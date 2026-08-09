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Hoa hậu

Đương kim Hoa hậu Thế giới và dàn người đẹp tới Quảng Ninh

Duy Nam

TPO - Đại diện Armenia đã rút lui khỏi Hoa hậu Thế giới 2026 do mẹ cô gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Trong khi đó, nhiều thí sinh tiếp tục sang Việt Nam để tham dự khai mạc cuộc thi diễn ra ở Quảng Ninh vào ngày 11/8.

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Ngày 8/8, thêm nhiều thí sinh đã có mặt ở Việt Nam để tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026. Các đại diện Mexico, Phần Lan, Guadeloupe hội ngộ ở sân bay.
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Đại diện Colombia - Andrea Romero mặc trang phục thanh lịch ở sân bay. Cô năm nay 19 tuổi, là ứng viên sáng giá của khu vực châu Mỹ.
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Đại diện Chile nổi bật ở sân bay với bộ váy hoa rực rỡ. Cô là người mẫu, ca sĩ hát dòng nhạc death metal nổi tiếng ở Chile. Ignacia là người sáng lập kiêm ca sĩ chính của ban nhạc metal Decessus.
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Hai đại diện Hà Lan và Australia khoe dáng ở sân bay. Các cô gái sẽ có hành trình kéo dài gần một tháng tham gia các hoạt động, đồng thời quảng bá văn hóa và du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
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Đại diện Australia - Olivija Spanovskis là ứng viên gây chú ý ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đại diện Hà Lan - Charlotte Boonstra gây thiện cảm với nhan sắc ngọt ngào.
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Đại diện Guadeloupe - Annaelle Ibo mặc trang phục năng động, khoe chân dài ở sân bay. Cô 24 tuổi, làm nghề lễ tân khách sạn và có định hướng phát triển trong lĩnh vực người mẫu, thời trang.
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Đại diện Slovenia - Amadea Zupan đáp chuyến bay muộn tới Việt Nam.
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Đại diện Bolivia - Vanessa Kraljevic - gây chú ý khi đội nón lá ở sân bay. Cô đã tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Tôn giáo, Chính trị và Xã hội tại King's College London và hiện theo học ngành Luật tại Đại học Luật London. Vanessa thành thạo tiếng Anh, Tây Ban Nha, Italia, đồng thời có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý tại Anh.
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Đại diện Argentina mặc áo dài cách điệu khi tới sân bay. Alina Akselrad sinh năm 1998, cao 1,78 m, đến từ Córdoba, là phát thanh viên, diễn viên, nhà văn và nhà hoạt động xã hội.
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Đại diện Cayman Islands - Kristianna Gordon nổi bật ở sân bay với trang phục đỏ.
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Đại diện Việt Nam - Lê Nguyễn Bảo Ngọc - di chuyển từ TPHCM ra Hà Nội và sau đó tới Quảng Ninh để nhập cuộc cùng các thí sinh từ khắp nơi trên thế giới. Cô mặc váy xanh pastel dịu dàng. Cô sinh năm 2001, cao 1,86 m, đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Bảo Ngọc đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Liên lục địa 2022 và trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang danh hiệu Miss Intercontinental.
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Đại diện Mỹ - Mary Sickler - mặc trang phục thanh lịch ở sân bay. Cô là á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2025. Mary được chọn thay thế Jade Glab sau khi người đẹp này bỏ thi.
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Sau khi đáp sân bay Nội Bài, thí sinh di chuyển về Quảng Ninh để tham dự các hoạt động đầu tiên của cuộc thi năm nay. Tại Quảng Ninh sẽ diễn ra chuỗi hoạt động mở đầu của Miss World 2026 như chào đón các thí sinh, tiệc chào mừng, các hoạt động an sinh xã hội, lễ khai mạc chính thức, chương trình tham quan Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.
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Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata đã có mặt tại Việt Nam để đồng hành cùng các thí sinh. Chỉ còn khoảng một tháng nữa cô sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm.
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Chủ tịch Miss World Julia Morley có mặt ở Quảng Ninh để đồng hành cùng thí sinh. Bà chụp ảnh cùng đại diện Cộng hòa Czech - Linda Gorecka. Cô là ứng viên mạnh ở khu vực châu Âu. Trong khi đó, ban tổ chức Miss Armenia thông báo đại diện Armenia - Monika Harutjunjan không thể sang Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới 2026 do mẹ của cô đang gặp vấn đề về sức khỏe. Cuộc thi năm dự kiến có gần 120 thí sinh tham gia. Chung kết diễn ra ngày 5/9 tại Nha Trang.
Duy Nam
#Thí sinh Hoa hậu Thế giới 2026 #Số lượng thí sinh Hoa hậu Thế giới 2026 #Hoa hậu Thế giới ở Quảng Ninh #Miss World 2026

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