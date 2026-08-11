Món đồ thu hút Gen Z tới phố Hàng Dầu

TPO - Guốc mộc hiện là món phụ kiện được nhiều bạn trẻ yêu thích. Sức lan tỏa từ mạng xã hội khiến cửa hàng guốc trên phố Hàng Dầu (Hà Nội) liên tục đón khách đến, trải nghiệm quy trình hoàn thiện một đôi guốc thủ công.