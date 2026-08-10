Vinpearl trở thành thương hiệu khách sạn mạnh nhất thế giới

Vinpearl chính thức được Brand Finance – tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới vinh danh là Thương hiệu khách sạn mạnh nhất thế giới năm 2026, với Giá trị thương hiệu tăng đột phá 86%, đạt 381 triệu USD. Đây là lần đầu tiên một thương hiệu Việt vươn lên vị trí số 1 về sức mạnh thương hiệu khách sạn toàn cầu, gia nhập Top 50 thương hiệu khách sạn giá trị nhất thế giới. Sự bứt phá mạnh mẽ của Vinpearl không chỉ nâng cao tầm vóc doanh nghiệp, mà còn góp phần xác lập vị thế mới cho du lịch Việt Nam trên trường quốc tế.

Với 95,4/100 điểm Brand Strength Index (BSI) và xếp hạng AAA+, Vinpearl đã vượt qua hàng loạt tên tuổi lưu trú lừng danh như TAJ, Scandic, Hilton, Marriott... để vươn lên vị trí số 1 về sức mạnh thương hiệu trong ngành khách sạn toàn cầu.

Chỉ số Brand Strength Index (BSI) phản ánh sức mạnh tổng hợp của thương hiệu, từ hiệu quả đầu tư, mức độ tín nhiệm của khách hàng và đối tác đến khả năng tạo ra giá trị kinh doanh.

Mức xếp hạng AAA+ là cấp độ cao nhất trong hệ thống đánh giá của Brand Finance.

Cùng với vị trí số 1, giá trị thương hiệu Vinpearl cũng tăng kỷ lục, tới 86% đạt 381 triệu USD so với năm trước, đưa doanh nghiệp lần đầu tiên góp mặt trong Top 50 thương hiệu khách sạn giá trị nhất thế giới.

Bước nhảy vọt về sức mạnh thương hiệu của Vinpearl đến từ sự tăng tốc toàn diện trên tất cả các mảng hoạt động.

Cụ thể, về năng lực tài chính, năm 2026, cổ phiếu VPL đã gia nhập VN30; Vinpearl huy động thành công 255 triệu USD từ SeaTown Holdings, Oman Investment Authority và Vietnam Oman Investment.

Về phát triển thị trường, năm 2026, Vinpearl liên tục mở rộng kết nối, ký thoả thuận hợp tác chiến lược với những đối tác tầm cỡ thế giới và khu vực như Agoda, AirAsia MOVE, BeMyGuest, GlobalTix, Klook, CAITO, Thomas Cook India, SOTC Travel, MakeMyTrip, IHG Hotels & Resorts và Marriott International…. nhằm gia tăng dòng khách quốc tế và nâng cao chất lượng trên hệ thống.

Về sản phẩm, dịch vụ, năm 2026, Vinpearl liên tục mở rộng hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng – giải trí đa phân khúc: ra mắt Vinpearl Legendlux – thương hiệu khách sạn siêu sang 6 sao; giới thiệu VinFun - dòng khách sạn thế hệ mới hướng tới nhiều nhóm khách hàng hơn; phát triển Vin New Horizon - chăm sóc sức khỏe và an sinh dành cho người cao tuổi; công diễn “kỳ quan sân khấu” – “Đất Nước Thiên Hùng Ca’; mở ra mô hình triển lãm và kết nối ngành cưới thế hệ mới tại Việt Nam - The Vietnam Grand WeddX 2026…

Nỗ lực của toàn hệ sinh thái năm 2026 đã tạo nên bước thăng hạng vượt bậc cho Vinpearl - từ vị trí đứng đầu Đông Nam Á lên số 1 thế giới chỉ sau một năm.

Bên cạnh Brand Finance, sức mạnh của hệ sinh thái Vinpearl cũng liên tục được các tổ chức và nền tảng du lịch hàng đầu thế giới ghi nhận. Năm 2026, VinWonders Nha Trang trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong Top 100 Global điểm đến vui chơi dành cho gia đình hấp dẫn nhất thế giới; Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An được trao giải ASEAN Green Hotel Award 2026; Hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng Vinpearl, VinWonders liên tục được Booking.com, Agoda và Trip.com… vinh danh trong các bảng xếp hạng và giải thưởng.

Sự ghi nhận và vinh danh của các tổ chức đánh giá du lịch hàng đầu thế giới là động lực quan trọng để Vinpearl tiếp tục nâng tầm hệ sinh thái, đưa những điểm đến và trải nghiệm mang dấu ấn Việt Nam đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước, tiến tới mục tiêu trở thành thương hiệu du lịch – nghỉ dưỡng hàng đầu toàn cầu, góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.