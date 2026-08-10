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Hoa hậu

Hơn 50 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đến nhà chung

Duy Nam - Hoàng Tuyên

TPO - Sáng 10/8, các thí sinh đã hội ngộ ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Hà Nội. Trong khoảng hai tuần ở nhà chung, các cô gái sẽ được tham gia nhiều khóa học đặc biệt, đào tạo về catwalk, kỹ năng ứng xử, phong thái, thuyết trình.

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Sáng 10/8, các thí sinh hai miền Nam - Bắc đã hội ngộ ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Hà Nội. Nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là nơi các thí sinh cùng tập luyện, sinh hoạt và chuẩn bị cho những thử thách phía trước mà đây là nơi sẽ trở thành một phần ký ức đẹp trong tuổi thanh xuân của mỗi cô gái.
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Ngay sau khi có mặt ở nhà chung, thí sinh có cơ hội trò chuyện, làm quen. Họ nhanh chóng hòa đồng và tìm được những người bạn mới. Mỗi cô gái đến từ một vùng đất khác nhau nhưng họ đều mang đến ngôi nhà chung sự năng động, tích cực.
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Sau vòng sơ khảo hai miền, thí sinh đã chuẩn bị hành trang kỹ lưỡng để bước vào nhà chung và tham gia các hoạt động của vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Họ bày tỏ sự háo hức nhưng không kém phần hồi hộp khi sắp bước vào những thử thách khó hơn của cuộc thi. Các cô gái đều chọn trang phục năng động, hiện đại khi nhập cuộc nhà chung.
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Đặng Thị Ngọc Lan mất thời gian ngắn di chuyển tới nhà chung vì đang học tập ở Hà Nội. Cô háo hức khi được làm quen với những người bạn mới từ mọi miền Tổ quốc. Ngọc Lan là sinh viên năm nhất khoa Quản trị Kinh doanh của Học viện Ngân hàng. Cô sinh năm 2007, cao 1,72 m.
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Đoàn Hải Lan sinh năm 2001, đến từ Hà Nội. Cô là sinh viên chuyên ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn tại Đại học Điện lực. Đến với nhà chung, Hải Lan chọn váy trắng nhẹ nhàng, thanh lịch.
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Vũ Thị Khánh Vi sinh năm 2004, là một trong những cô gái đến từ Đại học Ngoại thương tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô mang tới nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026 sự chững chạc, tự tin. Khánh Vi đã tốt nghiệp khoa Kinh tế Quốc tế tại Đại học Ngoại thương.
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Nguyễn Thục Uyên Nhi sinh năm 2004, sinh viên khoa Truyền thông Đa phương tiện tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô diện váy ren trắng thanh lịch tới nhà chung.
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Vũ Hồng Hạnh sinh năm 2003, đã tốt nghiệp chuyên ngành Luật tại Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Từng đạt giải Á hậu 3 cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025, Hồng Hạnh cho biết cô tự tin với kỹ năng, kinh nghiệm khi đến với nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Trần Xuân Khánh Linh, sinh năm 2006, đang học khoa Truyền thông Chuyên nghiệp tại trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Ở vòng sơ khảo phía Bắc, Khánh Linh gây ấn tượng với khả năng nói 6 ngoại ngữ.
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Nguyễn Yến Trang sinh năm 2006, sinh viên năm hai khoa Giáo dục Tiểu học tại Đại học Thủ đô Hà Nội. Người đẹp chia sẻ sự hồi hộp khi sắp bước vào cuộc thi sắc đẹp lớn nhất mà cô từng tham gia. Yến Trang nói những ngày qua cô tích cực tập gym, chăm da và rèn khả năng ứng xử cho các vòng thi.
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Các thí sinh miền Bắc hội ngộ ở nhà chung sáng 10/8. Với các cô gái lần đầu có dịp sống cùng những người bạn đến từ nhiều tỉnh thành, hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa những nhan sắc trẻ mà còn là cơ hội để họ khám phá văn hóa, ẩm thực và những câu chuyện sau mỗi vùng đất.
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Mỗi cô gái đều chia sẻ rằng họ mang tới nhà chung một món quà đặc sản, vừa để làm quà vừa để giới thiệu với các thí sinh khác về nét độc đáo trong văn hóa, ẩm thực của quê hương mình.
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Sau chuyến bay từ TPHCM, các thí sinh miền Nam đã có mặt ở nhà chung tại Hà Nội. Họ nhanh chóng trò chuyện, làm quen và ghi lại những bức ảnh kỷ niệm.
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Trương Văn Tú Tâm thích thú khi lần thứ hai quay lại Hà Nội. Cô sinh năm 2003, là sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế tại trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM.
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Thúy Dung và Tú Anh đã làm quen và thân thiết từ vòng sơ khảo phía Nam. Họ cùng chọn váy trắng trang nhã trong ngày nhập cuộc Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Nguyễn Thị Hoa háo hức khi tới nhà chung ở Hà Nội. Cô sinh năm 2004, quê Thanh Hóa, sinh viên năm tư ngành Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Công nghệ TPHCM.
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Gouband Lisa mặc trang phục năng động ở nhà chung. Cô mang hai dòng máu Việt - Pháp, sinh năm 2007, đang sinh sống ở TPHCM. Lisa đang theo học chuyên ngành Thương mại tại Lyon, Pháp.
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Trong khoảng hai tuần ở nhà chung tại Hà Nội, các cô gái sẽ được tham gia nhiều khóa học đặc biệt, đào tạo về catwalk, kỹ năng ứng xử, phong thái, thuyết trình... trước khi bước vào vòng chung khảo toàn quốc ở Hải Phòng.
Duy Nam - Hoàng Tuyên
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