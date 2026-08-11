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Giới trẻ

Tuổi trẻ Thanh Hóa sôi nổi hội trại hè

Phạm Trường

TPO - Những ngày hè, nhiều phường, xã ở Thanh Hóa tổ chức hội trại dành cho thanh, thiếu nhi, tạo sân chơi bổ ích, giúp các em giao lưu, rèn kỹ năng và phát huy sự sáng tạo.

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Không khí trại hè diễn ra sôi nổi tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa﻿ với nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu và rèn luyện kỹ năng.
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Trong chương trình, các em thanh, thiếu niên được tham gia thi trại đẹp, nghi thức Đội, giao lưu văn nghệ, trò chơi tập thể, sinh hoạt kỹ năng và lửa trại﻿ truyền thống. Mỗi hoạt động mang một màu sắc riêng, đều hướng đến việc tạo không gian vui chơi lành mạnh﻿, giúp thiếu nhi mạnh dạn thể hiện kỹ năng.
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Hội trại hè thanh, thiếu nhi xã Lĩnh Toại năm 2026 là lần đầu tiên được tổ chức sau khi sáp nhập xã và sắp xếp, sáp nhập các thôn. Với sự tham gia của 14 chi đoàn thôn sau sáp nhập, mỗi đơn vị đã mang đến Hội trại một màu sắc, nét đặc trưng và tinh thần thi đua riêng. Tất cả cùng hòa chung, tạo nên một ngày hội lớn vui tươi, rực rỡ, đoàn kết và giàu cảm xúc; góp phần tăng cường sự giao lưu, gắn bó giữa cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.
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Để có những ngày hội sôi nổi, các địa phương chuẩn bị kỹ từ nội dung đến cơ sở vật chất. Nhiều phụ huynh, đoàn viên cũng trực tiếp hỗ trợ dựng trại, chuẩn bị chương trình và hướng dẫn các em tham gia. Trong ảnh là Hội trại hè tại xã Yên Ninh. Chương trình không chỉ dành riêng cho thiếu nhi mà còn trở thành dịp để các gia đình, đoàn thể và người dân cùng gặp gỡ, giao lưu, tạo không khí gắn kết tại khu dân cư.
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Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa Lê Ngọc Ánh tham dự, trò chuyện với các đoàn viên, thanh niên tại Hội trại hè Yên Ninh.
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Chị Đặng Thị Hồng - Phó Trưởng Ban công tác Thanh thiếu nhi, cơ quan MTTQVN tỉnh Thanh Hóa cho biết, hè 2026, toàn tỉnh có 39 đơn vị tham gia Hội trại hè và 41 đơn vị tổ chức các hoạt động giao lưu, giải bóng đá, văn nghệ và hoạt động khác. Đây là một trong những địa phương luôn duy trì đều đặn, đảm bảo với nhiều chương trình hè cho thanh, thiếu nhi.
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Hội trại là dịp để các em thiếu nhi được giao lưu, vui chơi, rèn luyện kỹ năng, phát huy năng khiếu và thể hiện sự sáng tạo. Trong ảnh là Hội trại hè năm 2026 của phường Đào Duy Từ với sự tham gia của hàng nghìn đoàn viên, thanh thiếu niên.
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Mỗi màn trình diễn là kết quả của quá trình luyện tập nghiêm túc, sự chuẩn bị chu đáo của các em đội viên cùng sự tận tâm hướng dẫn của các anh chị phụ trách và tổ chức Đoàn, Đội. Những chương trình, hoạt động hè này không chỉ là dịp để các em thiếu nhi giao lưu, học hỏi, rèn luyện tác phong, kỹ năng và ý thức tổ chức kỷ luật mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp tinh thần đoàn kết, lòng tự hào và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ Thanh Hóa.
Phạm Trường
#Hội trại hè #Thanh Hóa #thiếu nhi #kỹ năng #giao lưu #đoàn kết #hoạt động hè #lửa trại

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