Khánh Hòa: Phát hiện hàng loạt vụ giăng lưới săn bắt chim yến

TPO - Trong 9 ngày, lực lượng chức năng Khánh Hòa phát hiện 15 vụ giăng lưới tàng hình săn bắt trái phép chim yến và chim hoang dã, thu giữ hơn 1,3km lưới, giải cứu 146 cá thể chim mắc bẫy.

Theo thông tin từ Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa, từ ngày 1-9/8, Đội Tuần tra, bảo vệ chim yến thuộc công ty phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát và liên tiếp phát hiện 15 vụ giăng lưới tàng hình để săn bắt trái phép chim yến và các loài chim hoang dã trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng Công an xã Bắc Ninh Hòa cùng Đội tuần tra, bảo vệ chim yến Công ty Yến sào Khánh Hòa giải cứu chim yến và chim hoang dã.

Qua các đợt truy quét, lực lượng chức năng thu giữ 28 tấm lưới tàng hình với tổng chiều dài 1.370m, đồng thời giải cứu 5 cá thể chim yến và 141 cá thể chim hoang dã mắc bẫy. Các vụ việc được phát hiện tại các xã Bắc Ninh Hòa, Tân Định, Hòa Trí và phường Hòa Thắng.

Tại một số khu vực thường xảy ra tình trạng giăng lưới, khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ lại phương tiện, dụng cụ săn bắt và rời khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng sau đó tháo dỡ, thu giữ toàn bộ tang vật, tiêu hủy các tấm lưới tàng hình và thả những cá thể chim được giải cứu về môi trường tự nhiên.

Cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi săn bắt chim hoang dã, góp phần bảo vệ đàn chim yến và đa dạng sinh học trên địa bàn.

Thời gian qua, UBND tỉnh Khánh Hòa cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ đàn chim yến. UBND tỉnh xây dựng lộ trình hành động theo phương châm “6 rõ”, gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời gian và rõ thẩm quyền; đồng thời thành lập các tổ phản ứng nhanh tại các xã, phường.

Các tổ phản ứng nhanh được xây dựng theo mô hình phối hợp giữa công an, chính quyền địa phương, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và chủ nhà yến, có nhiệm vụ tiếp nhận tin báo và xử lý các trường hợp vi phạm.

Song song đó, địa phương vận động các hộ kinh doanh chim và nhà hàng, quán nhậu ký cam kết thực hiện “4 không”: không săn bắt, không mua bán, không vận chuyển và không tiêu thụ chim trái phép. Việc này nhằm kiểm soát, triệt tiêu đầu ra, góp phần ngăn chặn tình trạng săn bắt chim yến và chim hoang dã trên địa bàn.