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Người phụ nữ bị húc văng điện thoại khi quay video ở phố 'cà phê đường tàu'

Thanh Hà

TPO - Lực lượng chức năng đang xác minh đoạn video lan truyền trên mạng xã hội với nội dung ghi lại cảnh người phụ nữ bị tàu húc văng điện thoại khi quay video ở “phố cà phê đường tàu”.

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Hình ảnh cắt từ video.

Ngày 10/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh người phụ nữ đang ngồi cầm điện thoại quay video tàu hỏa ở “phố cà phê đường tàu”.

Theo thông tin ban đầu, chiều 7/8, một nhóm 4 du khách người nước ngoài đứng quay clip tàu hỏa trước nhà số 14B nhà 28C, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Khi tàu hỏa đi tới đã húc văng điện thoại của người phụ nữ. Vụ việc không có thương tích về người, điện thoại của người phụ nữ bị hư hỏng.

Sau khi xảy ra vụ việc, nữ du khách không trình báo cơ quan chức năng và tự rời đi.

Clip ghi lại sự việc được đăng tải trên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc, chỉ huy Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết ngay khi đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ đến xác minh. Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cũng phối hợp với Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám để rà soát vụ việc.

Thanh Hà
#xác minh vụ tai nạn đường sắt Hà Nội #báo cáo vụ người phụ nữ bị tàu húc văng điện thoại #kiểm tra clip lan truyền trên mạng xã hội #tình hình an toàn giao thông đường sắt #phản ứng của lực lượng chức năng

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