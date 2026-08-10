Hơn 50 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đến nhà chung

TPO - Sáng 10/8, các thí sinh đã hội ngộ ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Hà Nội. Trong khoảng hai tuần ở nhà chung, các cô gái sẽ được tham gia nhiều khóa học đặc biệt, đào tạo về catwalk, kỹ năng ứng xử, phong thái, thuyết trình.