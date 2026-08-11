Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phát hiện chiếc bút khắc tên 'Nguyễn Xuân Hải' trong mộ liệt sĩ quy tập từ Lào

Nguyễn Ngọc

TPO - Chiếc bút kim tinh khắc tên “Nguyễn Xuân Hải” cùng hình hai con chim bồ câu được lực lượng chức năng phát hiện trong một phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi).

Ngày 11/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Bờ Y), lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật trong một phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, trong đó có chiếc bút kim tinh khắc tên “Nguyễn Xuân Hải”.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Đội lấy mẫu số 8 phát hiện các di vật tại phần mộ lô C1, hàng số 1, mộ số 2. Đây là phần mộ liệt sĩ được cất bốc từ Lào năm 1995, sau đó quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi.

2aoboqqgune6fxashcsx2cg3z6rgj4kz2i2alnmq-8602.jpg
2aoboqqgurpgnumurpapucpntpq4txbsvt0qkiyu-3057.jpg
Chiếc bút kim tinh khắc tên “Nguyễn Xuân Hải”, trên thân bút có hình hai chim bồ câu.

Đáng chú ý, chiếc bút kim tinh được tìm thấy có khắc tên “Nguyễn Xuân Hải”, trên thân bút có hình hai con chim bồ câu. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện hai bấm móng tay, một đoạn dây dù cùng một số di vật khác.

Đại tá Trịnh Công Sơn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, thông tin về những di vật trên rất cần sự hỗ trợ của các nhân chứng, đồng đội từng chiến đấu và công tác cùng các liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận thông tin liên quan đến di vật của các liệt sĩ chưa xác định được danh tính qua tổng đài 0397007500.

2aoboqqguojsyzybllkp3ag5umrwsdfesvdibcbi-1741.jpg
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện hai bấm móng tay, một đoạn dây dù cùng một số di vật khác.

Hoạt động khai quật, lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi được thực hiện trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi hiện có hơn 1.400 phần mộ, trong đó hơn 1.000 mộ chưa xác định được danh tính. Đến nay, lực lượng chức năng đã khai quật hơn 400 phần mộ để tìm kiếm thông tin, di vật và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ.

Nguyễn Ngọc
#phát hiện di vật liệt sĩ chưa xác định #chiếc bút khắc tên Nguyễn Xuân Hải #quy tập mộ liệt sĩ từ Lào #quy trình xác định danh tính hài cốt #vai trò của di vật trong tìm kiếm liệt sĩ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe