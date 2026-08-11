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Giới trẻ

Món đồ thu hút Gen Z tới phố Hàng Dầu

Gia Linh - Duy Phạm

TPO - Guốc mộc hiện là món phụ kiện được nhiều bạn trẻ yêu thích. Sức lan tỏa từ mạng xã hội khiến cửa hàng guốc trên phố Hàng Dầu (Hà Nội) liên tục đón khách đến, trải nghiệm quy trình hoàn thiện một đôi guốc thủ công.

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Từ hình ảnh gắn với mẹ, bà hay tà áo dài truyền thống, guốc mộc đang trở thành món phụ kiện được nhiều bạn trẻ săn đón. Những video triệu lượt xem trên TikTok không chỉ giúp các cửa hàng đóng guốc truyền thống đông khách trở lại mà còn mở ra cơ hội để một nghề thủ công lâu đời thích ứng với nhịp sống hiện đại.
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Khoảng 4 tháng trước, chị Vũ Phương Nhi - người quản lý một cửa hàng guốc mộc trên phố Hàng Dầu, Hà Nội chưa từng nghĩ sẽ bán sản phẩm này trên mạng xã hội. Mọi chuyện thay đổi sau khi một video TikTok tình cờ nhận được sự quan tâm lớn. "Từ đó, cửa hàng được nhiều người biết đến qua TikTok, Facebook, Instagram. Khách trẻ đến ngày một đông, thậm chí có khách hàng quốc tế hỏi mua", chị kể.
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Điều bất ngờ là phần lớn khách hàng hiện nay đều là người trẻ﻿. Họ không tìm đến chỉ để chụp ảnh hay "đu trend", mà muốn sở hữu một đôi guốc có thể sử dụng lâu dài. "Bây giờ guốc không còn bó buộc với một kiểu trang phục nhất định nữa. Miễn phù hợp với phong cách của người mua", chị Nhi chia sẻ.
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Tại cửa hàng, guốc mộc được bày kín trên các kệ với nhiều kiểu dáng và chiều cao khác nhau, từ đế thấp khoảng 3-5 cm đến các mẫu đế cao 7-10 cm. Phần đế làm từ gỗ tự nhiên, giữ nguyên màu vân gỗ, trong khi quai được biến tấu đa dạng với chất liệu vải, da, đính hạt, hoa vải, ngọc trai hay họa tiết thổ cẩm.
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Mỗi đôi guốc có giá từ khoảng 200.000-400.000 đồng, tùy chiều cao đế và kiểu quai. Trong đó, các mẫu đế 3-5 cm có giá 220.000-250.000 đồng, còn guốc đế cao 7-10 cm dao động từ 280.000-400.000 đồng/đôi.
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Để hoàn thiện một đôi guốc, người thợ bắt đầu từ phần đế gỗ đã được tạo phom và mài nhẵn. Sau khi khách chọn kiểu quai, màu sắc và thử cỡ chân, người thợ căn chỉnh vị trí quai sao cho vừa vặn rồi dùng đinh chuyên dụng cố định quai vào đế. Sau khi đóng quai, người thợ kiểm tra lại độ chắc chắn, để khách đi thử và điều chỉnh nếu cần trước khi hoàn thiện đôi guốc.
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Là một trong những khách hàng biết đến cửa hàng qua TikTok, Tố Như (23 tuổi, Hà Nội) cho biết cô vốn yêu thích trang phục truyền thống nên từng nhiều lần thuê guốc khi mặc áo dài.
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Tuy nhiên, những đôi guốc đi kèm thường không vừa chân và gây đau. "Khi biết có dịch vụ đóng guốc thủ công, mình quyết định mua một đôi để dùng lâu dài. Hàng làm riêng vừa chân nên đi thoải mái hơn rất nhiều", Tố Như cho biết.
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Vì vậy, Tố Như dành hàng chục phút đứng trước những kệ guốc để tìm được mẫu mình yêu thích. Cô gái cầm guốc và các mẫu quai gấm lên, ướm thử nhiều lần, đặt cạnh trang phục mang theo rồi lại đổi sang một mẫu khác trước khi đưa ra quyết định.
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Cuối cùng, Tố Như chọn một mẫu quai gấm nền nhạt màu với họa tiết lông công. Các mẫu quai gấm cũng là dòng quai được khách hàng ưa chuộng nhất.
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Sự thay đổi trong tư duy tiêu dùng của giới trẻ cũng góp phần giúp nghề đóng guốc tìm được chỗ đứng mới. Thay vì chỉ coi đây là một món đồ hoài niệm, nhiều người xem guốc như một sản phẩm thủ công có giá trị sử dụng lâu dài và mang dấu ấn cá nhân.
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Các sản phẩm truyền thống như guốc mộc luôn thu hút sự chú ý của du khách quốc tế.
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Đối với các cửa hàng truyền thống, mạng xã hội không đơn thuần là kênh bán hàng mà trở thành cầu nối đưa sản phẩm truyền thống đến gần hơn với giới trẻ. Quản lý cửa hàng cho rằng điều đáng mừng nhất không phải doanh số tăng mà là nhiều người trẻ bắt đầu quan tâm đến giá trị văn hóa phía sau mỗi đôi guốc. "Nếu chỉ là một xu hướng nhất thời thì guốc mộc đã không tồn tại đến bây giờ. Điều mình mong muốn là ngày càng có nhiều người trẻ biết đến và tiếp tục sử dụng sản phẩm truyền thống theo cách của riêng họ", Phương Nhi chia sẻ.
Gia Linh - Duy Phạm
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