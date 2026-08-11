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Thế giới

Động đất gây hỗn loạn, Colombia ban lệnh giới nghiêm để ngăn cướp bóc

Bình Giang

TPO - Chính quyền các thành phố Cali, Armenia và Manizales của Colombia đã ban bố lệnh giới nghiêm để ngăn tình trạng cướp bóc. Tổng thống Colombia Abelardo De La Espriella cho biết sẽ bổ sung 1.000 nhân viên an ninh cho thành phố lớn nhất miền tây đất nước.

Thị trưởng Cali nói rằng những mối đe dọa cướp bóc đã buộc ông phải triển khai lực lượng cảnh sát và quân đội.

“Đã xảy ra bạo loạn và các vấn đề về trật tự công cộng. Do đó, đến rạng sáng ngày mai, chúng tôi sẽ điều hơn 1.000 người bảo vệ và đảm bảo an ninh cho thành phố, nhằm ngăn chặn tình trạng bất ổn và những hành động gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng”, Tổng thống De La Espriella phát biểu ngày 10/8.

Tuy nhiên, ông cho biết công tác cứu hộ vẫn là ưu tiên hàng đầu.

“Mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi là những người mất tích. Đây là vấn đề chính phủ sẽ tập trung mọi nỗ lực”, ông nói.

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Hình ảnh thiệt hại ở Colombia sau trận động đất ngày 10/8. (Nguồn: AP, Reuters)

Trước đó, Tổng thống De La Espriella đã tới Quibdó - thủ phủ tỉnh ven biển Chocó, nơi ông cam kết hỗ trợ tiền thuê nhà cho những người mất nhà cửa.

Ông Alejandro Eder – Thị trưởng TP. Cali, cho biết nguy cơ cướp bóc buộc ông phải yêu cầu triển khai lực lượng cảnh sát và binh lính. Cali là một trong những thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất vừa qua.

Theo số liệu cập nhật nhất, đến nay đã có ít nhất 132 người thiệt mạng và 570 người bị thương trong trận động đất.

Các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương đào bới đống đổ nát để giải cứu nạn nhân. Trong số nhiều công trình bị sập có các khu điều trị nhi khoa và sơ sinh của bệnh viện tại Cali. Chính phủ đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia và triển khai binh sĩ đến khu vực này.

Phần lớn thiệt hại do trận động đất ngày 10/8 tập trung tại khu vực miền núi xanh tươi và giàu giá trị văn hóa, đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Colombia và thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm.

Khu vực này được gọi là “Trục cà phê”, là một trong những vùng trồng cà phê lớn của Colombia. Nơi đây nổi tiếng với những thung lũng xanh mướt, sườn dốc, xen kẽ các đồn điền cà phê.

Cà phê là một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Colombia và đóng vai trò quan trọng trong bản sắc văn hóa của quốc gia Nam Mỹ này.

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất 7,4 độ xảy ra ở độ sâu 107km. Cơ quan địa chất Colombia cho biết, đây là trận động đất mạnh nhất ở quốc gia này trong thế kỷ 21.

Trận động đất lần này gợi lại ký ức về thảm họa xảy ra tại chính khu vực này cách đây hơn 25 năm.

Ngày 25/1/1999, trận động đất mạnh 6,1 độ đã xảy ra tại vùng trồng cà phê của Colombia, khiến 1.185 người thiệt mạng, hơn 8.500 người bị thương và phá hủy 35.972 ngôi nhà.

Bình Giang
Theo Reuters, CNN
#Colombia #Động đất #Thiên tai #Cướp bóc #Tình trạng cướp bóc

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