Báo chí Australia đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Báo chí Australia nhận định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng rõ nét cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đang phát triển mạnh mẽ và mang lại lợi ích lâu dài.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia từ ngày 9-12/8 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt và nhận được những đánh giá rất tích cực từ các cơ quan truyền thông, hãng tin lớn cùng giới phân tích tại nước sở tại.

Báo chí Australia đồng loạt nhận định sự kiện quan trọng này là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đang phát triển mạnh mẽ và mang lại lợi ích kinh tế-chiến lược lâu dài cho cả hai quốc gia.

Theo phóng viên TTXVN tại Canberra, hãng tin Hiệp hội Truyền thông Australia (AAP) khẳng định quan hệ Việt Nam-Australia được xây dựng trên nền tảng tin cậy chiến lược sâu sắc, lợi ích tương đồng và quyết tâm chung vì tương lai của khu vực.

AAP trích dẫn phát biểu của Thủ tướng Anthony Albanese trước chuyến thăm: "Tôi rất mong chờ được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia và cùng thảo luận về các giải pháp tăng cường hợp tác giữa hai nước."

Đánh giá về đà phát triển kinh tế song phương, AAP nhấn mạnh kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng gấp đôi kể từ năm 2020, đạt mốc 30 tỷ AUD (khoảng 20 tỷ USD), đưa Việt Nam trở thành một trong những đối tác thương mại có tốc độ bứt phá nhanh nhất của Australia.

Hãng này bình luận Việt Nam hiện là thị trường nhập khẩu hàng đầu đối với than đá, quặng sắt và nhôm của Australia, đồng thời là nguồn cung cấp du học sinh quốc tế quan trọng.

Bên cạnh đó, trước nhu cầu gia tăng về nhiên liệu và năng lượng tại Australia, Việt Nam nổi lên như một đối tác tiềm năng hàng đầu, khiến hợp tác thương mại và năng lượng trở thành trọng tâm thảo luận bình đẳng và cùng có lợi giữa hai nhà lãnh đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese gặp gỡ báo chí. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phân tích sâu hơn về tầm vóc kinh tế song phương, trang thông tin của Viện Chính sách Chiến lược Australia (ASPI) nhận định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được xây dựng trên nền tảng một mối quan hệ đối tác đã phát triển ngày càng trưởng thành và vững chắc.

ASPI nhấn mạnh Việt Nam hiện đã vươn lên nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại lớn nhất của Australia, trong khi Australia tiếp tục giữ vị thế là đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam. Nhờ quy mô thương mại hàng hóa và dịch vụ hai chiều đạt khoảng 30 tỷ AUD trong năm 2025 cùng tổng vốn đầu tư song phương đạt 1,9 tỷ USD, sự kết hợp giữa đà tăng trưởng ấn tượng và dư địa hợp tác còn rất lớn sẽ gia tăng hơn nữa tính kết nối chiến lược giữa hai nền kinh tế.

Sáng 11/8, tờ Canberra Times nhận định cuộc đàm phán cấp cao tại thủ đô Canberra sẽ mở đường cho những lợi ích kinh tế lâu dài. Tờ báo nhấn mạnh Việt Nam sở hữu một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, trong khi Australia đã nỗ lực suốt nửa thế kỷ qua để vun đắp tình hữu nghị vững chắc này.

Canberra Times dẫn lời Tiến sỹ Anne Võ, giảng viên cao cấp về văn hóa và chính trị Việt Nam tại Đại học Wollongong, đánh giá Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò trụ cột, mang lại sự đảm bảo an ninh kinh tế thiết thực cho các doanh nghiệp Australia trong một thế giới đầy biến động.

Cùng chung quan điểm, trang tin news.com.au và tờ The Australian nhận định các chủ đề về thương mại, chuyển đổi năng lượng và an ninh khu vực là những nội dung nghị sự hàng đầu mang lại giá trị gia tăng cao cho cả hai nền kinh tế.

Bên cạnh các cơ hội hợp tác kinh tế, truyền thông Australia đặc biệt chú ý đến tầm nhìn chiến lược của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế.

Hãng tin AAP đã nhắc lại thông điệp đối ngoại ấn tượng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Diễn đàn Shangri-La (tháng 5/2026), nhấn mạnh quan điểm sâu sắc của nhà lãnh đạo Việt Nam về một thế giới "đứng trước nhiều rủi ro, bất định: Kết nối rộng hơn nhưng dễ tổn thương hơn; công nghệ tiến bộ hơn nhưng rủi ro lạm dụng lớn hơn; phụ thuộc lẫn nhau sâu sắc hơn nhưng cũng dễ bị biến thành công cụ gây sức ép hơn."

Bài viết đánh giá cao lập trường nhất quán của Việt Nam trong việc thúc đẩy lòng tin, đối thoại và tôn trọng luật pháp quốc tế nhằm vượt qua nguy cơ chia rẽ và cạnh tranh thiếu kiểm soát trong môi trường chiến lược hiện nay.