Đương kim Hoa hậu Thế giới và dàn người đẹp tới Quảng Ninh

TPO - Đại diện Armenia đã rút lui khỏi Hoa hậu Thế giới 2026 do mẹ cô gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Trong khi đó, nhiều thí sinh tiếp tục sang Việt Nam để tham dự khai mạc cuộc thi diễn ra ở Quảng Ninh vào ngày 11/8.
Đại diện Colombia - Andrea Romero mặc trang phục thanh lịch ở sân bay. Cô năm nay 19 tuổi, là ứng viên sáng giá của khu vực châu Mỹ.
Đại diện Australia - Olivija Spanovskis là ứng viên gây chú ý ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đại diện Hà Lan - Charlotte Boonstra gây thiện cảm với nhan sắc ngọt ngào.
Sau khi đáp sân bay Nội Bài, thí sinh di chuyển về Quảng Ninh để tham dự các hoạt động đầu tiên của cuộc thi năm nay. Tại Quảng Ninh sẽ diễn ra chuỗi hoạt động mở đầu của Miss World 2026 như chào đón các thí sinh, tiệc chào mừng, các hoạt động an sinh xã hội, lễ khai mạc chính thức, chương trình tham quan Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.