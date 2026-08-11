Nhân chứng vụ động đất Colombia: Tòa nhà đổ sập như bom nổ

TPO - Nhân chứng Juan Carlos Osorio chia sẻ với đài Caracol Television, rằng tiếng sập của một tòa nhà "nghe như tiếng bom nổ”, khi ông đang hỗ trợ dọn dẹp đống đổ nát tại một công trình bị sập ở Cali.

Ít nhất 111 người đã thiệt mạng sau khi một trận động đất mạnh làm rung chuyển miền tây Colombia hôm 10/8, làm sập các tòa nhà tại nhiều thành phố, gây hư hại cho bệnh viện và cơ sở hạ tầng, đồng thời chôn vùi nhiều người dưới đống đổ nát. Giới chức Colombia mô tả đây là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận ở nước này trong một thế kỷ.

Trận động đất xảy ra chỉ vài ngày sau khi ông Abelardo De La Espriella nhậm chức tổng thống, buộc chính quyền mới phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn đầu tiên.

"Chính phủ đã huy động mọi nguồn lực để bảo vệ tính mạng người dân, hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng và chuyển hàng cứu trợ đến bất cứ nơi nào cần thiết”, Tổng thống Abelardo De La Espriella phát biểu trước toàn quốc vào khoảng 13h (giờ địa phương) khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. "Ưu tiên hàng đầu là giải cứu những người đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát”.

Ông De La Espriella cho biết, các báo cáo sơ bộ đã ghi nhận 111 người thiệt mạng và 87 người bị thương, cùng hàng chục tòa nhà bị sập và nhiều ngôi nhà bị hư hại.

Một chiếc xe hơi bị các mảnh vỡ nghiền nát ở Cali (Colombia). (Ảnh: Reuters)

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra ở độ sâu 107 km. Cơ quan địa chất Colombia ghi nhận, đây là trận động đất mạnh nhất từng được báo cáo tại quốc gia này trong thế kỷ 21.

Việc cập nhật thông tin từ Choco - khu vực gần tâm chấn - gặp khó khăn do gián đoạn liên lạc. Một số nơi vẫn chưa có sóng điện thoại di động nhiều giờ sau trận động đất. Thống đốc Choco cho biết, 12 người đã thiệt mạng và 84 người bị thương tại khu vực này.

Số lượng thương vong lớn nhất dường như tập trung ở Risaralda, thuộc vùng trồng cà phê tại Colombia. Pereira, thủ phủ của tỉnh này, chịu thiệt hại nặng nề. lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người sống sót trong các tòa nhà bị sập.

Một tòa nhà bốn tầng đã sụp đổ tại Pereira trong trận động đất, trong khi hình ảnh từ Manizales cho thấy một trong những tháp phụ của nhà thờ lớn nổi tiếng của thành phố bị sập, làm văng mảnh vỡ xuống các con phố lân cận.

Hình ảnh đổ nát ở Dosquebradas (Colombia). (Ảnh: Reuters)

Các hình ảnh của Reuters ghi lại cảnh nhân viên cứu hộ, cảnh sát và tình nguyện viên đang dùng tay dọn dẹp và xúc gạch đá, mảnh vỡ lên xe tải . Những hình ảnh khác cho thấy thiệt hại tại các tòa nhà chung cư và cơ sở dịch vụ khẩn cấp, với các mảnh vỡ rơi trúng những chiếc xe cứu thương đang đỗ bên dưới.

Mauricio Andrade, một lính cứu hỏa ở Cali, cho biết đội của ông đã giải cứu hai phụ nữ và hai trẻ em khỏi một tòa nhà bị sập, đồng thời đang chuẩn bị giải cứu thêm nhiều người khác từ đống đổ nát.

"Họ vẫn còn sống”, ông nói. "Chúng tôi đang tạo khoảng trống để có thể giải phóng và đưa họ ra ngoài”.

Nhân chứng Juan Carlos Osorio chia sẻ với đài Caracol Television, rằng tiếng sập của một tòa nhà "nghe như tiếng bom nổ”, khi ông đang hỗ trợ dọn dẹp đống đổ nát tại một công trình bị sập ở Cali.

"Tất cả hàng xóm chúng tôi đang cùng nhau làm việc, tạo thành những chuỗi người để chuyển đồ. Chúng tôi cần máy móc hạng nặng. Có rất nhiều người đang bị mắc kẹt”.

Người dân Cali (Colombia) dọn dẹp đống đổ nát tại các tòa nhà bị sập. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan hàng không dân dụng Colombia đã tạm dừng hoạt động tại một số sân bay ở phía tây đất nước, bao gồm Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago và Buenaventura, trong khi các kỹ sư tiến hành kiểm tra kết cấu các tòa nhà.

Colombia nằm dọc theo Vành đai Lửa Thái Bình Dương - khu vực có hoạt động địa chấn mạnh - và ghi nhận hàng nghìn trận động đất mỗi tháng, phần lớn là các trận động đất nhỏ.

Bà Suzan van der Lee - chuyên gia địa chấn học tại Đại học Northwestern - cho biết cường độ mạnh, vị trí tâm chấn nằm trong đất liền và cơ chế trượt ngang của trận động đất ngày 10/8 có thể đã làm gia tăng mức độ thiệt hại tại các thung lũng đông dân cư, bất chấp độ sâu đáng kể của tâm chấn.

"Trận động đất này xảy ra ở vị trí nằm sâu bên dưới lớp vỏ Trái đất, và theo lý thuyết thì nó không gây ra rung chấn quá mạnh. Tuy nhiên, thực tế nó đã gây ra rung lắc dữ dội”, bà nói.

Cơ quan Địa chất Colombia cho biết đã ghi nhận 21 dư chấn tính đến cuối ngày 10/8, và cảnh báo rằng có khả năng sẽ xuất hiện thêm các đợt rung chấn khác.