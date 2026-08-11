48 bị cáo trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hầu tòa

TPO - 48 bị cáo trong đường dây lừa đảo hoạt động xuyên quốc gia, giả danh sàn thương mại điện tử Lazada để dụ người dân làm “nhiệm vụ tăng tương tác”, đã chiếm đoạt hơn 71 tỷ đồng.

Ngày 11/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 48 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng, với tổng số tiền chiếm đoạt được xác định hơn 71 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, khoảng năm 2022, một đối tượng người Trung Quốc có tên gọi “Châu Chủng” (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) thành lập tổ chức lừa đảo trên không gian mạng, giả danh sàn thương mại điện tử Lazada để dụ người Việt Nam tham gia các nhiệm vụ tăng tương tác, tăng lượt bán hàng nhằm chiếm đoạt tiền.

“Châu Chủng” cấu kết với Phạm Sỹ Huynh (SN 1990, trú tỉnh Bắc Ninh) để điều hành, quản lý hoạt động của tổ chức lừa đảo đặt trụ sở tại đặc khu KK, thành phố Myawaddy, Myanmar.

Quang cảnh phiên tòa.

Thông qua mạng xã hội và những lời quảng cáo sang Thái Lan làm “việc nhẹ, lương cao”, từ năm 2022 đến năm 2025, nhiều người được đưa sang Myanmar làm việc cho tổ chức này. Tại đây, các đối tượng được đào tạo kịch bản lừa đảo, phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng bộ phận và hoạt động theo quy trình khép kín.

Theo đó, nhân viên sử dụng các tài khoản Facebook, TikTok không chính chủ, xây dựng hình ảnh phụ nữ trẻ, có ngoại hình và cuộc sống giàu có để đăng tải nội dung về công việc, thu nhập, từ đó tìm kiếm, kết bạn và trò chuyện với những người có điều kiện kinh tế.

Sau khi tạo dựng được lòng tin, các đối tượng giới thiệu công việc “tăng tương tác bán hàng” trên sàn thương mại điện tử Lazada. Thông tin của người được tiếp cận sau đó được chuyển cho tổ trưởng, quản lý tiếp tục dẫn dắt theo kịch bản.

Các đối tượng hướng dẫn bị hại truy cập đường link, tài khoản Lazada giả mạo, thực hiện những đơn hàng ảo và chuyển tiền với lời hứa sẽ được hoàn lại tiền gốc cùng hoa hồng. Ban đầu, để tạo lòng tin, các đối tượng cho bị hại nhận lại tiền và tiền thưởng. Khi nạn nhân tin tưởng, chúng liên tục yêu cầu chuyển những khoản tiền lớn hơn rồi chiếm đoạt.

Đáng chú ý, hoạt động của tổ chức được vận hành như một công ty thực sự. Các đối tượng được cấp thiết bị, đào tạo, tổ chức họp và đánh giá kết quả. Những người lừa đảo thành công còn được tuyên dương, trả lương, thưởng và hưởng hoa hồng dựa trên số tiền chiếm đoạt được.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An xác định, với thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 6 bị hại, tổng số tiền hơn 71 tỷ đồng. Vụ án có 48 bị cáo, được xác định có sự cấu kết, phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể trong một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11 đến 13/8/2026.