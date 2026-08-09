Cô gái Hải Phòng cao 1,75 m, IELTS 7.5 ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Phạm Vân Hà và Dương Quỳnh Trang là hai thí sinh nhỏ tuổi nhất ở chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Cả hai sở hữu chiều cao ấn tượng, trong đó Dương Quỳnh Trang là cô gái cao nhất cuộc thi với 1,8 m.

Tuổi 18 là ‘bước ngoặt đầy rực rỡ’

Phạm Vân Hà sở chiều cao 1,75 m, từng đạt Giải Ba học sinh giỏi cấp thành phố môn Tiếng Pháp, giải Khuyến khích tại các cuộc thi Olympic Hóa học và học sinh giỏi Sinh học cấp thành phố. Về ngoại ngữ, cô đạt IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Pháp DELF B2.

Với Phạm Vân Hà, tuổi 18 lại được nhìn như một dấu mốc đặc biệt. Được giới thiệu là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất ở vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Vân Hà cho biết ngay khi nghe tên mình được xướng lên, cô nghĩ đến gia đình và bố mẹ.

Khoảnh khắc ấy, theo cô, là “bước ngoặt tuổi 18 đầy rực rỡ” và cũng là món quà ý nghĩa muốn dành tặng những người luôn yêu thương, đồng hành với mình.

Khác với những băn khoăn thường thấy ở một cô gái mới 18 tuổi, Vân Hà cho biết cô chưa từng nghĩ mình quá trẻ để thi hoa hậu.

﻿ Phạm Vân Hà 18 tuổi, đến từ Hải Phòng. Cô tự tin và quyết tâm chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

Cô tin tuổi 18 là thời điểm đẹp để bắt đầu, với sự nhiệt huyết, năng lượng và tinh thần dám nghĩ dám làm.

Vân Hà đến với Hoa hậu Việt Nam 2026 trước hết để bước ra khỏi vùng an toàn, học hỏi và hoàn thiện bản thân. Cô cho rằng sự chân thành, năng lượng tích cực của tuổi trẻ cùng tinh thần không ngừng nỗ lực là những điều giúp mình có thể tạo dấu ấn riêng.

Chỉ có khoảng 10 ngày chuẩn bị trước khi bước vào nhà chung, Vân Hà tập trung vào việc luyện catwalk, rèn luyện thể thao để cơ thể săn chắc, dẻo dai, đồng thời duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, đủ chất và ngủ nghỉ điều độ.

Cô không đặt nặng việc phải chuẩn bị thật nhiều trang phục mà ưu tiên những bộ đồ thanh lịch, chỉn chu, phù hợp và nằm trong khả năng chi tiêu.

Khi biết con gái được đi tiếp, gia đình và bạn bè của Vân Hà tự hào, liên tục gọi điện, nhắn tin chúc mừng và động viên. Với cô, sự ủng hộ ấy là hậu phương để mình thêm tự tin ở hành trình mới.

Muốn tuổi 18 được nhớ bởi những điều đã học

Dương Quỳnh Trang là một trong những gương mặt 18 tuổi bước vào vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô cũng là người sở hữu chiều cao ấn tượng nhất cuộc thi năm nay, 1,8 m. Với Trang, gia đình là cái tên xuất hiện đầu tiên trong tâm trí khi cô nghe tên mình được xướng lên.

“Em cảm thấy hạnh phúc, tự hào và biết ơn vì những nỗ lực đã được ghi nhận”, cô chia sẻ.

Nhưng Trang hiểu rằng được đi tiếp chỉ là điểm bắt đầu. Phía trước còn nhiều điều để học hỏi và trải nghiệm.

﻿ Dương Quỳnh Trang cho rằng ở tuổi 18, cô có sự linh hoạt để thích nghi với những điều mới và đủ tò mò để khám phá những giới hạn của chính mình.

Ở tuổi 18, em có sự linh hoạt để thích nghi với những điều mới và cũng đủ tò mò để muốn khám phá những giới hạn của chính mình.

Cô không nhìn tuổi 18 đơn thuần là lợi thế về độ tuổi. Với Trang, đây là thời điểm để một người trẻ thử sức, tích lũy kinh nghiệm, mở rộng trải nghiệm và từng bước hoàn thiện bản thân.

“Em muốn tuổi 18 của mình không chỉ được nhớ đến bởi những điều đã đạt được, mà còn bởi những điều mình đã học và giá trị tích cực mình có thể trao đi”, Trang nói.

Quỳnh Trang nói cô chưa hoàn thiện hay hội tụ những điều cần thiết để đi xa. Điều cô tự tin nhất là tinh thần học hỏi và khả năng không ngừng hoàn thiện mình.

“Em xác định mỗi vòng thi là bài học mới và cần chứng minh mình bằng hành động. Ở tuổi 18, em có sự linh hoạt để thích nghi với những điều mới và đủ tò mò để khám phá những giới hạn của chính mình. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, em muốn biến năng lượng ấy thành hành động cụ thể: học hỏi nhiều hơn, rèn luyện nghiêm túc và không ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Với em, tuổi trẻ không chỉ là lợi thế để bắt đầu, mà còn là khoảng thời gian đẹp nhất để học hỏi, trưởng thành và tạo nên những giá trị đầu tiên cho hành trình phía trước”, Quỳnh Trang chia sẻ.