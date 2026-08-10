Ca sĩ nhạc rock, nữ nhà văn cao 1,78 m thi hoa hậu ở Việt Nam

TPO - Gần 120 thí sinh đang có mặt ở Quảng Ninh để tham gia những hoạt động đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026. Các đại diện Brazil, Chile, Cộng hòa Czech, Bolivia, Pháp, Bờ Biển Ngà... đang được đánh giá là những thí sinh tiềm năng.
Đại diện Brazil - Gabriela Botelho - đang được nhiều diễn đàn sắc đẹp đánh giá là ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Thế giới 2026. Cô 25 tuổi, là người mẫu, doanh nhân và người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cô tham gia làm người mẫu từ khi mới 4 tuổi và có nền tảng học vấn về quản trị, thiết kế thời trang. Gabriela từng giành giải á hậu 2 tại Miss Brasil CNB 2021 và lọt vào top 7 Miss Universe Brazil 2023. Cô là đại sứ cho Kaza Maria - trung tâm hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiếm gặp tại Brazil.
Đại diện Cộng hòa Czech - Linda Górecká - là người đẹp nổi bật ở khu vực châu Âu. Linda là sinh viên tại Cao đẳng nghề AHOL, chuyên ngành sư phạm mầm non và ngoại khóa. Cô tham gia và hỗ trợ dự án Bellisky giúp đỡ phụ nữ ung thư vú và mong muốn chia sẻ về dự án này tại cuộc thi năm nay.
Đại diện Ấn Độ - Nikita Porwal - là ứng viên sáng giá của khu vực châu Á. Cô là MC kiêm diễn viên sân khấu, từng đóng hơn 60 vở kịch. Người đẹp bắt đầu sự nghiệp của mình ở tuổi 18 với tư cách là người dẫn chương trình truyền hình. Cô cũng là tác giả của một vở kịch dài 250 trang có tựa đề Krishna Leela.