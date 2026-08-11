Nữ diễn viên từng đóng 50 bộ phim, nhưng giờ chạy grab

TPO - Sau chín năm hoạt động tại TVB, Bành Tường Linh chuyển sang lái taxi toàn thời gian. Nữ diễn viên 33 tuổi cho biết công việc mới giúp cô có nguồn thu ổn định hơn. Số tiền kiếm được trong một tháng có thể vượt 40.000 HKD, tương đương hơn 130 triệu đồng.

Bỏ phim trường, lái taxi toàn thời gian

Đầu tháng 8, Bành Tường Linh xuất hiện tại tiệc mừng đoàn phim Phi phận chi tội. Đây là một trong những tác phẩm cuối của cô trước khi kết thúc hợp đồng với TVB. Nhiều người bất ngờ khi nữ diễn viên chia sẻ về công việc sau khi rời nhà đài.

Tường Linh cho biết cô là tài xế taxi toàn thời gian. Mỗi ngày, nữ diễn viên vừa đón khách trực tiếp, vừa nhận chuyến qua nền tảng gọi xe. Cô muốn tận dụng mọi khung giờ để mưu sinh.

Sau khi trừ tiền thuê xe, nhiên liệu và các chi phí khác, Tường Linh có thể kiếm hơn 2.000 HKD/ngày. Với việc duy trì 20 ngày làm/tháng, thu nhập của cô có thể vượt 40.000 HKD, tương đương hơn 130 triệu đồng.

Tường Linh nói thêm không phải tháng nào cô cũng kiếm được số tiền trên, tùy vào thời gian, lượng khách và tình trạng sức khỏe. Song, Tường Linh cho rằng số tiền kiếm được từ việc lái taxi vẫn cao và ổn định hơn khi làm diễn viên.

Một số khán giả nhận ra Tường Linh và chụp ảnh cùng.

“Thu nhập đủ để trang trải cuộc sống. Chắc chắn công việc này giúp tôi sống tốt hơn nghề diễn. Cuộc sống của một diễn viên như tôi thường vất vả”, cô nói.

Trước đây, Tường Linh phải tính toán từng khoản chi tiêu. Nữ diễn viên cảm thấy hài lòng khi kiếm đủ tiền ăn hai bữa mỗi ngày. Cô ít mua quần áo và gần như không dành tiền chăm chút ngoại hình. Sau khi chuyển sang lái taxi toàn thời gian, Tường Linh đã có thể mua thêm vài bộ đồ mới và cho phép bản thân làm đẹp.

Phần lớn hành khách không nhận ra tài xế là người từng xuất hiện trên truyền hình. Tường Linh thường đeo khẩu trang khi làm việc. Thi thoảng, một số khán giả hoặc tài xế xe buýt nhận ra cô. Nữ diễn viên không né tránh mà vui vẻ chào hỏi, cảm ơn họ vì vẫn nhớ đến mình.

Tường Linh chia sẻ thêm cô làm công việc này từ năm 2024. Khi đó, taxi chỉ là nghề phụ giúp cô có thêm thu nhập trong những ngày không có lịch quay.

Lịch làm việc của diễn viên không cố định. Cô khó tìm công việc văn phòng phù hợp. Một công ty thông thường không thể liên tục cho nhân viên nghỉ đột xuất mỗi khi nhà đài gọi đi quay.

Cô vốn yêu thích lái xe nên quyết định thi giấy phép taxi. Có tuần Tường Linh chạy xe đủ bảy ngày. Cô chủ yếu làm ban ngày vì gia đình lo ngại vấn đề an toàn. Công việc cho phép nữ diễn viên tự sắp xếp thời gian. Cô có thể dừng chạy khi nhận được lịch quay từ TVB.

Nữ diễn viên chia sẻ lái taxi cũng không thoải mái hoàn toàn. Ngồi trên xe nhiều giờ khiến cô đau lưng và vùng hông. Việc tìm nơi ăn uống, nghỉ ngơi hoặc đi vệ sinh giữa giờ không đơn giản.

Tường Linh kể cô từng bị một hành khách mắng chửi liên tục trong hơn 20 phút. Vị trí đón khách hiển thị trên ứng dụng không trùng với nơi người này đang đứng. Hai bên mất hơn 10 phút mới tìm thấy nhau.

Ngay khi mở cửa xe, nam hành khách lớn tiếng quát mắng. Người này tiếp tục mắng nữ tài xế trên suốt quãng đường từ Bán Sơn đến Trung Hoàn. Tường Linh liên tục xin lỗi và cố gắng hoàn thành chuyến đi.

Bán xe, dành chín năm theo đuổi nghề diễn

Bành Tường Linh sinh năm 1993 tại Hong Kong (Trung Quốc). Cô sớm bộc lộ niềm yêu thích sân khấu. Khi học tiểu học, Tường Linh được chọn biểu diễn nhạc kịch tiếng Anh tại Hong Kong Coliseum. Giáo viên kịch ở trường trung học sau đó khuyên cô theo học diễn xuất chuyên nghiệp.

Năm 15 tuổi, Tường Linh tham gia cuộc thi Hoa khôi - Nam khôi toàn Hong Kong do tạp chí Yes! tổ chức. Cô vào top 4 chung cuộc. Đây là lần đầu người đẹp đến gần ngành giải trí.

Tường Linh từng học một năm về biểu diễn tại trường Sáng tạo Triệu Cơ Hong Kong. Cô nhanh chóng nhận ra diễn xuất khó hơn tưởng tượng. Áp lực khiến cô tạm gác giấc mơ.

Tường Linh nói công việc diễn xuất bấp bênh hơn chạy taxi.

Đến năm 24 tuổi, Tường Linh quyết định thử sức thêm một lần. Cô nhìn thấy thông báo tuyển sinh khóa đào tạo nghệ sĩ thứ 29 của TVB. Người đẹp lo tuổi tác sẽ khiến mình không còn nhiều cơ hội. Cô nộp hồ sơ vào năm 2017, hoàn thành chương trình một năm sau đó và trở thành nghệ sĩ trực thuộc nhà đài.

Những năm đầu, Tường Linh nhận gần như mọi công việc. Cô đóng vai quần chúng, xuất hiện trong những cảnh ngắn và hỗ trợ các chương trình lớn. Cô từng đưa khách mời ra sân khấu trong lễ kỷ niệm của TVB hoặc làm nhiệm vụ trao đạo cụ.

Nữ diễn viên dành toàn bộ thời gian cho nhà đài. Cô tin sự chăm chỉ sẽ giúp mình có được vai diễn tốt hơn. Tuy nhiên, Tường Linh dần nhận ra cơ hội trong ngành giải trí phụ thuộc nhiều yếu tố.

Tiền tiết kiệm của cô ngày càng cạn, phải bán xe để tiếp tục theo nghề. Gia đình vẫn ủng hộ dù cô chưa tạo được chỗ đứng. Trong chín năm, Tường Linh góp mặt ở khoảng 50 tác phẩm. Danh sách phim của cô có Mái ấm gia đình, Giải quyết sư, Pháp chứng tiên phong IV, Mê võng, Bước qua ranh giới II, Sứ đồ hành giả III, Thất công chúa, Bạch sắc cường nhân II và Phá độc cường nhân.

Số lượng phim nhiều nhưng phần lớn cô chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn. Tường Linh trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả TVB nhưng không được xếp vào hàng diễn viên chủ lực.

Vai Trình Khả Hân trong Bước qua ranh giới II từng giúp cô nhận phản hồi tích cực. Nhân vật là một cô gái thiểu năng trí tuệ nhẹ. Đất diễn không nhiều nhưng vai này đòi hỏi sự tiết chế. Tường Linh nghiên cứu cách nói, tốc độ phản ứng và biểu cảm để tránh lối diễn cường điệu.

Đến Song sinh xa lạ, cô vào vai Apple, nhân viên trang trại mắc chứng tự kỷ. Tường Linh còn đóng thế cho Lý Thi Hoa trong Kim tiêu đại hạ 2. Những công việc này giúp cô duy trì sự hiện diện trên màn ảnh nhưng chưa tạo ra bước ngoặt.

Cuối năm 2024, Tường Linh có vai Hình Khả Như trong Dị không cảm ứng. Đây là nhân vật có nhiều đất diễn và lời thoại nhất của cô sau gần tám năm ở TVB. Dù vậy, lịch quay của nữ diễn viên vẫn thưa dần.

Dấu ấn nổi bật nhất trong sự nghiệp của Tường Linh đến từ vai diễn không lời thoại. Cô hóa thân thành ma nữ áo đỏ trong chương trình tâm linh Trực tiếp linh tiếp xúc.

Vai “ma nữ áo đỏ” mang đến độ nhận diện nhưng không giải quyết được khó khăn tài chính. Tháng 7, Tường Linh thông báo rời TVB sau khi hợp đồng hết hạn. Nữ diễn viên thừa nhận đã đến lúc nhìn vào thực tế.

“Theo đuổi giấc mơ cũng có một giai đoạn. Trước mắt tôi muốn kiếm tiền”, cô chia sẻ.

Tường Linh chưa tuyên bố giải nghệ. Một số tác phẩm cô hoàn thành trước khi rời TVB vẫn được phát sóng trong năm nay. Nữ diễn viên sẵn sàng trở lại trường quay khi có vai phù hợp.