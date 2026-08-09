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Đắk Lắk:

Mô tô nước, flycam tìm khách Trung Quốc bị sóng cuốn ở biển Tuy Hòa

Huỳnh Thủy

TPO - Sau hai ngày, nam du khách quốc tịch Trung Quốc bị sóng cuốn mất tích khi xuống biển rửa tay tại bãi biển phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) vẫn chưa được tìm thấy. Mô tô nước, ghe, thuyền và flycam được huy động để tìm kiếm nạn nhân.

Video lực lượng chức năng, người dân tham gia tìm kiếm du khách bị mất tích.

Chiều 9/8, ông Nguyễn Công Thành - Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk - cho biết đến nay các lực lượng vẫn đang tích cực tìm kiếm nam du khách quốc tịch Trung Quốc bị mất tích sau khi xuống biển tại khu vực bãi biển phường Tuy Hòa.

Trước đó, chiều 7/8, chị L.D.B. (SN 2005, trú xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk) cùng anh Z.L. (SN 1999) ngồi chơi tại bãi biển đoạn phía sau, giáp quán Ốc Xanh, thuộc khu phố Nguyễn Đình Chiểu, phường Tuy Hòa.

Đến khoảng 18h45 cùng ngày, anh Z.L. xuống biển rửa tay thì bị nước cuốn trôi và mất tích.

Ngay khi nhận thông tin vụ việc, lực lượng Biên phòng, Công an phường Tuy Hòa, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng có mặt, triển khai phương án tìm kiếm. Ngoài ra, ngư dân địa phương sử dụng ghe, các doanh nghiệp huy động 5 mô tô nước và flycam để phối hợp tìm kiếm, cứu hộ.

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Lực lượng chức năng cùng người dân tham gia tìm kiếm nam du khách bị sóng biển cuốn mất tích.

UBND phường Tuy Hòa cũng đề nghị UBND phường Bình Kiến và phường Phú Yên phối hợp tìm kiếm nam du khách, do nhận định nạn nhân có thể đã bị dòng nước cuốn dạt vào khu vực ven biển thuộc địa bàn các phường này.

Cùng với việc triển khai phương án tìm kiếm nam du khách bị mất tích, UBND phường Tuy Hòa còn ra thông báo khuyến cáo người dân và du khách khi tắm biển cần tuân thủ các quy định an toàn, lựa chọn khu vực được phép tắm, không xuống biển khi thời tiết, sóng gió diễn biến phức tạp; chủ động quan sát, không để xảy ra các sự cố đáng tiếc.

Huỳnh Thủy
#Du khách #Trung Quốc #tìm kiếm #sóng cuốn #Đắk Lắk #bãi biển #cứu hộ

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