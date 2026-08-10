Những giấc mơ bay cất cánh từ Vietjet

Học viện hàng không Vietjet Victoria vừa tổ chức lễ tốt nghiệp khóa đào tạo tiếp viên hàng không với rất nhiều bạn trẻ đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Thái Lan, Lào… Đó là khoảnh khắc các học viên chính thức trở thành những tiếp viên hàng không Vietjet, khởi đầu hành trình chinh phục bầu trời.

Giấc mơ thành hiện thực

Sau nhiều tháng miệt mài học tập, từ kiến thức chuyên môn, kỹ năng phục vụ, bảo đảm an toàn bay đến xử lý các tình huống khẩn nguy, các bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia đã khoác lên mình bộ đồng phục đỏ đặc trưng của Vietjet. Đó không chỉ là một bộ đồng phục nghề nghiệp, mà còn là biểu tượng của một hành trình mới, hành trình kết nối con người, những vùng đất và những nền văn hóa trên khắp thế giới.

Nữ tiếp viên hàng không Na Jeawon (Hàn Quốc) chụp ảnh cùng cha trong ngày vui

Giải thích lí do chọn Vietjet để bắt đầu giấc mơ khám phá bầu trời, Na Jeawon, nữ tiếp viên hàng không đến từ Hàn Quốc, tự hào rằng Vietjet là hãng hàng không phát triển rất nhanh với mạng bay quốc tế lớn, mang đến cho cô cảm giác năng động của một hãng hàng không trẻ.

Achacoso Louis Tadle (Philippines) nhận bằng tốt nghiệp từ lãnh đạo Học viện Hàng không Vietjet Victoria

Gian nan hơn, nam tiếp viên hàng không Achacoso Louis Tadle đến từ Philippines cho biết anh đã phải hai lần ứng tuyển vào Vietjet mới thành công. “Hôm nay tôi rất xúc động và tự hào vào chính bản thân mình vì đã không bỏ cuộc để theo đuổi ước mơ bay cùng Vietjet”, Louis cười nói.

Nữ tiếp viên hàng không Ogiwara Nana đến từ Nhật Bản nở nụ cười hạnh phúc khi chính thức bắt đầu sự nghiệp bay cùng Vietjet. “Ngày vui của tôi càng trọn vẹn hơn khi có người thân bên cạnh chứng kiến cột mốc đáng nhớ của cuộc đời”, Nana vui mừng nói.

Hạnh phúc lặng thầm

Ngày tốt nghiệp là dấu mốc đáng nhớ với mỗi tân tiếp viên hàng không, nhưng phía sau niềm vui ấy còn có một niềm hạnh phúc lặng thầm của những người luôn dõi theo các bạn trên hành trình trưởng thành.

Nguyễn Lê Anh Thư tự hào đeo ruy băng tốt nghiệp cho mẹ

Trong khoảnh khắc con gái Nguyễn Lê Anh Thư chính thức hoàn thành khóa đào tạo, sẵn sàng bước vào một chặng đường mới đầy tự hào cùng Vietjet, bà Lê Thị Ngọc Huệ không giấu nổi niềm vui khi tiếp viên hàng không là mong ước không thành của bà vì điều kiện khó khăn trước đây không cho phép bà theo đuổi ước mơ ấy, nay được truyền lại cho con gái. “Con gái tôi đã hiện thực hoá giấc mơ dang dở của tôi. Đó là niềm vui nhân đôi với gia đình tôi trong ngày hôm nay”, bà Ngọc Huệ xúc động.

Vượt hàng nghìn km từ Hàn Quốc đến Việt Nam, ông Myeongkyu Na đã có mặt trong ngày con gái Na Jeawon nhận chứng chỉ tốt nghiệp. Không cần nhiều lời, ánh mắt tự hào của người cha khi nhìn con gái bước lên sân khấu đã nói thay tất cả.

Tân tiếp viên hàng không Thammakhan Thipphaphone cùng mẹ

Nhiều người không giấu được xúc động khi mẹ của tân tiếp viên hàng không Thammakhan Thipphaphone đến từ Thái Lan được mời lên sân khấu. Đôi mắt rưng rưng, nụ cười xen lẫn tự hào của người mẹ như kể lại cả một hành trình của những chờ đợi và niềm tin dành cho con.

Mỗi người một câu chuyện về giấc mơ bay, nhưng tất cả đều gặp nhau ở niềm hạnh phúc của những người làm cha, làm mẹ. Và hôm nay, khi những tân tiếp viên hàng không bắt đầu hành trình mới, cũng là lúc niềm vui ấy, giấc mơ ấy được sẻ chia.

Nơi hội tụ của các bạn trẻ

Ông Tô Việt Thắng, Phó Tổng giám đốc Thường trực Vietjet và ông Trần Hữu Quốc, Giám đốc Học viện Hàng không Vietjet Victoria trao hoa chúc mừng các tân tiếp viên hàng không

Những năm gần đây, Học viện Hàng không Vietjet Victoria đã trở thành nơi hội tụ của các bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia, cho thấy Vietjet đang trở thành một nơi làm việc hấp dẫn với môi trường chuyên nghiệp, quốc tế và đa văn hóa.

Ông Tô Việt Thắng, Phó Tổng giám đốc Thường trực Vietjet, chia sẻ: “Vietjet đang vươn tới những chân trời mới, kết nối các quốc gia, các dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia, khu vực trên thế giới. Tiếp viên hàng không chính là các đại sứ của Vietjet, đại diện hình ảnh của Vietjet đến với hành khách để góp phần mang đến thành công cho chặng đường phát triển tương lai của tập đoàn”.

Các tân tiếp viên hàng không Vietjet sẵn sàng toả sáng trên bầu trời

Mỗi khóa học khép lại là thêm một thế hệ “đại sứ” sẵn sàng bước lên những chuyến bay phục vụ hành khách, hiện thực hoá giấc mơ bay cất cánh từ Vietjet. Họ mang theo sự chuyên nghiệp được tôi luyện trong những tháng ngày học tập, minh chứng cho hành trình bền bỉ đầu tư vào con người, nền tảng để Vietjet không ngừng mở rộng mạng bay, kết nối các quốc gia, đưa hàng không đến gần hơn với mọi người.