Thanh niên ở Lào Cai dọn đường làng, ngõ xóm mỗi ngày

TPO - Hơn 2 tháng qua, cứ khoảng 5h30 sáng, anh Lò Huy Khánh (SN 1991, thôn Bản Viềng, xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai) lại mang cuốc, xẻng… đi dọn cỏ, phát quang bụi rậm trên các tuyến đường. Không ai thuê, không có thu nhập, anh vẫn đều đặn làm mỗi ngày. Việc làm của anh dần lan tỏa, thu hút nhiều người cùng tham gia, góp sức giữ đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, thông thoáng.

Đoạn vỉa hè dài khoảng 300m phía sau bến xe ở phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai (thuộc thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái cũ) trước đây cỏ mọc um tùm, nhiều bụi rậm che khuất tầm nhìn và lối đi của người đi bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Khoảng 5h30 sáng mỗi ngày, anh Lò Huy Khánh lại chuẩn bị dụng cụ, vượt quãng đường khoảng 3km từ nhà đến đây để dọn dẹp. Đến nay, đoạn vỉa hè đã trở nên sạch sẽ, quang đãng, việc đi lại của người dân thuận tiện hơn. Đồng thời, hành động của anh đã lan tỏa ý thức chung tay giữ gìn môi trường, thu hút thêm 6 thành viên khác tham gia thường xuyên.

Anh Khánh cho biết, việc làm này xuất phát khá tình cờ. Trước đó, anh thường xuyên thấy trên mạng xã hội hình ảnh những nhóm người ở nhiều tỉnh, thành cùng nhau dọn dẹp, phát quang đường phố. “Thấy các tỉnh có người làm thì tôi nghĩ ở chỗ mình cũng có những tuyến đường như thế, mình làm theo”, anh nói.

Những ngày đầu, anh chỉ đi một mình, nhiều lúc mệt mỏi. Dụng cụ mang theo cũng lỉnh kỉnh, từ cuốc, xẻng đến dao phát, bao tải đựng rác. “Một mình cứ lọc cọc làm, lúc cuốc, lúc xẻng, đồ đạc nhiều nên cũng nản. Sau này, có các anh chị ra làm cùng, mỗi người một việc, vừa làm vừa nói chuyện nên vui hơn”, anh Khánh kể.

Những đoạn vỉa hè cỏ mọc um tùm được nhóm của anh Khánh dọn dẹp sạch sẽ. Ảnh: NVCC

Sau khoảng gần một tháng, những người xung quanh bắt đầu biết việc anh làm. Có người nhắn tin hỏi khi nào anh đi dọn để tham gia cùng. Anh Khánh lập một nhóm riêng, đặt tên “Nghĩa Lộ xanh” để mọi người trao đổi lịch và rủ nhau cùng làm.

Theo anh Khánh, những người tham gia có cả người trẻ và người trung tuổi. Ai sắp xếp được thời gian thì đến, không có phân công hay tiền công. Nhóm cũng duy trì việc làm theo lịch, nhưng phụ thuộc vào thời tiết. “Trời mưa nhóm phải nghỉ, trời nắng tranh thủ làm”, anh nói.

Đến nay, nhóm đã dọn được nhiều đoạn đường quanh khu vực thôn Bản Viềng, đoạn đường dài gần 300 mét phía sau bến xe phường Trung Tâm.

Tuy nhiên, việc dọn dẹp các tuyến đường cũng cần phải đảm bảo an toàn cho các thành viên tham gia. Theo anh Khánh, khu vực gần bến xe trước đây thường có người tụ tập, để lại nhiều rác thải, trong đó có cả xi lanh đã qua sử dụng. Trong quá trình dọn cỏ, nhóm nhiều lần phát hiện những chiếc xi lanh đã qua sử dụng nằm lẫn trong cỏ. Có hôm, anh em còn phát hiện cả một túi chứa nhiều xi lanh, trong đó có những chiếc chưa sử dụng hết, cùng nước cất. Những vật này buộc mọi người phải đặc biệt cẩn thận khi phát quang.

“Nhìn thấy, tôi phải bảo mọi người thật cẩn thận. Bọn tôi đều nhắc nhau đeo găng tay, đi ủng, làm cẩn thận. Những chiếc xi lanh được gom riêng, cho vào chai nhựa rồi mới đưa đến khu vực vứt rác”, anh Khánh nói.

Một số người dân đi qua thấy nhóm dọn đường đã dừng lại hỏi chuyện, động viên, cảm ơn. Những lời nhận xét, chia sẻ trên mạng xã hội cũng trở thành động lực để anh Khánh tiếp tục công việc.

“Bình thường đi qua con đường này thấy rậm rạp, nhìn cũng khó chịu. Dọn xong thấy thông thoáng thì mình vui thôi. Công việc này không kiếm ra tiền, cũng chẳng có gì cả, nhưng thấy đường sạch mình càng quyết tâm làm”, anh Khánh nói. Khi việc dọn dẹp kết thúc, anh trở về nhà, vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu công việc tại Ban Quản lý chợ Mường Lò.

Anh Khánh (đội mũ) cùng nhóm chụp ảnh sau khi một đoạn đường đã được dọn dẹp xong. Ảnh: NVCC

Những việc làm này được anh Khánh lan tỏa trên các trang mạng xã hội, trong đó có trang Facebook tên “Khánh Mường Lò Vlog”. “Hiện tôi chỉ muốn lan tỏa việc làm này đến với mọi người, chưa có dự định sẽ phát triển kênh để kinh doanh hay làm gì”, anh Khánh chia sẻ.

Bên cạnh việc phát quang, dọn dẹp các tuyến đường, dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, nhóm của anh Khánh còn phối hợp với Đoàn Thanh niên xã và Hội Cựu chiến binh vệ sinh khuôn viên Nhà bia ghi tên liệt sĩ của xã Liên Sơn.

Chị Lê Thị Thu Giang - Bí thư Đoàn xã Liên Sơn cho biết, đây là việc làm xuất phát từ tinh thần tự nguyện của anh Khánh. Không chỉ chủ động dọn dẹp những tuyến đường quanh khu vực, anh còn vận động thêm người dân cùng tham gia. Việc làm tuy không lớn nhưng mang lại hiệu quả thiết thực, giúp đường sá sạch sẽ, thông thoáng, đồng thời tạo sự lan tỏa, nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn cảnh quan và môi trường sống.