Xuất hiện việc 'phá giá' tour khách Nga tới Khánh Hòa

TPO - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa sẽ vào cuộc làm rõ nội dung liên quan đến việc chào bán dịch vụ với mức giá thấp bất thường trên thị trường nước Nga.

Ngày 9/8, ông Cung Quỳnh Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa - cho biết sở này sẽ làm việc với một số doanh nghiệp lữ hành đang khai thác thị trường khách Nga để làm rõ các nội dung liên quan đến việc “phá giá” tour khách Nga.

Khách Nga đến Khánh Hòa trên chuyến bay charter.

Trước đó, 7 doanh nghiệp lữ hành khai thác thị trường khách Nga đã cùng ký đơn phản ánh về việc cạnh tranh không lành mạnh của một doanh nghiệp trên địa bàn. Nội dung đơn phản ánh, thời gian qua các doanh nghiệp lữ hành Nga đã đầu tư đáng kể vào các chuyến bay charter, hoạt động marketing, quảng bá điểm đến và không ngừng gia tăng sản lượng khai thác nhằm khôi phục, phát triển bền vững thị trường khách Nga đến Việt Nam nói chung và Nha Trang nói riêng.

Nhưng gần đây, 7 doanh nghiệp này ghi nhận các chương trình chào bán của một đơn vị được nêu trong đơn là A.T tại thị trường Nga có mức giá hiển thị thấp bất thường so với mặt bằng chung. Ông Thomas Weigelt - đại diện Công ty TNHH Du lịch Viet One, cho biết: “Đối với ít nhất một số khách sạn, chúng tôi buộc phải áp dụng mức giá do các đơn vị khác đưa ra và vì vậy phải chấp nhận bán phòng với mức giá thấp hơn chi phí”.

Khách Nga lên ca nô đi tham quan biển, đảo Khánh Hòa.

Ông Thomas Weigelt cho biết thêm, tình trạng này gây thiệt hại cho doanh nghiệp và các đơn vị khác. Những năm đầu tư và nỗ lực xây dựng thị trường có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu một doanh nghiệp áp dụng mô hình kinh doanh từng được sử dụng, chẳng hạn bởi một số công ty du lịch Trung Quốc tại Thái Lan hoặc Dubai.

Theo những phản ánh từ khách hàng, đại lý phân phối và quá trình theo dõi thị trường khách Nga của các doanh nghiệp, mức giá hiển thị nói trên có sự chênh lệch đáng kể so với mức giá thực tế mà một khách sạn đang cung cấp cho các doanh nghiệp lữ hành và công ty quản lý điểm đến (DMC) cùng khai thác thị trường Nga. Cụ thể, việc hiển thị mức giá thấp có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng về giá trị thực của sản phẩm, dịch vụ; tạo áp lực cạnh tranh đối với các doanh nghiệp đang đầu tư và thực hiện chính sách giá minh bạch.

Khách Nga dạo chơi tại trung tâm phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đối với các doanh nghiệp lữ hành kinh doanh dịch vụ thuê chuyến, tình trạng trên được cho là không chỉ ảnh hưởng đến uy tín, hiệu quả kinh doanh mà còn làm giảm động lực đầu tư, ảnh hưởng đến khả năng duy trì và mở rộng các đường bay từ Nga đến Việt Nam. Đối với các doanh nghiệp DMC hoạt động theo mô hình kinh doanh bền vững, các doanh nghiệp phản ánh việc hiển thị chính sách giá bán được ví như “tour du lịch 0 đồng” có thể làm mất cân bằng môi trường cạnh tranh, giảm giá trị sản phẩm và tạo áp lực cạnh tranh chủ yếu dựa trên giá thay vì chất lượng dịch vụ.

Trước những phản ánh trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết sẽ làm việc với doanh nghiệp bị phản ánh về việc bán giá thấp đối với dịch vụ phục vụ thị trường khách Nga. Sở sẽ làm việc với 7 doanh nghiệp đã ký đơn phản ánh để làm rõ các nội dung liên quan.

“Sau khi có kết quả giải quyết đối với phản ánh nói trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa sẽ có thông tin phản hồi với các cơ quan báo chí”, ông Cung Quỳnh Anh cho hay.