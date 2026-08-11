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Pháp luật

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Phẫn nộ cảnh người đàn ông đánh đập cháu bé dã man ở chùa Bầu, Phú Thọ

Viết Hà - Hà Hằng - Thành Đạt

TPO - Đoạn clip ngắn ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo nâu dùng roi vụt liên tiếp, túm tóc và dúi đầu một cháu nhỏ giữa sự run rẩy của nhiều đứa trẻ khác đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Sự việc được xác định xảy ra tại chùa Bầu (Phật Quang Tự), phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Sự việc do người dân ghi lại.

Ngày 11/8, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) cho biết, địa phương đang khẩn trương xác minh thông tin phản ánh về vụ việc một cháu bé bị người đàn ông mặc áo nâu hành hung dã man xảy ra tại chùa Bầu.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip dài hơn 40 giây ghi lại cảnh một người đàn ông mặc quần áo nâu liên tục dùng roi vụt mạnh vào người một cháu nhỏ. Những đòn roi và hành vi bạo lực khiến nạn nhân đau đớn, gào khóc thảm thiết: “Em đau lắm rồi, làm ơn... chảy máu rồi”.

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Hình ảnh người đàn ông mặc áo nhà chùa đánh đập cháu bé gây phẫn nộ.

Mặc dù đứa trẻ liên tục khóc lóc van xin, người đàn ông này vẫn không dừng lại mà tiếp tục túm tóc, dúi đầu nạn nhân. Đáng chú ý, xung quanh còn có nhiều cháu nhỏ khác ngồi co ro dưới nền đất, sợ hãi chứng kiến bạn mình bị bạo hành nhưng không dám lên tiếng.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự chú ý đặc biệt và gây bức xúc lớn trong cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều phẫn nộ trước hành vi tàn bạo của người đàn ông, đồng thời khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, làm rõ và xử lý thật nghiêm minh để bảo vệ sự an toàn cho các em nhỏ tại đây.

Trao đổi về vụ việc, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phúc khẳng định, địa phương đã nhận được thông tin và yêu cầu Công an, các phòng ban của phường xác minh, báo cáo lên tỉnh…; quan điểm là xử lý nghiêm.

Vị này cũng nhấn mạnh, nếu kết quả xác minh đúng như những gì phản ánh, đây là một vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng cần phải được xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, Thượng toạ Thích Thanh Lâm, trụ trì chùa Bầu xác nhận vụ việc xảy ra tại chính chùa Bầu. Thượng toạ Thích Thanh Lâm cho hay, người đàn ông đánh các em nhỏ mới đến chùa để "thực tập". Sư trụ trì cũng đã làm việc với công an, chính quyền địa phương để xử lý vụ việc.

Chùa Bầu - Phật Quang Tự tọa lạc tại ngõ 18, đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ (trước đây thuộc phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Đây là một ngôi cổ tự có lịch sử lâu đời, từng là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, tu học của người dân địa phương. Trải qua thời gian, chùa được trùng tu, phục dựng trên diện tích khoảng 51.000 m², nhưng vẫn giữ được những nét kiến trúc cổ kính, đặc trưng của không gian thiền môn. Dưới sự trụ trì của Thượng tọa Thích Thanh Lâm, chùa duy trì nhiều hoạt động tu học, hoằng pháp và Phật sự, trong đó có các thời khóa kinh hành, sám hối, tụng kinh, lễ Bát Quan Trai và các khóa tu an lạc. Bên cạnh hoạt động tu tập, chùa còn tổ chức các chương trình thiện nguyện, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, hướng Phật tử thực hành tinh thần từ bi và phụng sự cộng đồng. Với không gian rộng, cảnh quan thanh tịnh và những nét kiến trúc mang dấu ấn cổ truyền, Chùa Bầu - Phật Quang Tự hiện là một điểm đến văn hóa, tâm linh được nhiều người dân và du khách tìm đến, nhất là vào dịp đầu năm.

Viết Hà - Hà Hằng - Thành Đạt
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