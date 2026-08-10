Hơn 50 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đến nhà chung

TPO - Sáng 10/8, các thí sinh đã hội ngộ ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Hà Nội. Trong khoảng hai tuần ở nhà chung, các cô gái sẽ được tham gia nhiều khóa học đặc biệt, đào tạo về catwalk, kỹ năng ứng xử, phong thái, thuyết trình.
Sáng 10/8, các thí sinh hai miền Nam - Bắc đã hội ngộ ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Hà Nội. Nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là nơi các thí sinh cùng tập luyện, sinh hoạt và chuẩn bị cho những thử thách phía trước mà đây là nơi sẽ trở thành một phần ký ức đẹp trong tuổi thanh xuân của mỗi cô gái.
Ngay sau khi có mặt ở nhà chung, thí sinh có cơ hội trò chuyện, làm quen. Họ nhanh chóng hòa đồng và tìm được những người bạn mới. Mỗi cô gái đến từ một vùng đất khác nhau nhưng họ đều mang đến ngôi nhà chung sự năng động, tích cực.
Sau vòng sơ khảo hai miền, thí sinh đã chuẩn bị hành trang kỹ lưỡng để bước vào nhà chung và tham gia các hoạt động của vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Họ bày tỏ sự háo hức nhưng không kém phần hồi hộp khi sắp bước vào những thử thách khó hơn của cuộc thi. Các cô gái đều chọn trang phục năng động, hiện đại khi nhập cuộc nhà chung.
Các thí sinh miền Bắc hội ngộ ở nhà chung sáng 10/8. Với các cô gái lần đầu có dịp sống cùng những người bạn đến từ nhiều tỉnh thành, hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa những nhan sắc trẻ mà còn là cơ hội để họ khám phá văn hóa, ẩm thực và những câu chuyện sau mỗi vùng đất.
Mỗi cô gái đều chia sẻ rằng họ mang tới nhà chung một món quà đặc sản, vừa để làm quà vừa để giới thiệu với các thí sinh khác về nét độc đáo trong văn hóa, ẩm thực của quê hương mình.
Sau chuyến bay từ TPHCM, các thí sinh miền Nam đã có mặt ở nhà chung tại Hà Nội. Họ nhanh chóng trò chuyện, làm quen và ghi lại những bức ảnh kỷ niệm.
Trương Văn Tú Tâm thích thú khi lần thứ hai quay lại Hà Nội. Cô sinh năm 2003, là sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế tại trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM.
Thúy Dung và Tú Anh đã làm quen và thân thiết từ vòng sơ khảo phía Nam. Họ cùng chọn váy trắng trang nhã trong ngày nhập cuộc Hoa hậu Việt Nam 2026.
Gouband Lisa mặc trang phục năng động ở nhà chung. Cô mang hai dòng máu Việt - Pháp, sinh năm 2007, đang sinh sống ở TPHCM. Lisa đang theo học chuyên ngành Thương mại tại Lyon, Pháp.