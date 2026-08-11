Nolan tự xô đổ kỷ lục 14 năm

TPO - The Odyssey vượt mốc 1,1 tỷ USD, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất sự nghiệp Christopher Nolan. Thành tích giúp đạo diễn người Anh phá kỷ lục do chính ông thiết lập với "The Dark Knight Rises" cách đây 14 năm.

Đỉnh cao mới của Christopher Nolan

Theo số liệu phòng vé công bố ngày 10/8, The Odyssey vượt mốc một tỷ USD sau gần một tháng phát hành. Tổng doanh thu toàn cầu của bộ phim hiện đạt khoảng 1,1 tỷ USD.

Doanh thu khổng lồ đưa The Odyssey vượt qua The Dark Knight Rises - tác phẩm từng thu 1,08 tỷ USD năm 2012 - để trở thành bộ phim ăn khách nhất trong sự nghiệp đạo diễn Christopher Nolan.

Trước đó, Nolan có ba tác phẩm tiến gần hoặc vượt cột mốc tỷ USD. The Dark Knight thu hơn một tỷ USD, The Dark Knight Rises đạt 1,08 tỷ USD, trong khi Oppenheimer dừng ở khoảng 975 triệu USD.

Christopher Nolan lập kỷ lục mới nhờ bom tấn sử thi The Odyssey.

Với The Odyssey, nhà làm phim người Anh không chỉ củng cố vị thế đạo diễn tỷ USD, mà còn tự nâng kỷ lục phòng vé cá nhân lên tầm mới. Đây là thành tích đáng chú ý đối với tác phẩm có thời lượng gần ba giờ, được xây dựng từ sử thi cổ điển và không thuộc thương hiệu siêu anh hùng lâu đời.

Trong tuần này, bộ phim do Universal Pictures phát hành thu thêm 31,5 triệu USD. Tác phẩm vẫn còn khả năng tăng mạnh doanh thu khi chuẩn bị ra mắt tại Trung Quốc, một trong những thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới.

The Odyssey đồng thời lập kỷ lục trên hệ thống IMAX. Doanh thu của phim tại các phòng chiếu định dạng lớn ở thị trường Bắc Mỹ đạt khoảng 147,3 triệu USD, trở thành tác phẩm có doanh thu nội địa cao nhất lịch sử IMAX.

Từ sử thi Hy Lạp đến bom tấn tỷ USD

Bộ phim được chuyển thể từ sử thi cùng tên của Homer. Matt Damon đảm nhận vai Odysseus, vị vua tìm đường trở về quê hương Ithaca sau cuộc chiến thành Troy.

Hành trình của Odysseus kéo dài qua nhiều vùng biển nguy hiểm. Nhân vật phải đối đầu người khổng lồ một mắt Polyphemus, tiếng hát mê hoặc của các nàng Siren và những thử thách liên quan đến nữ thần Calypso.

Tác phẩm của Christopher Nolan tiếp tục quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng gồm Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson và Charlize Theron. Quy mô sản xuất lớn, dàn sao cùng sức hút của Nolan giúp bộ phim trở thành một trong những dự án được chờ đợi nhất năm 2026.

Ngoài thành tích thương mại, The Odyssey nhận phản hồi tích cực từ giới phê bình. Phim đạt 94% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, ngang với The Dark Knight và thuộc nhóm tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao nhất của Nolan.

Thành công của The Odyssey tiếp tục chứng minh khả năng biến những đề tài khó thành sự kiện phòng vé của nhà làm phim sinh năm 1970. Trước đó, Nolan từng đưa các câu chuyện về giấc mơ, du hành không gian, chiến tranh và vật lý hạt nhân đến với lượng lớn khán giả qua Inception, Interstellar, Dunkirk và Oppenheimer.

Chân dung đạo diễn tỷ USD đang làm mưa làm gió ở Hollywood.

Sau khi giành giải Oscar Đạo diễn xuất sắc với Oppenheimer, Nolan tiếp tục đạt cột mốc mới về doanh thu. The Odyssey hiện là bộ phim thứ ba của ông vượt một tỷ USD, đồng thời là tác phẩm đầu tiên trong sự nghiệp cán mốc 1,1 tỷ USD.

Thành công của The Odyssey diễn ra trong thời điểm Spider-Man: Brand New Day tạo cơn địa chấn trên thị trường quốc tế. Hai bộ phim đều có sự góp mặt của Tom Holland và Zendaya.

Sau 10 ngày phát hành, Spider-Man: Brand New Day thu khoảng 1,67 tỷ USD toàn cầu. Riêng cuối tuần thứ hai, tác phẩm của Sony và Marvel kiếm thêm 144,5 triệu USD.

Tại Mỹ và Canada, phim đạt 655,1 triệu USD. Doanh thu từ các thị trường quốc tế vượt một tỷ USD. Chỉ sau bảy ngày, bộ phim đã vượt Toy Story 5 để trở thành tác phẩm ăn khách nhất năm.

Sức hút đồng thời của The Odyssey và Spider-Man: Brand New Day góp phần giúp thị trường điện ảnh Hollywood đạt kết quả khả quan nhất kể từ sau đại dịch. Doanh số bán vé trong năm 2026 đang cao hơn khoảng 18,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến đầu tháng 8, phòng vé toàn cầu ghi nhận năm bộ phim vượt mốc một tỷ USD, gồm Spider-Man: Brand New Day, The Odyssey, Toy Story 5, Michael và The Super Mario Galaxy Movie. Đây là số lượng phim tỷ USD nhiều nhất trong một năm kể từ năm 2019. Trong đó, The Odyssey tạo dấu ấn riêng khi giúp Christopher Nolan vượt qua kỷ lục tồn tại hơn một thập kỷ của chính mình.