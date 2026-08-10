Đương kim Hoa hậu Thế giới trao quà cho trẻ em ở Quảng Ninh

TPO - Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata cùng hơn 20 thí sinh Miss World 2026 đến thăm, trao 75 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Ninh. Hoạt động diễn ra trong thời gian các đại diện quốc tế hội tụ tại Việt Nam, chuẩn bị cho lễ khai mạc cuộc thi.

Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri vừa tham gia chương trình Trao nụ cười, lan tỏa yêu thương tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh. Cùng tham gia có Hoa hậu Thế giới 2021 Karolina Bielawska, Nam vương Thế giới 2024 Danny Mejía và hơn 20 thí sinh Miss World 2026.

Ngoài đoàn Miss World, chương trình có đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh và chính quyền địa phương.

Đương kim Hoa hậu Thế giới trong buổi trao quà cho trẻ em ở Quảng Ninh.

Đoàn Miss World đã trao 75 phần quà cùng khoản hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được chăm sóc tại trung tâm. Tổng giá trị quà tặng và hiện kim được công bố là 200 triệu đồng.

Tại chương trình, Opal Suchata trực tiếp trao quà, trò chuyện và chụp ảnh cùng các em nhỏ. Các thí sinh quốc tế cũng tham gia hỗ trợ trao quà, làm quen và giao lưu với trẻ em tại trung tâm.

Đại diện có mặt trong hoạt động thiện nguyện đến từ Argentina, Belize, Bolivia, Quần đảo Cayman, Chile, Đan Mạch, Anh, Phần Lan, Pháp, Guadeloupe, Indonesia, Ireland, Lào, Mauritius, Mexico, Nicaragua, Philippines, Bồ Đào Nha, Scotland, Somalia, Mỹ, Việt Nam cùng một số quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chuyến thăm nằm trong chuỗi hoạt động cộng đồng mở đầu của Miss World 2026 tại Việt Nam. Buổi từ thiện nêu rõ tinh thần Beauty With A Purpose - Sắc đẹp vì mục đích cao cả. Ban tổ chức luôn khuyến khích thí sinh tham gia dự án xã hội, hoạt động thiện nguyện suốt thời gian dự thi.

Trong hai ngày 8-9/8, có khoảng 80 thí sinh Miss World 2026 đến Việt Nam. Khoảng 120 đại diện dự kiến hội tụ tại Quảng Ninh để tham gia chặng mở đầu của cuộc thi.

Ông Nguyễn Hoàng Quý - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bãi Cháy - cho biết địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị công tác đón tiếp, lễ tân, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, giao thông và an ninh trật tự.

Theo ông Quý, công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất. Việc đón đoàn thí sinh quốc tế cũng được địa phương xem là dịp giới thiệu hình ảnh Vịnh Hạ Long và phường Bãi Cháy đến du khách.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh - cho biết tỉnh đã chuẩn bị cơ sở hạ tầng, nơi lưu trú và các điều kiện phục vụ đoàn thí sinh.

Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc và các thí sinh Miss World trao quà cho trẻ em.

“Việc đăng cai các hoạt động của Miss World là cơ hội để quảng bá hình ảnh văn hóa, con người và du lịch Quảng Ninh, Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Chúng tôi mong các thí sinh có những ấn tượng đẹp về mảnh đất và con người Quảng Ninh”, bà Thủy nói.

Đêm khai mạc Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam dự kiến diễn ra ngày 12/8 tại Quảng trường biển Halong Marina, phường Bãi Cháy. Khu vực tổ chức được chuẩn bị để đón khoảng 10.000 khán giả.

Theo kế hoạch, khoảng 120 thí sinh trình diễn áo dài trong đêm khai mạc. Chương trình còn có các tiết mục nghệ thuật và nội dung giới thiệu văn hóa Việt Nam.

Trong thời gian ở Quảng Ninh, đoàn thí sinh dự kiến tham quan Vịnh Hạ Long và tham gia một số hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch địa phương. Sau chặng này, cuộc thi tiếp tục diễn ra tại Hải Phòng, Khánh Hòa và một số địa điểm khác trong lịch trình đăng cai.