Chính thức tháo dỡ trạm thu phí 'đắp chiếu' suốt 6 năm

TPO - Nhiều công nhân, máy móc đã triển khai tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai vốn đã "đắp chiếu" gần 6 năm qua gây cản trở giao thông kết nối giữa Đồng Nai và TPHCM.

Clip: Lực lượng tham gia tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai

Sáng 11/8, các đơn vị chức năng bắt đầu triển khai tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai trên Quốc lộ 1 (QL1), đồng thời tổ chức phân luồng, bảo đảm phương tiện lưu thông an toàn, liên tục qua khu vực thi công.

Từ đầu giờ sáng, khu vực trạm thu phí T3 theo hướng Đồng Nai đi TPHCM được khoanh vùng để phục vụ thi công. Máy móc, nhân công được bố trí theo từng vị trí, trong khi lực lượng điều tiết giao thông triển khai phương án phân luồng song song, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến dòng phương tiện.

Tại hiện trường, lãnh đạo, cán bộ Khu Quản lý đường bộ IV, Văn phòng Quản lý đường bộ IV.2, Ban Quản lý dự án đường bộ miền Nam cùng các đơn vị liên quan có mặt để theo dõi, kiểm tra và phối hợp xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình tháo dỡ.

Theo ghi nhận của phóng viên, bên trong khu vực thi công, máy móc và nhân công bắt đầu tháo dỡ những hạng mục đầu tiên của trạm. Phía ngoài, dòng xe tải, ô tô và xe máy vẫn liên tục qua lại trên QL1 và được hướng dẫn giữ khoảng cách an toàn với khu vực thi công.

Lực lượng bảo đảm an toàn giao thông túc trực tại hiện trường, điều tiết phương tiện, hướng dẫn người dân đi đúng phần đường, làn đường được bố trí.

Đến trưa cùng ngày, giao thông qua khu vực trạm thu phí được ghi nhận ổn định, không xảy ra ùn tắc. Các phương tiện được điều tiết theo phương án đã xây dựng, giúp hạn chế việc xáo trộn giao thông trong quá trình thi công.

Tại công trường, việc tháo dỡ diễn ra khẩn trương nhưng theo từng bước. Các phần kết cấu mái trạm được tháo dỡ theo trình tự. Việc tháo dỡ những hạng mục bên trong nhà vòm cũng lần lượt được triển khai.

Do khu vực thi công nằm sát dòng phương tiện đang lưu thông trên QL1, các đơn vị phải tính toán kỹ từng vị trí, trình tự tháo dỡ nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Theo đại diện Khu Quản lý đường bộ IV, trong quá trình thi công, QL1 qua khu vực này, cơ quan chức năng vẫn duy trì 4 làn xe lưu thông. Tùy từng giai đoạn, các làn xe có thể được điều chỉnh để phục vụ thi công.

Sau khi hoàn thành tháo dỡ tại một khu vực, mặt đường sẽ được hoàn trả để tiếp tục tổ chức giao thông, trước khi chuyển sang thi công khu vực kế tiếp. Phương án này nhằm vừa bảo đảm tiến độ tháo dỡ trạm, vừa duy trì khả năng lưu thông ổn định trên tuyến QL1A.