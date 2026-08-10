TPHCM vinh danh, khen thưởng hơn 100 Chỉ huy Đội tiêu biểu

TPO - Thành Đoàn TPHCM tặng bằng khen cho 32 Chỉ huy Đội có thành tích xuất sắc tại Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn thành phố năm 2026. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng khen tặng 82 học sinh đạt các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích tại hội thi.

Sáng 10/8, tại Nhà Thiếu nhi TPHCM, Thành Đoàn TPHCM tổ chức lễ bế mạc Liên hoan - Hội thi Chỉ huy Đội giỏi TPHCM năm 2026 sau gần 3 ngày diễn ra các nội dung trải nghiệm, thi tài.

Đây là năm đánh dấu sự đổi mới về quy mô và phương thức tổ chức liên hoan trong bối cảnh TPHCM mới sau sắp xếp đơn vị hành chính. Khác với việc tổ chức tập trung quy mô cấp thành phố ở những năm trước, năm nay lần đầu tiên hội thi được tổ chức theo 4 khu vực, với các điểm thi tại khu vực trung tâm TPHCM, Bình Dương và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cùng với việc mở rộng không gian tổ chức, hội thi cũng đổi mới ở phương thức tập huấn, bồi dưỡng và rèn luyện lực lượng Chỉ huy Đội trước hội thi. Ban tổ chức chú trọng việc cung cấp, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng bằng hình thức trực tuyến thông qua các nền tảng mạng xã hội, các kênh truyền thông của tổ chức Đội.

Hội thi năm nay thu hút hơn 800 chỉ huy Đội tiêu biểu của 159 Hội đồng Đội phường, xã, đặc khu tham gia.

Ban tổ chức trao thưởng cho các chỉ huy Đội giỏi tiêu biểu thuộc các khối. Ảnh: Ngô Tùng

Tại hội thi, các Chỉ huy Đội tham gia tranh tài ở các nội dung đa dạng, kết hợp giữa kiến thức, nghiệp vụ công tác Đội và kỹ năng thực hành, như: kiến thức tổng quát; nghi thức - nghi lễ Đội; quản trò, múa hát tập thể; kỹ năng truyền tin Morse, Semaphore; mật thư, dấu đường, nút dây; nhận biết cây thuốc nam, thuốc thông dụng và các kỹ năng thực hành theo yêu cầu của hội thi.

Qua đó, hội thi hướng đến xây dựng lực lượng chỉ huy Đội có kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, tinh thần đồng đội, khả năng xử lý tình huống và năng lực dẫn dắt tập thể.

Ban tổ chức Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi TPHCM chú trọng đưa nội dung giáo dục truyền thống trở thành mạch xuyên suốt trong nội dung và không gian liên hoan, gắn việc rèn luyện kỹ năng chỉ huy Đội với giáo dục lòng tự hào, trách nhiệm của thiếu nhi đối với tổ chức Đội và thành phố.

Tổng kết liên hoan, chị Trịnh Thị Hiền Trân - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM - nhìn nhận: Dù hội thi và liên hoan năm nay đã khép lại nhưng hành trình rèn luyện, phấn đấu mỗi ngày của các bạn Chỉ huy Đội giỏi vẫn luôn tiếp nối.

Chị Trân đề nghị Ban Thường vụ Đoàn, Hội đồng Đội các phường, xã, đặc khu tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng, xây dựng lực lượng chỉ huy Đội sớm hơn, chủ động hơn. Các cơ sở chủ động tuyển chọn các đội viên nòng cốt và xây dựng nên lực lượng chỉ huy Đội.

Các em đội viên đón nhận những thành quả xứng đáng sau những ngày học hỏi, trải nghiệm sôi nổi.

Tại lễ bế mạc, lãnh đạo Thành Đoàn TPHCM và Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã tuyên dương, khen thưởng các chỉ huy Đội tiêu biểu, có nhiều nỗ lực học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc các nội dung của hội thi và liên hoan.

Ban Chấp hành Thành Đoàn TPHCM tặng bằng khen cho 32 Chỉ huy Đội có thành tích xuất sắc tại Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn thành phố năm 2026. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng khen tặng 82 em học sinh đạt các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích tại hội thi. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao giải Kỷ lục các phần thi cho các thí sinh xuất sắc nhất.

Ban tổ chức khen thưởng 32 thí sinh tiêu biểu tại Liên hoan - Hội thi Chỉ huy Đội giỏi TPHCM năm 2026.