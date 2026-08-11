Úc sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn chuyến thăm đến Úc lần này sẽ tiếp tục nâng quan hệ hợp tác lên tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của hai nước. Trong khi đó, toàn quyền Úc khẳng định mong muốn trở thành đối tác tin cậy của Việt Nam, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển.

Sáng 11/8, sau Lễ đón cấp Nhà nước được tổ chức trọng thể tại Phủ Toàn quyền ở thủ đô Canberra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc hội kiến Toàn quyền Úc Sam Mostyn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Úc Sam Mostyn. Ảnh: TTXVN

Toàn quyền Úc Sam Mostyn tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ chứng kiến các thành tựu mới, góp phần tiếp thêm những động lực mới đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu hơn nữa trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng sự phát triển ổn định của Úc không chỉ đem lại thịnh vượng cho người dân Úc, cho quan hệ Việt Nam – Úc, mà còn đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Về quan hệ song phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Úc là người bạn, đối tác tin cậy, có nhiều lợi ích chiến lược tương đồng với Việt Nam. Việt Nam trân trọng sự đồng hành và hỗ trợ của Úc trong quá trình phát triển đất nước, đồng thời mong muốn đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ với Toàn quyền những nét lớn về tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam, về quyết tâm và khát vọng bứt phá để đạt hai mục tiêu 100 năm, phấn đấu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Trong bối cảnh thế giới hiện nay đang có những biến đổi sâu sắc và đặt ra những yêu cầu rất cao đối với phát triển của hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng hai bên càng cần tăng cường hợp tác hơn nữa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn chuyến thăm đến Úc lần này sẽ tiếp tục nâng quan hệ hợp tác lên tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của Việt Nam và Úc.

Toàn quyền Úc Sam Mostyn bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển và sự năng động của Việt Nam, đặc biệt là quá trình chuyển đổi mạnh mẽ về kinh tế, khoa học-công nghệ và hội nhập quốc tế. Bà cho rằng Úc và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về tầm nhìn phát triển, coi khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, nguồn nhân lực chất lượng cao là những động lực chủ yếu của phát triển; khẳng định đây là nền tảng thuận lợi để hai nước mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới.

Bà khẳng định Úc mong muốn trở thành đối tác tin cậy của Việt Nam, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển.

Hướng tới mục tiêu kim ngạch hai chiều đạt 20 tỷ USD

Về định hướng hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi cấp cao và các kênh hợp tác; mở rộng hợp tác quốc phòng-an ninh; thúc đẩy thương mại, đầu tư, hướng tới mục tiêu kim ngạch hai chiều 20 tỷ USD và tăng mạnh đầu tư hai chiều.

Việt Nam mong muốn đón thêm các dòng vốn chất lượng cao từ các doanh nghiệp, quỹ đầu tư Úc thông qua Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Úc, đồng thời đề nghị Nhà nước, Chính phủ Úc tiếp tục tạo thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động tại Úc.

Cuộc hội kiến giữa hai nhà lãnh đạo tại Canberra. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Úc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản trị công, cải cách hành chính và chuyển đổi số khu vực công; mở rộng học bổng, liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và hợp tác đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các ngành công nghiệp mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị tăng cường giao lưu văn hóa, du lịch và kết nối nhân dân, nhất là giữa thanh niên, giới nghiên cứu và các thế hệ lãnh đạo trẻ.

Đánh giá cao chính sách đa văn hóa của Úc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Úc tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho xã hội Úc và trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Toàn quyền Úc nhấn mạnh ý nghĩa của quan hệ nhân dân và cộng đồng trong xây dựng nền tảng lâu dài cho quan hệ hai nước; đánh giá cao những đóng góp ngày càng nổi bật của cộng đồng người Việt Nam tại Úc, cũng như vai trò của sinh viên, trí thức, chuyên gia và doanh nhân Việt Nam trong thúc đẩy kết nối giữa hai nước.

Toàn quyền Úc khẳng định Úc sẽ tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam phát huy thế mạnh, gìn giữ bản sắc văn hóa và đóng góp vào sự đa dạng, thịnh vượng của xã hội Úc.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đề cao đối thoại, hợp tác và tôn trọng luật pháp quốc tế; cùng hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, bao trùm và phát triển bền vững.