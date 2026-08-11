Thanh tra chỉ loạt tồn tại trong quản lý, xử lý nhà đất dôi dư tại Bộ Xây dựng

TPO - Theo Thanh tra Chính phủ, Bộ Xây dựng đang quản lý 756 cơ sở nhà, đất, trong đó có 36 cơ sở được xác định là dôi dư cần sắp xếp, xử lý. Ngoài ra cơ quan thanh tra cũng chỉ ra nhiều tồn tại từ công tác kiểm kê, cập nhật hồ sơ đến việc để tài sản công bỏ trống, sử dụng không đúng mục đích; đồng thời yêu cầu Bộ Xây dựng và các địa phương khẩn trương rà soát, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan.

15 cơ sở nhà, đất dôi dư bị bỏ trống

15 cơ sở nhà, đất dôi dư bị bỏ trống.

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ vừa ra thông báo kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng, sắp xếp lại, xử lý và khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy tại Bộ Xây dựng. Theo kết luận, cuộc thanh tra được thực hiện trên cơ sở phạm vi 36 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy tại Bộ Xây dựng. Đây là những cơ sở cần được rà soát, bố trí, xử lý nhằm tránh lãng phí tài sản công và bảo đảm hoạt động của bộ máy sau khi hợp nhất Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Xây dựng từ ngày 1/3/2025.

Theo thông báo kết luận, trong giai đoạn từ ngày 1/3/2025 đến 30/4/2026, tổng số cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng là 756 cơ sở.

Thanh tra Chính phủ đánh giá, sau khi hợp nhất, Bộ Xây dựng đã có nhiều nỗ lực trong việc rà soát, sắp xếp và xử lý các cơ sở nhà, đất; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, xây dựng phương án bố trí, xử lý trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp không còn nhu cầu hoặc sử dụng kém hiệu quả. Tuy nhiên, kết quả thanh tra cho thấy việc quản lý, sử dụng và xử lý nhà, đất dôi dư vẫn còn không ít hạn chế. Đáng chú ý, trong 36 cơ sở được thanh tra có 15 cơ sở nhà, đất dôi dư bị bỏ trống, không sử dụng và 2 cơ sở được sử dụng không đúng mục đích.

Một số trường hợp có thời gian bỏ trống kéo dài. Điển hình, cơ sở nhà, đất tại khu phố Hưng Giang, phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang có diện tích đất 3.073m², trong đó 2.511,93m² bị bỏ trống từ tháng 7/2024; phần diện tích còn lại 561,07m² bỏ trống từ đầu năm 2026.

Tại cơ sở số 24, khu công nghiệp Bình Long, xã Châu Phú, tỉnh An Giang, diện tích 216,2m² đã bị bỏ trống, không sử dụng từ năm 2011. Một khu đất khác tại khu phố Kênh Tam Thuộc, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang, diện tích 1.728m² cũng để đất trống từ năm 2008.

Một trong những vấn đề được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ là công tác kiểm kê, kê khai, quản lý hồ sơ và cơ sở dữ liệu về nhà, đất chưa đáp ứng yêu cầu. Hồ sơ, tài liệu và sổ sách theo dõi quá trình sử dụng, sửa chữa cơ sở nhà, đất tại một số đơn vị còn chưa đầy đủ. Công tác thống kê, kiểm kê, cập nhật dữ liệu có nơi chưa chính xác, cần tiếp tục rà soát, chỉnh sửa.

Kết quả thanh tra xác định 9 cơ sở nhà, đất chưa được cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu về nhà, đất, hồ sơ địa chính; 9 cơ sở còn thiếu hồ sơ, trong đó có trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Có tài sản sử dụng sai mục đích





Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra hai cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp được sử dụng không đúng mục đích gồm, cơ sở nhà, đất tại số 1A ngõ 158 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, TP Hà Nội do Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam quản lý, có diện tích đất 322,51m², khu nhà ba tầng với tổng diện tích sàn 719,6m².

Một trường hợp khác là cơ sở tại số 5 đường Ngô Hữu Hạnh, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ do Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tiếp nhận nguyên trạng từ Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương III. Trong tổng diện tích đất 2.345,7m², có 324m² từng được bố trí làm nhà ở, đất ở cho một số công nhân, viên chức từ giai đoạn 1988-1996. Đến nay, việc xử lý, bàn giao phần diện tích này về địa phương vẫn chưa được thực hiện theo quy định.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ đánh giá có 17 cơ sở nhà, đất chưa được khai thác, xử lý hiệu quả, trong đó nhiều cơ sở có thể xử lý ngay. Đối với cơ sở nhà, đất tại số 82 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Bộ Xây dựng được yêu cầu tiếp tục làm việc với các cơ quan liên quan để điều chuyển quyền sử dụng đất, bảo đảm sử dụng ổn định, thống nhất.

Đối với cơ sở bóng đá số 200 Nguyễn Sơn, Cục Hàng không Việt Nam được yêu cầu tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan của UBND TP Hà Nội và UBND phường Bồ Đề để bàn giao theo quy định.

Đặc biệt, đối với hai khu đất tại tỉnh An Giang gồm cơ sở số 24 khu công nghiệp Bình Long và khu đất tại khu phố Kênh Tam Thuộc, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh An Giang khẩn trương thực hiện việc thu hồi đất theo quy định. Thanh tra Chính phủ cho rằng những hạn chế trên xuất phát cả từ nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng và UBND các tỉnh, thành phố liên quan nghiêm túc thực hiện đầy đủ kết luận thanh tra; rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế, vi phạm đã được chỉ ra.

Một yêu cầu có tính chất cảnh báo đặc biệt, nếu trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra phát hiện vi phạm pháp luật hoặc gây thiệt hại tiền, tài sản của Nhà nước, Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan phải chuyển thông tin, hồ sơ, tài liệu đến cơ quan thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.