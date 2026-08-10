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Hoa hậu

Ca sĩ nhạc rock, nữ nhà văn cao 1,78 m thi hoa hậu ở Việt Nam

Duy Nam

TPO - Gần 120 thí sinh đang có mặt ở Quảng Ninh để tham gia những hoạt động đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026. Các đại diện Brazil, Chile, Cộng hòa Czech, Bolivia, Pháp, Bờ Biển Ngà... đang được đánh giá là những thí sinh tiềm năng.

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Đại diện Brazil - Gabriela Botelho - đang được nhiều diễn đàn sắc đẹp đánh giá là ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Thế giới 2026. Cô 25 tuổi, là người mẫu, doanh nhân và người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cô tham gia làm người mẫu từ khi mới 4 tuổi và có nền tảng học vấn về quản trị, thiết kế thời trang. Gabriela từng giành giải á hậu 2 tại Miss Brasil CNB 2021 và lọt vào top 7 Miss Universe Brazil 2023. Cô là đại sứ cho Kaza Maria - trung tâm hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiếm gặp tại Brazil.
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Đại diện Chile - Ignacia Fernández - là ứng viên sáng giá của khu vực châu Mỹ. Cô 27 tuổi, là người mẫu kiêm ca sĩ. Cô là giọng ca chính của ban nhạc death metal Decessus, được thành lập năm 2020 và từng biểu diễn tại các lễ hội ở Đức và Phần Lan. Người đẹp nói tiếng Anh trôi chảy, là người ủng hộ phúc lợi động vật.
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Đại diện Cộng hòa Czech - Linda Górecká - là người đẹp nổi bật ở khu vực châu Âu. Linda là sinh viên tại Cao đẳng nghề AHOL, chuyên ngành sư phạm mầm non và ngoại khóa. Cô tham gia và hỗ trợ dự án Bellisky giúp đỡ phụ nữ ung thư vú và mong muốn chia sẻ về dự án này tại cuộc thi năm nay.
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Đại diện Bolivia - Vanessa Kraljevic - là ứng viên mạnh khu vực châu Mỹ. Vanessa 23 tuổi, đã tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Tôn giáo, Chính trị và Xã hội tại King's College London và hiện theo học ngành Luật tại Đại học Luật London. Cô thành thạo tiếng Anh, Tây Ban Nha, Italia, đồng thời có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý tại Anh.
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Đại diện Cộng hòa Dominica - Joheirry Mola - luôn nằm trong top các thí sinh được đánh giá cao của các bảng xếp hạng sắc đẹp. Cô 24 tuổi, là người mẫu chuyên nghiệp và tốt nghiệp Đại học Iberoamericana (UNIBE) với bằng cử nhân Quản trị Kinh doanh. Người đẹp tâm huyết với giáo dục, hiện làm giáo viên và điều hành sáng kiến ​​xã hội mang tên Voices of Tomorrow, nhằm mục đích trao quyền cho trẻ em và thanh thiếu niên.
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Đại diện Ấn Độ - Nikita Porwal - là ứng viên sáng giá của khu vực châu Á. Cô là MC kiêm diễn viên sân khấu, từng đóng hơn 60 vở kịch. Người đẹp bắt đầu sự nghiệp của mình ở tuổi 18 với tư cách là người dẫn chương trình truyền hình. Cô cũng là tác giả của một vở kịch dài 250 trang có tựa đề Krishna Leela.
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Đại diện Pháp - Indira Ampiot - được đánh giá cao ở khu vực châu Âu. Cô sinh năm 2004, cao 1,77 m, đang theo học chuyên ngành truyền thông, quảng cáo và thiết kế. Cô đăng quang Hoa hậu Pháp 2023, từng đại diện Pháp tại Miss Universe 2024 và vào top 30.
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Đại diện Argentina sinh năm 1998, cao 1,78 m, đến từ Córdoba, là phát thanh viên, diễn viên, nhà văn và nhà hoạt động xã hội. Cô thuộc nhóm thí sinh tiềm năng của khu vực châu Mỹ.
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Đại diện Venezuela - Mística Nunez - được xếp vào nhóm gương mặt đáng chú ý. Cô sinh năm 2001, cao 1,82 m, đã tốt nghiệp ngành dược và tiếp tục theo học y khoa. Người đẹp được xem là một trong những ứng cử viên mạnh, được kỳ vọng mang về chiếc vương miện Miss World thứ 7 cho cường quốc hoa hậu Venezuela.
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Đại diện Australia - Olivija Spanovskis - là ứng viên nổi bật của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cô 25 tuổi, mang hai dòng máu Australia - Latvia, là chuyên viên marketing trong ngành du lịch trải nghiệm. Cô đam mê giới thiệu những điểm đến xa xôi và ngoạn mục nhất của Australia.
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Đại diện Bờ Biển Ngà - Fatima Koné - là ứng viên nổi bật của châu Phi. Người đẹp 21 tuổi, đang theo học bằng Thạc sĩ Truyền thông chuyên nghiệp. Trước đó, cô đã có bằng cử nhân nghiên cứu quốc tế.
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Đại diện Hy Lạp - Mikaela Kasari - 19 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,81 m, là sinh viên Đại học Harokopio ở Athens. Cô được đánh giá là thí sinh có khả năng gây bất ngờ ở khu vực châu Âu.
Duy Nam
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