Bà chủ dự án Sâm Ngọc Linh lừa hơn 1.200 tỷ đồng khai 'người trung gian' nhận 15% hoa hồng

TPO - Theo lời khai bà chủ dự án Sâm Ngọc Linh, nhóm 'người trung gian' đứng ra kêu gọi nhà đầu tư rót vốn vào công ty và hưởng đến 15% hoa hồng trên mỗi hợp đồng.

3 chi tiết không được nêu đầy đủ trong cáo trạng

Ngày 11/8, sau hơn 2 giờ làm thủ tục khai mạc phiên tòa và công bố cáo trạng, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội xét hỏi bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh). Trong vụ án, Hạnh bị cáo buộc thành lập công ty, gian dối về dự án trồng Sâm Ngọc Linh, để lôi kéo nhà đầu tư “rót” tiền.

Cụ thể, từ tháng 8/2020 - 3/2023, Hạnh đã ký 3.600 hợp đồng với 1.213 nhà đầu tư, huy động tổng cộng hơn 1.200 tỷ đồng. Số tiền này, bị cáo chi trả hơn 441 tỷ đồng tiền gốc cho 814 nhà đầu tư, trả hơn 164 tỷ đồng tiền lãi cho 1.053 người và tặng voucher với tổng trị giá khoảng 34 tỷ đồng.

Đến nay xác định còn khoảng 2.300 hợp đồng của 1.100 nhà đầu tư chưa được tất toán, với tổng số tiền hơn 850 tỷ đồng.

Sau khi nghe Kiểm sát viên công bố cáo trạng, Phạm Mỹ Hạnh lên bục khai báo bày tỏ đồng tình với quan điểm buộc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, bị cáo cũng phản bác một phần nội dung, cho rằng chưa đúng với thực tế.

Trước khi trình bày chi tiết những nội dung phản bác, bị cáo Hạnh xin phép Hội đồng xét xử được quay xuống nhà đầu tư gửi lời xin lỗi, mong tất cả bình tĩnh theo dõi phiên tòa để cùng đưa quan điểm giải quyết.

Về nội dung chưa đồng tình trong cáo trạng, bị cáo Hạnh cho biết có hơn 12.000m2 đất tại Măng Đen (tỉnh Kon Tum cũ) trước đây bị cáo mua chung với anh Trần Văn Quỳnh, trị giá 19 tỷ đồng nhưng sau này chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Phú, bị cáo chưa nhận tiền.

Theo Hạnh, hiện lô đất vẫn do anh Quỳnh (giữ 50% vốn) đứng tên, vị trí giữa trung tâm Măng Đen nên giá trị cao, mục đích mua để xây dựng hình ảnh và thương hiệu Sâm Ngọc Linh nhưng khi bị khởi tố, mảnh đất không được thể hiện trong cáo trạng.

Chi tiết thứ hai Hạnh phản bác là Công ty MHG (thuộc Tập đoàn Mỹ Hạnh) ký với Công ty Trà My, triển khai hợp đồng hợp tác giống cây Sâm Ngọc Linh và thực hiện cơ sở hạ tầng (trong đó, 31 tỷ đồng mua cây giống và 8,6 tỷ tiền xây hạ tầng) nhưng trong bản cáo trạng ghi hợp đồng góp vốn chỉ 30 tỷ đồng.

Chi tiết thứ ba, bị cáo Hạnh trình bày Hợp tác xã Tuyết Sơn (do bà mua lại với giá 79 tỷ đồng) ký hợp đồng với Công ty Win Win mua 21.000 cây giống Sâm Ngọc Linh. Sau khi mua, Tuyết Sơn đã trồng nhưng khi bà bị khởi tố bắt giam, Công an tỉnh Kon Tum thông báo cho Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) biết, nhân viên của Tuyết Sơn trình báo toàn bộ số cây giống đã mất, đến nay chưa nắm được kết quả giải quyết.

Bà Hạnh đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại toàn bộ ba nội dung trình bày trên, để có phương án thu hồi tiền, bồi thường cho nhà đầu tư.

Bị cáo Phạm Mỹ Hạnh.

'Người trung gian' nhận hoa hồng 15%

Bên cạnh nội dung phản bác, bị cáo Hạnh khai quá trình huy động vốn bà chỉ tham gia khâu quảng bá hình ảnh công ty, nhóm “người trung gian” phụ trách việc lôi kéo nhà đầu tư.

Nhóm “người trung gian” gồm: Thái Thị Sáu, Nguyễn Hà Thu, Phạm Thị Huyền, Trần Thị Yến Trang và Phạm Thanh Tùng... Trong đó, Tùng là người được Hạnh ký kết, giao nhiệm vụ huy động vốn và kết nối với nhóm “trung gian” lên phương án nhận hoa hồng.

Hạnh cho biết, việc huy động vốn diễn ra song song khi công ty ký kết hợp tác trồng sâm. Hội đồng xét xử nhắc bị cáo lưu ý chuyện huy động tiền diễn ra trước hay sau khi ký kết hợp đồng hợp tác trồng sâm rất quan trọng, có thể giúp bị cáo lấy lại tiền từ “người trung gian”, trả cho nhà đầu tư.

Về việc chi trả hoa hồng, bị cáo Hạnh cho hay, sau mỗi hợp đồng ký với nhà đầu tư, bị cáo sẽ trả nhóm “người trung gian” ngay trong ngày hoặc đề xuất kế toán trả vào hôm sau, mức hoa hồng lên đến 15%/hợp đồng. Chủ tọa ngắt lời hỏi: “Bị cáo kiếm đâu ra nguồn tiền lãi mà trả họ cao thế?” Bà Hạnh thừa nhận “đây là cái sai của bị cáo”.

Đáng chú ý, bà Hạnh còn khai tiền thu từ nhà đầu tư chủ yếu qua chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản công ty. Cũng có lần, kế toán thu tiền mặt hoặc nhận trực tiếp thông qua tài khoản cá nhân nên "không rõ thất thoát".