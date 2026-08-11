Nhóm nam, nữ hỗn chiến trên đường phố Hà Nội

TPO - Một vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm nam, nữ xảy ra tại vỉa hè đường Bà Triệu - Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) xảy ra vào sáng 11/8.

Clip ghi lại sự việc được người dân chia sẻ trên mạng xã hội.

Sáng 11/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh nhóm nam, nữ hỗn chiến trên vỉa hè đường Bà Triệu - Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội).

Theo đoạn clip, một cô gái và nam thanh niên bị nhóm nam, nữ vây đánh dưới vỉa hè. Nhóm này dùng tay, chân đánh nạn nhân.

Chứng kiến sự việc, một số người đã vào can ngăn. Không lâu sau đó, các đối tượng rời đi.

Được biết, những người liên quan vụ việc chưa trình báo cơ quan Công an.

Hiện Công an phường Hà Đông đang xác minh, làm rõ những người liên quan để giải quyết theo quy định.