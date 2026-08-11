Lãnh tụ tối cao Iran bổ nhiệm 6 nhân sự cấp cao, tuyên bố hợp nhất bộ máy chỉ huy quân sự

TPO - Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei bổ nhiệm sáu chỉ huy quân sự cấp cao, đồng thời yêu cầu hoàn tất việc hợp nhất Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang với Bộ chỉ huy trung ương Khatam al-Anbiya, nhằm củng cố cơ cấu chỉ huy sau nhiều tháng chiến sự.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei hôm 10/8 bổ nhiệm sáu chỉ huy quân sự cấp cao, hợp nhất một phần cơ cấu lãnh đạo thời chiến đã vận hành trong nhiều tháng nhưng chưa được công bố bằng sắc lệnh. Ông cũng đồng thời yêu cầu hoàn tất quá trình hợp nhất hai cơ quan chỉ huy quân sự cấp cao nhất của Iran.

Theo các sắc lệnh mới, ông Ali Abdollahi được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran, thay vị trí của ông Abdolrahim Mousavi, người thiệt mạng trong giai đoạn đầu cuộc chiến. Cựu Tư lệnh Lục quân Kioumars Heydari được bổ nhiệm làm Phó Tham mưu trưởng.

Ông Ali Abdollahi, Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran (trái), và ông Kioumars Heydari, Phó Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran (phải).

Lãnh tụ tối cao Khamenei cũng bổ nhiệm ông Ahmad Vahidi làm tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và thăng cấp ông lên hàm thiếu tướng. Trong khi đó, cựu chỉ huy Trụ sở An ninh mạng và các mối đe dọa mới của Bộ chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya Mostafa Izadi, được bổ nhiệm làm phó tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Ông Ahmad Vahidi, tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (trái) và ông Mostafa Izadi, phó tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (phải).

Chuẩn đô đốc Ali Azmaei được bổ nhiệm làm Tư lệnh Hải quân IRGC, trong khi ông Hossein Taeb, cựu lãnh đạo Tổ chức Tình báo IRGC, được giao chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij.

Ông Hossein Taeb, chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij và ông Ali Azmaei, chỉ huy Hải quân IRGC (phải).

Các sắc lệnh này chính thức xác nhận vị trí của ông Vahidi và Azmaei, những người trước đó đã được công khai giới thiệu là chỉ huy của IRGC và Hải quân IRGC nhưng chưa có sắc lệnh bổ nhiệm chính thức từ lãnh tụ tối cao.

Hợp nhất bộ máy chỉ huy quân sự cấp cao

Đáng chú ý nhất trong loạt sắc lệnh là yêu cầu hoàn tất việc sáp nhập Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang với Bộ chỉ huy trung ương Khatam al-Anbiya, cơ quan tác chiến chung chịu trách nhiệm chỉ huy các lực lượng Iran trong chiến tranh.

Trong sắc lệnh bổ nhiệm ông Abdollahi, ông Mojtaba Khamenei xác định việc hợp nhất hai cơ quan là một trong ba ưu tiên hàng đầu đối với người đứng đầu mới. Ông yêu cầu quá trình này được hoàn tất theo kế hoạch do người cha quá cố của mình, cố Lãnh tụ Ali Khamenei đề ra.

Động thái này rất quan trọng vì hai cơ quan này vốn thực hiện các chức năng khác nhau. Bộ Tổng tham mưu thiết lập chính sách quân sự, điều phối các lực lượng vũ trang của Iran và giám sát công tác chuẩn bị, trong khi Bộ Tổng tham mưu Trung ương Khatam al-Anbiya đóng vai trò là bộ chỉ huy tác chiến chung của đất nước, chỉ đạo các lực lượng trong chiến tranh và các chiến dịch quân sự lớn.

Ông Abdollahi đã chỉ huy Khatam al-Anbiya từ năm 2025 và tiếp tục giữ vai trò chỉ huy tác chiến cấp cao của Iran trong cuộc xung đột hiện tại. Ông thường xuyên đưa ra cảnh báo nhằm vào Mỹ và Israel, đồng thời phụ trách một trong những trung tâm chỉ huy quan trọng liên quan đến hoạt động tên lửa và các kế hoạch quân sự của Iran tại eo biển Hormuz.

Với việc ông Abdollahi đồng thời đảm nhiệm vị trí Tham mưu trưởng và quá trình hợp nhất được thúc đẩy, hoạt động hoạch định chiến lược và chỉ huy tác chiến thời chiến của Iran có thể được đặt dưới một cơ cấu thống nhất hơn.

Diễn biến này cũng đánh dấu sự điều chỉnh đáng kể so với cuộc cải tổ năm 2016, khi ông Khamenei tách biệt lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu và Khatam al-Anbiya.

Trong sắc lệnh mới, ông Mojtaba Khamenei cũng yêu cầu ông Abdollahi tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang và Basij, đồng thời bảo đảm khả năng phản ứng nhanh trước các mối đe dọa quân sự thông thường, nhận thức và chiến tranh hỗn hợp.

Việc đồng thời bổ nhiệm hàng loạt chỉ huy và tái cấu trúc hệ thống chỉ huy cho thấy Tehran đang tìm cách củng cố bộ máy quân sự sau những tổn thất lớn về nhân sự cấp cao kể từ khi chiến tranh bắt đầu ngày 28/2.