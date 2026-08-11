Tuổi trẻ Thanh Hóa sôi nổi hội trại hè

TPO - Những ngày hè, nhiều phường, xã ở Thanh Hóa tổ chức hội trại dành cho thanh, thiếu nhi, tạo sân chơi bổ ích, giúp các em giao lưu, rèn kỹ năng và phát huy sự sáng tạo.