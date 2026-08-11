Shakira và giới nghệ sĩ Colombia đau buồn trước thảm họa khiến hơn 160 người thiệt mạng

TPO - Trận động đất mạnh 7,4 độ khiến ít nhất 164 người thiệt mạng tại Colombia. Shakira, Maluma, J Balvin và nhiều nghệ sĩ kêu gọi đoàn kết, hỗ trợ các nạn nhân, trong khi hàng loạt hoạt động văn hóa, giải trí phải tạm dừng.

Nghệ sĩ chia buồn về thảm họa ở Colombia

Ngày 10/8, trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra tại miền tây Colombia, với tâm chấn gần San José del Palmar thuộc tỉnh Chocó. Động đất ảnh hưởng nghiêm trọng đến các thành phố Cali, Pereira, Quibdó, Manizales và Armenia. Rung chấn còn được cảm nhận tại Bogotá, Medellín cùng một số quốc gia lân cận.

Theo số liệu cập nhật đến sáng 11/8, ít nhất 164 người thiệt mạng sau trận động đất. Hàng trăm người bị thương, nhiều nạn nhân vẫn mắc kẹt dưới các tòa nhà đổ sập. Nhà chức trách cảnh báo số thương vong có thể tiếp tục tăng khi hoạt động tìm kiếm được mở rộng.

Nhiều ngôi sao hàng đầu Colombia đồng loạt lên tiếng sau thảm họa. Shakira là một trong những nghệ sĩ chia sẻ thông điệp sớm nhất. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ viết: “Colombia thân yêu, trái tim tôi hướng về tất cả nạn nhân trải qua thảm họa động đất này”.

Shakira, J Balvin và Maluma... kêu gọi ủng hộ người dân bị ảnh hưởng vì trận động đất.

Shakira động viên tới các gia đình đang sống trong lo âu. Cô kêu gọi người dân đoàn kết, nâng đỡ lẫn nhau và theo dõi hướng dẫn của cơ quan chức năng. Nữ ca sĩ nhấn mạnh người Colombia luôn sát cánh trong những thời điểm khó khăn.

“Toàn bộ sức mạnh và tình yêu của tôi dành cho quê hương”, Shakira viết. Cô cũng đề nghị người dân chờ thông tin chính thức để có thể tham gia hỗ trợ sớm và đúng cách.

Maluma bày tỏ đau buồn trước số người thiệt mạng và mức độ tàn phá của trận động đất. Nam ca sĩ gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, sẵn sàng tham gia hoạt động cứu trợ.

Anh khẳng định sẽ hỗ trợ người dân ở khu vực thiệt hại nặng. Nam ca sĩ kêu gọi người Colombia phát huy tinh thần đoàn kết trong thời điểm khẩn cấp.

J Balvin gửi lời động viên đến những gia đình bị ảnh hưởng. Ryan Castro khẳng định hỗ trợ người dân tái thiết cộng đồng, sẵn sàng tham gia trong khả năng, giúp đỡ nhau như gia đình. Carlos Vives cầu nguyện cho các nạn nhân, cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề. Nam ca sĩ kêu gọi người Colombia bảo vệ, chăm sóc và nâng đỡ lẫn nhau.

Làn sóng chia sẻ lan rộng ngoài lãnh thổ Colombia. Marc Anthony, Enrique Bunbury, Alejandro Sanz, Nicky Jam cùng nhiều nghệ sĩ Mỹ Latin gửi lời chia buồn.

Một số nghệ sĩ nước ngoài cảm nhận sự kinh khủng của trận động đất khi đang có mặt tại Bogotá. David Bisbal cho biết anh vừa đến thủ đô Colombia vào rạng sáng 10/8, cảm nhận rõ rung chấn.

Ca sĩ kiêm diễn viên Mexico Ninel Conde ở tầng 14 của một khách sạn tại Bogotá khi động đất xảy ra. Cô mô tả đây là trận động đất mạnh nhất từng trải qua, dù từng sống nhiều năm tại Mexico City - thành phố thường xuyên xảy ra động đất.

Hàng loạt dự án, chương trình tạm dừng

Sau thảm họa, hàng loạt dự án buộc tạm dừng, trong đó có Festival Petronio Álvarez lần thứ 30. Đây là một trong những lễ hội âm nhạc và văn hóa quan trọng nhất, dự kiến diễn ra từ ngày 12-17/8.

Festival Petronio Álvarez tôn vinh âm nhạc, ẩm thực và di sản của cộng đồng vùng Thái Bình Dương. Sự kiện thường thu hút đông đảo nghệ sĩ, đoàn biểu diễn, nhà nghiên cứu văn hóa và du khách. Một số hoạt động mở màn, trong đó có cuộc diễu hành Petronio, đã được tổ chức trước khi xảy ra động đất.

Festival Petronio Álvarez và nhiều chương trình lớn phải tạm hoãn.

Sau thảm họa, chính quyền thành phố Cali quyết định dừng toàn bộ chương trình, ưu tiên công tác cứu hộ và bảo đảm an toàn. Các hoạt động liên quan chỉ được trở lại sau khi hoàn tất việc đánh giá tình hình.

Ban tổ chức phối hợp hỗ trợ những nghệ sĩ đã đến Cali. Chính quyền thành phố duy trì liên lạc với các đoàn nghệ thuật, cộng đồng văn hóa vùng Thái Bình Dương cùng hệ thống nhà cung cấp để giải quyết các vấn đề phát sinh. Thời điểm tổ chức lại chưa được công bố.

Cali tạm dừng nhiều hoạt động văn hóa và thể thao trong thời gian áp dụng biện pháp khẩn cấp. Lệnh giới nghiêm được ban hành tại một số khu vực nhằm tạo điều kiện cho lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích, ngăn tình trạng cướp bóc và hạn chế người dân tiếp cận những công trình có nguy cơ sập.

Hoạt động biểu diễn, ghi hình và tổ chức sự kiện còn chịu tác động từ việc nhiều sân bay phải ngừng khai thác để kiểm tra kết cấu. Các sân bay tại Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Buenaventura và Cali từng bước tạm dừng hoạt động. Việc di chuyển của nghệ sĩ, đoàn sản xuất và thiết bị vì thế bị gián đoạn.

Nhiều địa điểm công cộng, sân vận động và công trình văn hóa tại khu vực chịu ảnh hưởng cũng phải được kiểm định trước khi mở cửa trở lại. Các hoạt động tập trung đông người tại những thành phố bị ảnh hưởng khó có thể tiếp tục khi công tác cứu hộ vẫn là ưu tiên hàng đầu.