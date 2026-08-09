Đương kim Hoa hậu Thế giới và dàn người đẹp tới Quảng Ninh

TPO - Đại diện Armenia đã rút lui khỏi Hoa hậu Thế giới 2026 do mẹ cô gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Trong khi đó, nhiều thí sinh tiếp tục sang Việt Nam để tham dự khai mạc cuộc thi diễn ra ở Quảng Ninh vào ngày 11/8.