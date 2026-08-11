Tên lửa thế hệ mới của Trung Quốc nổ tung sau khi rời bệ phóng

TPO - Trung Quốc cho biết vụ phóng vệ tinh ChinaSat-4B bằng tên lửa Trường Chinh 7A đã thất bại, sau khi tên lửa gặp sự cố trong quá trình bay.

Tân Hoa Xã đưa tin, tên lửa cất cánh lúc 20h tối 10/8 (giờ Bắc Kinh), nhưng sự cố xảy ra không lâu sau khi tên lửa bay lên từ cảng vệ tinh Văn Xương.

Nguyên nhân sự cố đang được phân tích.

Khoảnh khắc tên lửa cất cánh và nổ tung. Nguồn: China in Space

Những người chứng kiến cho biết cho biết họ nhìn thấy chùm tia sáng lóe lên trên bầu trời đêm sau vụ phóng, sau đó có vẻ là mảnh vỡ văng ra.

Trong nhiệm vụ lần này, tên lửa Trường Chinh 7A mang theo 1 vệ tinh, dự kiến đưa lên quỹ đạo địa tĩnh.

Tên lửa rời bệ phóng và bay theo hướng đông nam như dự kiến, nhưng sự cố xảy ra chỉ sau khoảng 83 giây. Sự cố ở tầng 1 và 4 tên lửa đẩy phụ đã gây ra vụ nổ, khiến tên lửa Trường Chinh 7A cùng vệ tinh bị phá hủy trên biển.

Đây là thất bại thứ 2 của dòng tên lửa này kể từ khi được đưa vào sử dụng. Thất bại lần trước xảy ra vào tháng 3/2020, khi 1 trong 4 tên lửa đẩy phụ bị mất áp suất, khiến tên lửa không đạt tốc độ và độ cao theo thiết kế.

Theo Đài Phát thanh nhân dân Trung ương Trung Quốc, vệ tinh bị mất lần này là ChinaSat-4B - được thiết kế để cung cấp các dịch vụ phát thanh, truyền hình và thông tin liên lạc cho người dùng trên toàn cầu.

ChinaSat-4B cũng là vệ tinh mới nhất được bổ sung vào đội vệ tinh ChinaSat kể từ tháng 6/2025.

Sau thất bại lần này, Trường Chinh 7A nhiều khả năng sẽ bị đình chỉ hoạt động cho đến khi hoàn tất cuộc điều tra nguyên nhân sự cố.