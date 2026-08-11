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Pháp luật

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Cô gái bị phạt 12,5 triệu đồng vì xúc phạm người khác trên Facebook

Thanh Hà

TPO - Cô gái 25 tuổi, trú tại Hà Nội, bị cơ quan Công an xử phạt 12,5 triệu đồng vì có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội Facebook.

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Cơ quan Công an làm việc với chị H.

Công an xã Phú Cát (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị B.T.H (25 tuổi, trú tại xã Phú Cát) số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, Công an xã Phú Cát phát hiện chị H. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của chị N.T.P.Y (SN 2006, trú xã Phú Cát).

Công an xã Phú Cát đã tiến hành xác minh, làm rõ nội dung bài viết và mời chị B.T.H đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, chị H. thừa nhận hành vi vi phạm của mình; đồng thời nhận thức việc đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật trên mạng xã hội có thể ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Ngoài việc xử phạt tiền, Công an xã Phú Cát áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc chị H. gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn, thông tin vi phạm pháp luật đã đăng tải theo quy định.

Thanh Hà
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