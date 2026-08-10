Theo chân lực lượng bắt chó thả rông, không rọ mõm ở Hà Nội

TPO - Nhằm chấn chỉnh tình trạng chó thả rông, phóng uế bừa bãi tại nơi công cộng và chủ động phòng chống bệnh dại, tổ công tác bắt chó thả rông của UBND phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Chó thả rông trên đường bị bắt giữ.

Mang cả đàn chó không rọ mõm ra công viên

Những ngày qua, tổ công tác bắt chó thả rông của UBND phường Hai Bà Trưng tổ chức các đợt tuần tra, kiểm tra tại Công viên Thống Nhất, vườn hoa Pasteur và nhiều tuyến đường trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tập trung xử lý các trường hợp để chó thả rông, không đeo rọ mõm, không có dây xích hoặc không có người dắt khi đưa chó đến nơi công cộng.

Clip: Lực lượng chức năng xử lý chó thả rông ở Hà Nội.

Tại Công viên Thống Nhất, theo ghi nhận, phần lớn người dân đã chấp hành quy định. Nhiều chủ nuôi chủ động xích giữ và đeo rọ mõm cho chó khi đưa vật nuôi ra ngoài.

Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp chưa chấp hành nghiêm. Đáng chú ý, một số người dù mang theo rọ mõm nhưng không đeo cho chó. Có trường hợp đưa cùng lúc 4-5 con chó vào công viên nhưng không có dây xích, rọ mõm.

Làm việc với tổ công tác, một phụ nữ cho biết bản thân thường đi cứu hộ chó từ các lò mổ về nuôi. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, người này không mang theo rọ mõm và dây xích cho những con chó đưa đến công viên.

Tổ công tác đã ghi nhận vụ việc, lấy thông tin của chủ vật nuôi để tiếp tục xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng làm việc với ông Q.A.

Muôn kiểu chống đối, "né" phạt

Tại vườn hoa Pasteur, tổ công tác phát hiện ông T.Q.A. (trú tại phường Hai Bà Trưng) đưa 2 con chó đến khu vực công cộng nhưng không đeo rọ mõm, không có dây xích.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, ông A. có ý định đưa cả 2 con chó lên xe máy để rời khỏi hiện trường.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản và đưa 2 con chó về UBND phường để xử lý theo quy định.

Không chỉ tại các công viên, vườn hoa, trong quá trình tuần tra trên các tuyến đường, lực lượng chức năng cũng phát hiện một số hộ dân để chó chạy rông ngoài đường, không có rọ mõm và tiến hành bắt giữ.

Việc tăng cường kiểm tra được thực hiện nhằm hạn chế tình trạng chó chạy tự do trên đường phố, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, tấn công người dân và phát sinh nguy cơ lây truyền bệnh dại.

Một số người dân khi bị nhắc nhở mới đeo rọ mõm cho chó.

Ông Trọng Huyên, thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, cho biết đa số người dân trên địa bàn đã chấp hành quy định về xích giữ và đeo rọ mõm cho chó khi đưa vật nuôi đến nơi công cộng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp cố tình né tránh lực lượng chức năng.

“Có một số trường hợp khi thấy tổ công tác đã thông báo cho nhau để mang chó về, tránh bị xử phạt”, ông Huyên cho biết.

Theo ông Huyên, để việc kiểm tra đạt hiệu quả, tổ công tác thường xuyên thay đổi thời gian tuần tra, kiểm soát, tránh để người dân nắm được khung giờ hoạt động của lực lượng chức năng và chủ động đưa chó về nhà trước khi tổ công tác xuất hiện.

Tổ công tác triển khai làm nhiệm vụ.

Chó không đeo rọ mõm được đưa về trụ sở UBND phường để giải quyết.

UBND phường Hai Bà Trưng khuyến cáo các hộ dân nuôi chó, mèo cần nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện tiêm phòng đầy đủ và chủ động quản lý vật nuôi.

Khi đưa chó ra ngoài, chủ nuôi cần xích giữ, đeo rọ mõm và có người dắt. Đồng thời, cần mang theo dụng cụ thu gom chất thải để không làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, mỹ quan tại các khu vực công cộng.

Việc kiểm tra, xử lý chó thả rông được xác định không chỉ nhằm xử phạt mà còn góp phần nâng cao ý thức của người dân trong quản lý vật nuôi, phòng chống bệnh dại và bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Sự đồng lòng, tự giác của mỗi người dân sẽ là yếu tố quan trọng góp phần đẩy lùi nguy cơ bệnh dại, bảo đảm an toàn cho người dân và xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn phường Hai Bà Trưng.