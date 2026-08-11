Thượng tọa Thích Thanh Lâm nói gì về việc bé trai bị đánh như thời trung cổ tại chùa?

Liên quan đến vụ việc xảy ra tại chùa Bầu (Phật Quang Tự), Thượng tọa Thích Thanh Lâm, Trụ trì chùa xác nhận, vụ việc xảy ra tại chùa và cho biết người có hành vi bạo hành những đứa trẻ tại chùa là Nguyễn Thế Duy. Người này mới đến chấp pháp tại chùa từ tháng 3/2026.
Theo Thượng tọa Thích Thanh Lâm, sự việc đã ảnh hưởng đến hoạt động cũng như những công việc mà nhà chùa xây dựng, triển khai trong thời gian qua. “Hiện chúng tôi đang chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng và sẽ phối hợp để làm rõ sự việc”, Thượng tọa Thích Thanh Lâm cho biết.
Trước đó, mạng xã hội xôn xao chia sẻ một đoạn clip dài hơn 40 giây ghi lại cảnh một người đàn ông mặc quần áo nâu liên tục dùng roi vụt mạnh vào người một cháu nhỏ.
Những đòn roi và hành vi bạo lực khiến nạn nhân đau đớn, gào khóc thảm thiết: “Em đau lắm rồi, làm ơn... chảy máu rồi”. Mặc dù đứa trẻ liên tục khóc lóc, van xin, người đàn ông vẫn không dừng lại mà tiếp tục túm tóc, dúi đầu nạn nhân.
Đáng chú ý, xung quanh còn có nhiều cháu nhỏ khác ngồi co ro dưới nền đất, sợ hãi chứng kiến bạn mình bị bạo hành nhưng không dám lên tiếng.
Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự chú ý đặc biệt và gây bức xúc trong cộng đồng mạng.
Nhiều ý kiến phẫn nộ trước hành vi bạo lực của người đàn ông, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm minh, bảo đảm an toàn cho các em nhỏ tại đây.
Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan báo cáo ngay trong ngày 11/8.
Chùa Bầu - Phật Quang Tự tọa lạc tại ngõ 18, đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ (trước đây thuộc phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Đây là một ngôi cổ tự có lịch sử lâu đời, từng là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, tu học của người dân địa phương. Trải qua thời gian, chùa được trùng tu, phục dựng trên diện tích khoảng 51.000 m², nhưng vẫn giữ được những nét kiến trúc cổ kính, đặc trưng của không gian thiền môn. Dưới sự trụ trì của Thượng tọa Thích Thanh Lâm, chùa duy trì nhiều hoạt động tu học, hoằng pháp và Phật sự, trong đó có các thời khóa kinh hành, sám hối, tụng kinh, lễ Bát Quan Trai và các khóa tu an lạc. Bên cạnh hoạt động tu tập, chùa còn tổ chức các chương trình thiện nguyện, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, hướng Phật tử thực hành tinh thần từ bi và phụng sự cộng đồng. Với không gian rộng, cảnh quan thanh tịnh và những nét kiến trúc mang dấu ấn cổ truyền, Chùa Bầu - Phật Quang Tự hiện là một điểm đến văn hóa, tâm linh được nhiều người dân và du khách tìm đến, nhất là vào dịp đầu năm.