Còn hàng ngàn người mất tích sau trận động đất kinh hoàng ở Colombia, nhiều nước hỗ trợ khẩn cấp

TPO - Nhiều quốc gia châu Mỹ đã lên tiếng đề nghị hỗ trợ Colombia sau trận động đất mạnh 7,4 độ làm rung chuyển nhiều khu vực của nước này, khiến hàng trăm người thiệt mạng, nhiều công trình đổ sập và hàng nghìn người được báo mất tích.

Hình ảnh hậu quả động đất ở Colombia. (Nguồn: Reuters, AP)

Tối 10/8, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ cung cấp 15,5 triệu USD để hỗ trợ nơi ở khẩn cấp, lương thực và các hoạt động cứu trợ sau động đất. Các chính phủ Mỹ Latin cũng nhanh chóng đề nghị hỗ trợ Colombia.

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele cho biết nước này sẵn sàng cử các đội cứu hộ, nhân viên y tế, nhân viên cấp cứu và cung cấp vật tư theo nhu cầu của Colombia.

“Chúng tôi sẵn sàng cung cấp hỗ trợ ngay lập tức… hoặc bất kỳ sự hỗ trợ nào khác mà những người anh em Colombia của chúng ta cho là cần thiết”, ông Bukele nói.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ Colombia. Trong khi đó, Tổng thống Chile José Antonio Kast khẳng định Chile - một trong những quốc gia thường xuyên hứng chịu động đất nhất khu vực, “hiểu nỗi đau và những thách thức mà động đất để lại”, đồng thời cam kết hỗ trợ.

Trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra hôm 10/8, với tâm chấn tại tỉnh Chocó - một trong những khu vực nghèo nhất Colombia. Cơ quan Khảo sát địa chất Colombia cho biết đây là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận tại nước này trong thế kỷ 21. Sau trận động đất chính đã xảy ra 21 dư chấn.

Chính quyền địa phương cho biết ít nhất 40 người thiệt mạng tại tỉnh Risaralda, 27 người thiệt mạng tại Valle del Cauca, 9 người ở Chocó, 2 người ở Caldas và 1 người 73 tuổi ở Antioquia. Chưa rõ địa điểm của 32 nạn nhân còn lại. Theo số liệu cập nhật nhất, số người thiệt mạng đã tăng lên 132, trong khi 570 người bị thương.

Trận động đất cũng khiến nhiều công trình bị hư hại hoặc sụp đổ. Tại Cali, chính quyền cho biết 380 tòa nhà bị ảnh hưởng và một số nơi vẫn có người mắc kẹt. Tại Pereira, ít nhất 15 tòa nhà được cho là đã sập, trong khi tại Manizales, một tháp của nhà thờ theo phong cách tân Gothic bị đổ phần lớn.

Hoạt động hàng không tại các sân bay ở Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Buenaventura và Pereira bị đình chỉ để đánh giá thiệt hại.

Tại Chocó, công tác đánh giá hậu quả gặp nhiều khó khăn do địa hình hẻo lánh và hệ thống giao thông hạn chế. Ngoài thủ phủ Quibdó, nhiều khu vực chỉ có thể tiếp cận bằng máy bay hoặc đường thủy. Tín hiệu điện thoại cũng bị gián đoạn tại nhiều nơi.

Đến chiều 10/8, hơn 1.400 người, chủ yếu ở Cali và Pereira, đã được đăng thông tin tìm kiếm trên một cơ sở dữ liệu trực tuyến dành cho người mất tích. Con số này tiếp tục tăng.

Trận động đất cũng khiến người dân Colombia liên tưởng đến thảm họa tại nước láng giềng Venezuela hồi cuối tháng 6, khi hai trận động đất liên tiếp phá hủy hàng trăm tòa nhà và khiến hơn 6.300 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, theo chuyên gia địa chất Gustavo Ortiz thuộc Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và kỹ thuật quốc gia Argentina, hai trận động đất có cơ chế địa chất khác nhau đáng kể.

Ông cho biết tại phía tây Nam Mỹ, động đất thường liên quan đến quá trình mảng Nazca chìm xuống dưới mảng Nam Mỹ. Trong khi đó, các trận động đất ở Venezuela xảy ra do mảng Nam Mỹ và mảng Caribe dịch chuyển theo chiều ngang, không có quá trình hút chìm.

Độ sâu cũng khác biệt đáng kể. Các trận động đất tại Venezuela xảy ra ở độ sâu dưới 20km, trong khi trận động đất tại Colombia hôm 10/8 xảy ra ở độ sâu hơn 100km.

Nằm dọc “Vành đai lửa” bao quanh Thái Bình Dương, Chocó là nơi tập trung phần lớn hoạt động địa chấn của thế giới.

Những trận động đất nhỏ khá phổ biến tại miền trung và miền tây Colombia, nhưng các trận có cường độ trên 6,0 độ hiếm khi xảy ra. Năm 1999, trận động đất mạnh 6,2 độ gần thành phố Armenia khiến hơn 1.100 người thiệt mạng.