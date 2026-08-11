Thượng tọa Thích Thanh Lâm nói gì về việc bé trai bị đánh như thời trung cổ tại chùa?

TPO - Thượng tọa Thích Thanh Lâm, Trụ trì chùa Bầu (Phật Quang Tự) xác nhận vụ việc người đàn ông bạo hành trẻ em xảy ra tại chùa. Theo Thượng tọa, người này mới đến tu và sự việc đã ảnh hưởng đến hoạt động, công việc mà nhà chùa triển khai trong thời gian qua.

Liên quan đến vụ việc xảy ra tại chùa Bầu (Phật Quang Tự), Thượng tọa Thích Thanh Lâm, Trụ trì chùa xác nhận, vụ việc xảy ra tại chùa và cho biết người có hành vi bạo hành những đứa trẻ tại chùa là Nguyễn Thế Duy. Người này mới đến chấp pháp tại chùa từ tháng 3/2026.

Theo Thượng tọa Thích Thanh Lâm, sự việc đã ảnh hưởng đến hoạt động cũng như những công việc mà nhà chùa xây dựng, triển khai trong thời gian qua. “Hiện chúng tôi đang chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng và sẽ phối hợp để làm rõ sự việc”, Thượng tọa Thích Thanh Lâm cho biết.

Video Thượng tọa thích Thanh Lâm, Trụ trì chùa Bầu trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong về vụ việc.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao chia sẻ một đoạn clip dài hơn 40 giây ghi lại cảnh một người đàn ông mặc quần áo nâu liên tục dùng roi vụt mạnh vào người một cháu nhỏ.

Video ghi lại sự việc

Những đòn roi và hành vi bạo lực khiến nạn nhân đau đớn, gào khóc thảm thiết: “Em đau lắm rồi, làm ơn... chảy máu rồi”. Mặc dù đứa trẻ liên tục khóc lóc, van xin, người đàn ông vẫn không dừng lại mà tiếp tục túm tóc, dúi đầu nạn nhân.

Đáng chú ý, xung quanh còn có nhiều cháu nhỏ khác ngồi co ro dưới nền đất, sợ hãi chứng kiến bạn mình bị bạo hành nhưng không dám lên tiếng.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự chú ý đặc biệt và gây bức xúc trong cộng đồng mạng.

Nhiều ý kiến phẫn nộ trước hành vi bạo lực của người đàn ông, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm minh, bảo đảm an toàn cho các em nhỏ tại đây.

Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan báo cáo ngay trong ngày 11/8.