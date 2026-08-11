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Giáo dục

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Hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư muốn nghỉ việc sẽ được giải quyết trước 30/9

Luân Dũng

TPO - Các hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau sắp xếp cơ sở giáo dục nếu có nguyện vọng nghỉ việc sẽ được giải quyết chính sách tinh giản biên chế, thời điểm cho nghỉ việc muộn nhất là ngày 30/9.

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn giải quyết chính sách đối với viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục tại các trường khi thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục.

Theo hướng dẫn, việc giải quyết chính sách đối với viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục phải gắn với quá trình sắp xếp các cơ sở giáo dục. Trên cơ sở kết quả rà soát, các địa phương có trách nhiệm bố trí đủ giáo viên và nhân viên hỗ trợ giáo dục theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

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(Ảnh minh họa)

Việc bố trí đội ngũ phải phù hợp với kế hoạch năm học 2026-2027, bảo đảm không làm gián đoạn công tác quản lý, dạy học, kiểm tra, đánh giá và các hoạt động giáo dục khác.

Đối với viên chức lãnh đạo, quản lý tại các cơ sở giáo dục, Bộ Nội vụ yêu cầu sau khi khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên và sắp xếp đội ngũ hiện có vào các chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường mới, địa phương xem xét, giải quyết tinh giản biên chế đối với những trường hợp thuộc diện theo quy định.

Cụ thể, hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc dôi dư sau khi sắp xếp, nếu có nguyện vọng nghỉ việc, sẽ được giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định 154/2025 của Chính phủ.

Với những lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm tại trường mới nhưng vị trí có mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với hiện hưởng hoặc không còn giữ chức danh lãnh đạo, quản lý, mức phụ cấp hiện hưởng được bảo lưu theo quy định.

Nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được xem xét tinh giản

Không chỉ đội ngũ lãnh đạo, quản lý, Bộ Nội vụ cũng hướng dẫn xử lý đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục dôi dư sau khi sắp xếp.

Theo đó, sau khi đã sắp xếp, bố trí nhân sự ở mức tối đa có thể tại cơ sở giáo dục mới, địa phương có trách nhiệm xem xét, giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với những đối tượng thuộc diện quy định.

Việc giải quyết chế độ đối với những người tinh giản trong nhóm này cũng được thực hiện theo Nghị định 154, trừ một số trường hợp cụ thể.

Thời điểm cho nghỉ việc muộn nhất là ngày 30/9 và việc chi trả chế độ tinh giản biên chế phải hoàn thành muộn nhất vào ngày 30/11.

Đối với nhóm nhân sự hỗ trợ giáo dục thuộc diện được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng vị trí việc làm mới, nếu trong hoặc sau quá trình đào tạo cho thấy không đáp ứng yêu cầu theo quy định, địa phương sẽ xác định thời điểm nghỉ việc để giải quyết chế độ thôi việc hoặc nghỉ hưu, tinh giản biên chế theo quy định pháp luật.

Bộ Nội vụ lưu ý các cơ sở giáo dục và cá nhân không được chiếm giữ, hủy trái phép tài liệu; không được làm hỏng hoặc để thất lạc tài liệu. An toàn tài liệu phải được bảo đảm trong suốt quá trình bàn giao, quản lý và sử dụng.

Luân Dũng
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