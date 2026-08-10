Ca sĩ nhạc rock, nữ nhà văn cao 1,78 m thi hoa hậu ở Việt Nam

TPO - Gần 120 thí sinh đang có mặt ở Quảng Ninh để tham gia những hoạt động đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026. Các đại diện Brazil, Chile, Cộng hòa Czech, Bolivia, Pháp, Bờ Biển Ngà... đang được đánh giá là những thí sinh tiềm năng.