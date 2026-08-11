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Xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết người ở Bắc Ninh

Nguyễn Thắng

TPO - Chiếc xe tự chế vận chuyển vật liệu xây dựng bất ngờ rơi từ khu vực tầng 19 công trình ở Bắc Ninh xuống phía dưới khiến 1 người tử vong.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Bắc Giang xác nhận, vụ việc xảy ra tại công trình thuộc Dự án Khu nhà ở xã hội số 2 tại khu số 5, số 9 thuộc Khu đô thị phía Nam (thuộc phường Bắc Giang và phường Tân Tiến), vào chiều 10/8.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình thi công tòa nhà thuộc dự án trên, một xe tự chế phục vụ vận chuyển vật liệu xây dựng rơi từ khu vực tầng 19 của công trình xuống phía dưới. Chiếc xe rơi trúng vào một người đang làm việc tại tầng 1, khiến nạn nhân tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an phường Bắc Giang triển khai các biện pháp bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin ban đầu; đồng thời phối hợp với cơ quan Công an có thẩm quyền và các cơ quan chức năng để xem xét, xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định.

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Ảnh minh họa.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị cùng Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Bắc Giang đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, cung cấp thông tin, hồ sơ về công trình, dự án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

UBND phường Bắc Giang cũng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình xác minh vụ việc; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, thông tin có liên quan và thực hiện các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Nguyễn Thắng
#tai nạn xây dựng tại Bắc Ninh #xe tự chế rơi từ tầng 19 #nguyên nhân vụ tai nạn lao động

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