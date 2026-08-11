Tuổi trẻ Thanh Hóa sôi nổi hội trại hè

TPO - Những ngày hè, nhiều phường, xã ở Thanh Hóa tổ chức hội trại dành cho thanh, thiếu nhi, tạo sân chơi bổ ích, giúp các em giao lưu, rèn kỹ năng và phát huy sự sáng tạo.
Hội trại hè thanh, thiếu nhi xã Lĩnh Toại năm 2026 là lần đầu tiên được tổ chức sau khi sáp nhập xã và sắp xếp, sáp nhập các thôn. Với sự tham gia của 14 chi đoàn thôn sau sáp nhập, mỗi đơn vị đã mang đến Hội trại một màu sắc, nét đặc trưng và tinh thần thi đua riêng. Tất cả cùng hòa chung, tạo nên một ngày hội lớn vui tươi, rực rỡ, đoàn kết và giàu cảm xúc; góp phần tăng cường sự giao lưu, gắn bó giữa cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.
Hội trại là dịp để các em thiếu nhi được giao lưu, vui chơi, rèn luyện kỹ năng, phát huy năng khiếu và thể hiện sự sáng tạo. Trong ảnh là Hội trại hè năm 2026 của phường Đào Duy Từ với sự tham gia của hàng nghìn đoàn viên, thanh thiếu niên.
Mỗi màn trình diễn là kết quả của quá trình luyện tập nghiêm túc, sự chuẩn bị chu đáo của các em đội viên cùng sự tận tâm hướng dẫn của các anh chị phụ trách và tổ chức Đoàn, Đội. Những chương trình, hoạt động hè này không chỉ là dịp để các em thiếu nhi giao lưu, học hỏi, rèn luyện tác phong, kỹ năng và ý thức tổ chức kỷ luật mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp tinh thần đoàn kết, lòng tự hào và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ Thanh Hóa.