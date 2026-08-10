Vỡ hồ nuôi, gần chục tấn ốc hương trôi ra biển

TPO - Hàng trăm người dân bất chấp biển động, sóng lớn vẫn lội, thậm chí bơi ra xa bờ để săn ốc hương sau sự cố vỡ hồ nuôi khiến hàng tấn ốc trôi ra biển.

Video ghi lại cảnh rất đông người dân đi nhặt ốc hương bất chấp sóng biển lớn.

Ngày 10/8, UBND xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự cố vỡ hồ nuôi ốc hương tại khu vực biển Bãi Tiên, thôn Phước Long.

Sự việc xảy ra khoảng 17h ngày 8/8. Do mưa lớn, sóng mạnh, khu vực nuôi ốc hương của ông Phạm Tấn Toàn (48 tuổi, trú xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk) bị vỡ, khiến khoảng 6-7 tấn ốc hương trôi ra biển, thiệt hại ước tính khoảng 1,2 tỷ đồng.

Sau khi biết tin, từ sáng 10/8, khoảng 300-400 người dân tập trung tại khu vực Bãi Tiên để tìm bắt ốc. Người mang rổ, người xách bao tải, kéo nhau xuống bãi biển rà dọc bờ, lặn tìm ốc hương.

Dù biển đang có sóng lớn, liên tục đánh mạnh vào bờ, nhiều người vẫn tiến xuống mép nước. Một số người lội sâu, thậm chí bơi ra xa để tìm ốc. Những con ốc bắt được liền được người dân cho vào bao, mang về sử dụng hoặc bán.

Có thời điểm, lượng người đổ ra biển vớt ốc hương lên đến hàng trăm người.

Trước tình trạng đông người tập trung xuống biển, UBND xã Hòa Xuân đã cử lực lượng công an, biên phòng và bộ đội đến khu vực Bãi Tiên tuyên truyền, vận động người dân không xuống biển trong điều kiện sóng lớn.

Cơ quan chức năng cảnh báo việc tự ý xuống biển nhặt ốc trong điều kiện sóng gió phức tạp tiềm ẩn nguy cơ bị sóng cuốn, đặc biệt tại những khu vực có địa hình dốc hoặc dòng chảy mạnh. Người dân được khuyến cáo không vì nhặt ốc mà đánh đổi an toàn.