Iran tuyên bố tự tin 'đấu cờ' với Tổng thống Mỹ Trump

TPO - Iran tự nhận mình là “những kỳ thủ cờ vua chuyên nghiệp" nhằm đáp lại nhận định của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi ông so sánh cách ông xử lý vấn đề Iran với trò chơi cờ vua.

(Ảnh: Getty Images)

Trước đó, trang tin Axios dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đang xử lý vấn đề Iran một cách "nhẹ nhàng, không ồn ào".

"Chúng tôi chỉ đang đàm phán ở mức độ hạn chế với họ. Chúng tôi đang quan sát Iran với tình trạng lạm phát phi mã và thực tế là họ không còn tiền”, ông Trump nói. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa. Mọi thứ luôn có cách giải quyết. Nó giống như một ván cờ vậy”.

Đáp trả phát biểu của Tổng thống Mỹ Trump, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - Esmaeil Baqaei - cho biết: “Dù trong hoàn cảnh nào, người Iran cũng đã chứng tỏ họ là những kỳ thủ cờ vua chuyên nghiệp”.

Ông Baqaei tái khẳng định, "chừng nào lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ còn tiếp diễn, và chừng nào các hành vi vi phạm khác của Mỹ vẫn tiếp diễn, thì sẽ không thể hội tụ đủ các điều kiện cần thiết để coi eo biển Hormuz là một tuyến đường thủy an toàn".

Hôm 8/8, ông Mohammad Bagher Zolghadr - một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - đã liệt kê một loạt các yêu cầu dành cho Mỹ, với lập trường cứng rắn tối đa.

Ông Zolghadr yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân và rút lực lượng quân sự khỏi khu vực xung quanh Iran.

Ông cho biết Mỹ cũng phải bồi thường thiệt hại gây ra cho Iran bởi các cuộc tấn công trong năm nay và tháng 6 năm ngoái. Đồng thời, Mỹ phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải phóng vô điều kiện các tài sản của Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài.

Việc Iran đưa ra những yêu cầu như vậy cho thấy Tehran tin rằng họ đang nắm thế thượng phong, sau khi báo giới liên tục đưa tin về tình trạng cạn kiệt kho đạn dược của Mỹ cũng như những đồn đoán, rằng các vị tướng hàng đầu của Tổng thống Donald Trump đang tìm kiếm một "lối thoát" cho cuộc xung đột.

Cũng có khả năng Iran đã quá quen với việc ông Trump nhiều lần đe dọa thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn, nhưng sau đó lại không hành động.

Chính quyền Tổng thống Trump vẫn chưa phản hồi các điều kiện mới nhất từ ​​phía Iran.