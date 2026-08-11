Công đoàn thống nhất phương án nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 kéo dài 7 ngày

Là một trong 13 đơn vị được lấy ý kiến về phương án nghỉ lễ, nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phúc đáp Công văn của Bộ Nội vụ về việc lấy ý kiến phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất chọn phương án nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 kéo dài 7 ngày liên tục.

Theo đó, đối với nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất chọn phương án 1: Nghỉ 5 ngày theo quy định (gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết) và nghỉ bù 2 ngày theo quy định. Tổng thời gian nghỉ là 7 ngày liên tục, từ ngày 4/2/2027 đến hết ngày 10/2/2027.

Theo đánh giá của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phương án nghỉ 7 ngày đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. Số ngày nghỉ này đủ để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuận lợi trong việc di chuyển về quê đón Tết, nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động. Đồng thời, lịch nghỉ cũng tạo điều kiện để người lao động trở lại làm việc đúng thời gian, góp phần ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Đối với người lao động ngoài khu vực nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ. Theo đó, căn cứ vào điều kiện thực tế, người sử dụng lao động có thể lựa chọn một trong 3 phương án: Nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi; nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi; hoặc nghỉ 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo phương án nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết theo quy định tại khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần cho người lao động vào ngày làm việc kế tiếp.

Cho ý kiến về các ngày nghỉ lễ lớn khác, đối với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất chọn phương án 1: Nghỉ vào thứ Ba, ngày 24/11/2026 và hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11/2026 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 28/11/2026. Lý do lựa chọn nhằm tạo điều kiện cho công chức, viên chức tham gia các hoạt động văn hóa, thụ hưởng giá trị tinh thần; tạo không khí vui tươi khi lần đầu tiên được nghỉ kỳ nghỉ dài ngày, đồng thời thúc đẩy tiêu dùng và dịch vụ.

Về nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất nghỉ ngày 2/9/2027 và ngày 3/9/2027. Tổng thời gian nghỉ là 4 ngày, bao gồm 2 ngày nghỉ hằng tuần (ngày 4 và 5/9/2027), giúp công chức, viên chức có thời gian chuẩn bị và tham dự ngày khai giảng năm học mới của con em.

Đồng thời, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Bộ Nội vụ công bố luôn phương án nghỉ Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2027) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5/2027), với thời gian nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Sáu (30/4/2027) đến hết thứ Hai (3/5/2027). Do ngày 1/5/2027 trùng vào thứ Bảy, người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, Bộ Nội vụ cần công bố đầy đủ, tổng thể các dịp nghỉ lễ dài ngày có nghỉ bù để các cơ quan, doanh nghiệp chủ động sắp xếp kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kích cầu tiêu dùng và giúp các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ chuẩn bị tốt nhất phương án phục vụ.