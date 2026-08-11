Kịp ngăn cô gái định nhảy cầu

TPO - Cô gái 33 tuổi trèo ra phía ngoài lan can cầu Cần Thơ trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, có ý định nhảy cầu, lực lượng công an đã tiếp cận và ngăn cản thành công.

Trước đó, Công an phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long nhận được tin báo có một người nữ đang trèo ra phía ngoài lan can cầu Cần Thơ, có biểu hiện định nhảy cầu tự tử. Nhiều người dân chứng kiến.

Lực lượng công an đưa nữ công dân có ý định nhảy cầu tự tử vào nơi an toàn. Ảnh: CAVL

Nhận được tin báo, Công an phường Cái Vồn đã cử lực lượng đến hiện trường. Lúc này, cô gái đang trèo qua lan can, ngồi phía ngoài lan can cầu, tinh thần hoảng loạn, có dấu hiệu buông xuôi. Lực lượng công an tiếp cận, vận động, trấn an tâm lý để người này từ bỏ ý định nhảy cầu.

Nhận thấy tinh thần cô gái có biểu hiện kích động, Đại úy Đoàn Huỳnh Cằm đã vòng ra phía sau, nhanh chóng vượt qua lan can và giữ được cô gái sau đó đưa vào nơi an toàn.

Qua xác minh, cô gái tên là N.T.A.L (SN 1993, tạm trú tại Cần Thơ), có ý định nhảy cầu tự tử do buồn chuyện tình cảm cá nhân. Công an đã liên hệ người thân đưa L. về nhà. Sự việc xảy ra chiều 7/8.