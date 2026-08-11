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Giải trí

Dương Mịch thua đau đàn em

Minh Vũ

TPO - Hơn 20 năm sự nghiệp của Dương Mịch luôn vướng tranh cãi diễn xuất dở. Khi cô có sự tiến bộ, danh tiếng dần khôi phục nhưng cô vẫn vô duyên với giải thưởng.

Theo Sina, mùa giải năm 2025-2026 là thời điểm Dương Mịch đạt danh tiếng về diễn xuất tốt nhất trong cả sự nghiệp kéo dài hơn 20 năm của mình.

Trước đó, Dương Mịch thường bị chê diễn xuất rập khuôn, biểu cảm đơ cứng. Nhưng trong tác phẩm truyền hình gần nhất là Sinh vạn vật, cô đã dám từ bỏ hình ảnh minh tinh xinh đẹp để vào vai thôn nữ vất vả, khổ cực. Tác phẩm này đạt mức rating trung bình là 2,28%, thời điểm cao nhất phá 4%. Bên cạnh đó, lượt xem phim cũng rất khả quan, danh tiếng tốt, giúp Dương Mịch lại một lần nữa được đề cử Thị hậu Bạch Ngọc Lan sau 15 năm chờ đợi.

Đáng tiếc, dù được đánh giá là nghệ sĩ có nhiều cơ hội giành được giải Bạch Ngọc Lan nhất, Dương Mịch lại thua đàn em Dương Tử. Với diễn viên có phong độ diễn xuất thiếu ổn định như Dương Mịch, việc tìm được một tác phẩm có đề tài hợp với giải thưởng nghệ thuật lớn, lại có thành tích tốt như Sinh vạn vật không phải là điều dễ dàng. Để tuột mất cơ hội giành Bạch Ngọc Lan lần này, không biết đến thời điểm nào Dương Mịch mới có thể nắm trong tay giải thưởng lớn.

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Dương Mịch thất bại liên tiếp trong hai sự kiện giải thưởng lớn là Bạch Ngọc Lan và Bách Hoa.

Ở mảng điện ảnh, Dương Mịch nhiều năm bị đánh giá là "nữ hoàng phim rác", diễn xuất cũng đạt được nhiều đột phá, tạo sự mới mẻ, nhận phản hồi tích cực từ khán giả. Nhưng trong khoảng một năm nay, cô liên tục có các vai nữ phụ gây tiếng vang tốt là Bạch Phàm trong Kinh trập vô thanh và Trịnh Ngọc Đình trong Vải tiến Trường An.

Trong Kinh trập vô thanh, cô vào vai nữ gián điệp nhiều mưu mô tính toán. Ở Vải tiến Trường An, Dương Mịch lại hóa thân thành người vợ hiền dịu tràn đầy tình yêu với chồng. Một vai diễn dịu dàng, mạnh mẽ tạo nên sự đối lập rõ ràng, chứng minh khả năng hóa thân đa dạng, đồng thời cho thấy nỗ lực mở rộng phạm vi diễn xuất của cô.

Nhờ đó, trước đêm trao giải Bách Hoa, Dương Mịch được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất, liên tục dẫn đầu danh sách giành chiến thắng. Nhưng cuối cùng cô vẫn chỉ xếp thứ ba, số phiếu bầu chọn nhận được xếp sau đàn chị gạo cội Tát Nhật Na và đàn em lần đầu tham gia diễn xuất trên màn ảnh rộng là Lý Vân Tiêu.

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Dù rất nỗ lực, Dương Mịch vẫn chưa có giải thưởng lớn sau 20 năm diễn xuất.

Dương Mịch không giành chiến thắng tại các giải thưởng nghệ thuật lớn khiến khán giả tiếc nuối. Từ khóa "duyên giải thưởng của Dương Mịch" cũng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các trang MXH Trung Quốc.

Theo Sina, dù chưa đạt được nguyện vọng, nhưng Dương Mịch cũng có nhiều thành tích tốt trong hai năm gần đây. Trong sự nghiệp, cô cũng sở hữu nhiều tác phẩm nổi danh. Về mặt thương mại, Dương Mịch luôn là ngôi sao được các thương hiệu săn đón. Vì vậy, việc thiếu một giải thưởng ghi nhận cũng không làm giảm địa vị của cô.

Minh Vũ
#Dương mịch #Sinh vạn vật #Kinh trập vô thanh #Vải tiến Trường An #Sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc

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