Ứng dụng AI bóc trần cạm bẫy trên không gian mạng

TPO - Tận dụng sức mạnh trí tuệ nhân tạo để đổi mới phương thức truyền thông, “áo xanh” Thủ đô đã xây dựng mô hình chia sẻ thông tin, kỹ năng an toàn trong môi trường số. Số mở màn là “bóc trần cạm bẫy không gian mạng”.

Từ cú "ting ting" hoa hồng đến cạm bẫy tài chính

“Việc nhẹ lương cao – Chỉ cần điện thoại – Thu nhập chục triệu” là những lời mời gọi thường xuất hiện trên môi trường mạng xã hội, nền tảng số, đánh trúng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh và dễ của không ít người. Đằng sau lời mời “đường mật” ấy là kịch bản lừa đảo được dàn dựng bài bản, “là cạm bẫy hoàn hảo mà khi mới nhấn vào chúng ta không hề hay biết”… Đó là nội dung mà Podcast AI của Đoàn phường Tây Hồ (Hà Nội) chia sẻ về chủ đề “Bóc trần cạm bẫy không gian mạng” vừa ra mắt.

"MC ảo" đã chỉ rõ 3 bước mà đối tượng lừa đảo thường dùng. Bước đầu tiên chỉ đơn giản với thả tim video, chốt đơn ảo. Tiếp đến là tiền hoa hồng được trả, tiếng tingting về tài khoản tạo niềm tin. Cuối cùng là cú “chí mạng” nạn nhân tự tin nạp số tiền lớn vào hệ thống, cũng là lúc chúng “bốc hơi”, cắt đứt mọi liên lạc.

"MC ảo" chia sẻ về mô hình - sản phẩm Podcast AI.

Cùng với việc nhận diện thủ đoạn, "MC ảo" cũng chia sẻ nguyên tắc vàng để an toàn, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng. Cụ thể, chậm lại một nhịp, để tránh tâm lý vội vàng, mất cảnh giác; kiểm chứng thông tin và tuyệt đối không cung cấp thông tin, hình ảnh căn cước công dân, mã OTP, hay chuyển tiền cọc cho người lạ; phối hợp và lên tiếng khi bị sập bẫy.

Nội dung thông tin sử dụng trong sản phẩm được Đoàn phường khai thác từ nguồn chính thống của cơ quan nhà nước, quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung được chọn lọc theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu.

Chia sẻ về chủ đề “Bóc trần cạm bẫy trên không gian mạng”, anh Đinh Ngọc Thanh – Bí thư Đoàn phường Tây Hồ cho biết, không gian mạng mang lại rất nhiều tiện ích nhưng xuất hiện không ít nguy cơ về lừa đảo trực tuyến, giả mạo danh tính với nhiều cách thức, thủ đoạn từ lời mời tuyển dụng việc nhẹ lương cao, trúng thưởng… đến những kịch bản tinh vi, phức tạp hơn. Đó là lý do Đoàn phường chọn chủ đề này để mở đầu mô hình Podcast AI.

Nguyên tắc an toàn trên môi trường số được lưu ý.

Tuyên truyền viên số - AI

Mô hình Podcast AI của Đoàn phường Tây Hồ, theo anh Đinh Ngọc Thanh chia sẻ, được xây dựng từ yêu cầu đổi mới phương thức tuyên truyền, hoạt động của công tác Đoàn trong kỷ nguyên số. Nếu chỉ tuyên truyền theo lối truyền thống, đôi khi sẽ khó tiếp cận người trẻ và người dân trong bối cảnh thói quen tiếp nhận thông tin thay đổi nhanh chóng. Podcast AI là sự kết hợp giữa nội dung chính thống và công nghệ trí tuệ nhân tạo, giúp tạo ra sản phẩm ngắn gọn, sinh động, dễ tiếp cận mọi lúc mọi nơi.

Để xây dựng được một sản phẩm Podcast, đội ngũ cán bộ Đoàn phường và đoàn viên am hiểu công nghệ cùng trải qua nhiều bước. Cụ thể, xác định chủ đề, xây dựng kịch bản, kiểm tra và biên tập nội dung, ứng dụng AI hỗ trợ sản xuất hình ảnh – giọng đọc – âm thanh, đăng tải lên fanpage “Tuổi trẻ Tây Hồ”.

Chúng tôi xác định AI chỉ là công cụ hỗ trợ, còn nội dung và định hướng tuyên truyền phải do con người kiểm soát hoàn toàn. Tiêu chí hàng đầu là phải đúng, chính xác, thiết thực nhưng vẫn phải mang hơi thở hiện đại, không máy móc”, anh Đinh Ngọc Thanh nói.

Dù gặp không ít khó khăn về nhân lực kiêm nhiệm và việc phải liên tục cập nhật công nghệ mới để giọng đọc AI trở nên tự nhiên hơn, nhưng hiệu quả mang lại rất đáng khích lệ. Podcast AI không chỉ là một sản phẩm truyền thông, mà còn là lời khẳng định cho tinh thần tiên phong, sáng tạo của Tuổi trẻ Tây Hồ trong công cuộc chuyển đổi số.

Nhiều hình thức, hoạt động chia sẻ kỹ năng số được tuổi trẻ phường Tây Hồ triển khai.

﻿Ảnh: ĐPTH

Từ không gian ảo đến hành động thực

Cùng với những cách làm, mô hình mới trên môi trường số, tuổi trẻ Tây Hồ tích cực triển khai nhiều phần việc, hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số trong cộng đồng.

Mới đây, các tình nguyện viên áo xanh đã hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn kỹ năng thao tác, sử dụng ứng dụng số trên điện thoại di động cho người cao tuổi trên địa bàn. Với tinh thần “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn từng bước và thực hành trực tiếp, các bạn trẻ đã giúp những người cao tuổi nắm rõ hơn cách thức sử dụng ứng dụng như iHanoi, VNeID, eTax Mobile…; việc bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản, cũng như cách nhận diện, phòng ngừa thủ đoạn lừa đảo trên môi trường số.

Mỗi thao tác được hướng dẫn, mỗi kỹ năng số được chia sẻ không chỉ giúp người cao tuổi tự tin hơn trong môi trường số, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần “Thanh niên xung kích – Người cao tuổi chủ động chuyển đổi số”, cùng xây dựng cộng đồng số văn minh, an toàn và không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình chuyển đổi số.

Đoàn viên thanh niên hướng dẫn kỹ năng số cho người cao tuổi. Ảnh: ĐPTH