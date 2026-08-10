Đặc sản ba miền theo chân thí sinh Hoa hậu Việt Nam tới nhà chung

TPO - Ô mai, kẹo dừa, bánh ngào… được các thí sinh chọn mang theo tới nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026. Đó là niềm tự hào quê hương và những câu chuyện riêng mà mỗi cô gái muốn chia sẻ với bạn bè đến từ mọi miền đất nước.

Nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là nơi các thí sinh cùng tập luyện, sinh hoạt và chuẩn bị cho những thử thách phía trước mà đây là nơi sẽ trở thành một phần ký ức đẹp trong tuổi thanh xuân của mỗi cô gái.

Nguyễn Yến Trang mang theo cuốn nhật ký để ghi lại những kỷ niệm đẹp ở nhà chung. Ảnh: BTC.

Cuốn nhật ký ghi lại hành trình thanh xuân

Với các cô gái lần đầu có dịp sống cùng những người bạn đến từ nhiều tỉnh thành, hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa những nhan sắc trẻ mà còn là cơ hội để họ khám phá văn hóa, ẩm thực và những câu chuyện sau mỗi vùng đất.

Để ghi lại hành trình đẹp này, nhiều thí sinh cho biết sẽ mang theo cuốn sổ nhật ký để ghi lại từng khoảnh khắc và những người bạn mà họ gặp trên hành trình tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nguyễn Yến Trang cho biết mang theo cuốn sổ để ghi lại từng kỷ niệm, từng bài học và người bạn đặc biệt tại cuộc thi. “Tôi nghĩ đó là món quà rất đẹp dành cho chính mình sau cuộc thi”, cô nói.

Nguyễn Thị Sen cho biết mang theo cuốn sổ nhật ký nhỏ. “Cuốn sổ là nơi tôi ghi lại kỷ niệm đáng nhớ, những bài học và cảm xúc trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026 một cách chân thành nhất”, cô chia sẻ.

Lê Phương Nghi lại cho biết mang theo tấm ảnh gia đình trong hành trình tham dự cuộc thi. Cao Trần Tú Anh chọn mang theo một chiếc khăn rằn. “Tôi là một trong ba thí sinh đến từ khu vực Tây Nam Bộ, vì vậy tôi muốn mang chiếc khăn rằn đến nhà chung để giới thiệu với các bạn về nét đẹp văn hóa rất riêng của quê hương mình”, Tú Anh chia sẻ.

Nguyễn Thị Thảo lại chọn mang theo chiếc thẻ đăng ký hiến máu. Cô cho rằng món đồ này sẽ là kim chỉ nam nhắc nhở cô về tinh thần cống hiến trong suốt hành trình tại Hoa hậu Việt Nam.

Thí sinh mang theo đặc sản ô mai, kẹo dừa, bánh ngào

Lê Phương Nghi cho biết cô sẽ mang tới nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026 đặc sản muối kiến vàng Gia Lai. Ảnh: BTC.

Cao Trần Tú Anh mang theo kẹo dừa, một trong những đặc sản nổi tiếng nhất của Bến Tre nay là Vĩnh Long. Ảnh: BTC.

Không chỉ mang theo những món đồ gắn với kỷ niệm cá nhân, các thí sinh còn muốn đem một phần quê hương đến nhà chung thông qua những thức quà đặc trưng vùng miền.

Lê Phương Nghi cho biết cô mang tới nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026 đặc sản muối kiến vàng Gia Lai. “Đây là hương vị rất đặc trưng của quê tôi, vừa lạ vừa đậm chất Tây Nguyên. Tôi mong các bạn có thể thử một hương vị trước đây chưa từng trải nghiệm và qua đó tôi cũng có thêm một câu chuyện nhỏ để kể về quê hương mình”, cô nói.

Nguyễn Yến Trang mang ô mai Hà Nội tới nhà chung. “Ô mai có nhiều hương vị, giống như Hà Nội vừa dịu dàng vừa sâu lắng. Tôi hy vọng các bạn cảm nhận được hương vị rất riêng của thủ đô qua món quà nhỏ này”, cô chia sẻ.

Cao Trần Tú Anh chọn mang theo kẹo dừa, một trong những đặc sản nổi tiếng nhất của Bến Tre nay là Vĩnh Long. “Kẹo dừa không chỉ đơn thuần là món ăn vặt, mà đã trở thành niềm tự hào của xứ dừa nói riêng và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung”, cô nói.

Nguyễn Thị Thảo lại chọn mang theo món kẹo cu đơ Nghệ Tĩnh để làm quà cho các bạn ở nhà chung. “Đây là món bánh dân dã nhưng đậm đà tình quê. Tôi mong muốn qua món quà nhỏ này, các bạn thí sinh từ mọi miền đất nước sẽ cảm nhận được sự ngọt ngào, hiếu khách của vùng đất nắng gió Sông Lam”, nữ sinh cho biết.

Nguyễn Thị Sen chọn mang theo bánh ngào Nghi Lộc. “Người xứ Nghệ thường thưởng thức món này vào những ngày se lạnh khi cả gia đình quây quần bên nhau”, cô kể.

Hai cô gái Nghệ An là Nguyễn Thị Thảo và Nguyễn Thị Sen hào hứng khám phá ẩm thực Hà Nội và Hải Phòng. Ảnh: BTC.

Hào hứng khám phá ẩm thực miền Bắc

Đến với nhà chung Hoa hậu Việt Nam, 56 thí sinh cũng chia sẻ niềm háo hức vì được khám phá những món đặc sản nổi tiếng của miền Bắc.

Nguyễn Thị Sen nói cô mong chờ được thưởng thức bún chả Hà Nội và bún cá cay Hải Phòng. “Bình thường tôi rất thích bún cá, vậy nên lần này đến với Hải Phòng thì bún cá cay sẽ là lựa chọn đầu tiên của tôi”, cô nói.

Nguyễn Thị Thảo cho biết đến với vòng chung khảo ở Hà Nội và Hải Phòng, cô mong muốn được thưởng thức một bát phở nóng chuẩn vị thủ đô hoặc cùng các thí sinh nhâm nhi ly cà phê trứng thơm ngậy để cảm nhận sự cổ kính, bình yên của Hà thành.

“Khi đến với đất cảng Hải Phòng, món ăn đầu tiên tôi nhất định phải thử là bánh đa cua và bánh mì que. Tôi đã nghe nhiều về hương vị đậm đà của nước dùng bánh đa cua cùng vị béo ngậy, cay nồng của chí chương Hải Phòng. Tôi nôn nóng được trải nghiệm ẩm thực đặc trưng của thành phố hoa phượng đỏ”, Nguyễn Thị Thảo cho biết.

Nguyễn Yến Trang cho biết khi đến Hải Phòng, cô mong được thưởng thức bánh đa cua, nem cua bể và các món hải sản tươi ngon.