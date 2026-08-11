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Sổ đỏ lên VNeID: Người dân bớt giấy tờ, giảm kê khai thủ tục hành chính

Thanh Hà

TPO - Việc thí điểm tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID giúp xác thực và kết nối với danh tính điện tử, từ đó giảm giấy tờ, giảm kê khai lại và tạo thuận lợi hơn cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính.

Khắc phục tình trạng thông tin thiếu, chưa thống nhất

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), đất đai là lĩnh vực có khối lượng dữ liệu lớn, được hình thành qua nhiều thời kỳ và gắn trực tiếp với quyền, lợi ích của người dân. Hồ sơ có thể trải qua nhiều lần đăng ký, cấp đổi, chuyển nhượng, biến động, dẫn đến tình trạng thông tin thiếu, chưa thống nhất hoặc chưa được cập nhật đầy đủ.

Do đó, muốn tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên VNeID, trước hết dữ liệu phải bảo đảm đúng thửa đất, đúng thông tin và đúng chủ sử dụng. Quá trình làm sạch không chỉ là số hóa hồ sơ mà còn bao gồm biên tập số liệu, rà soát thuộc tính từng thửa đất, cập nhật, chỉnh lý, đối chiếu và chuẩn hóa trước khi kết nối, khai thác.

Việc chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành cũng là điều kiện quan trọng để kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi thông tin về thửa đất và chủ sử dụng được đối soát với thông tin dân cư, dữ liệu có thêm cơ sở để gắn với đúng chủ thể, tạo tiền đề cho các bước khai thác tiếp theo.

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Người dân làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã An Nông, Thanh Hóa.

Dẫn ví dụ tại tỉnh Thanh Hóa, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, đến ngày 30/7/2026, Thanh Hóa đã làm giàu, làm sạch hơn 1,2 triệu trong tổng số gần 1,4 triệu thửa đất.

Sau khi tiếp tục chuẩn hóa theo yêu cầu mới, đến ngày 8/8/2026, có hơn 711.996 thửa đất đáp ứng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” thuộc nhóm 1. Trong số đó có 385.303 thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu và 326.693 thửa đất đang chờ xác thực.

Từ thực tiễn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chủ động đề xuất Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tư pháp cho thí điểm “Giải pháp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất điện tử trên VNeID”.

Nhiều tiện ích cho người dân

Theo cơ quan chức năng, nếu dữ liệu đất đai được kết nối với nền tảng định danh, xác thực điện tử quốc gia, về lâu dài có thể giảm việc xuất trình, sao chụp giấy tờ; hỗ trợ xác thực nguồn gốc thông tin; giảm nhập liệu thủ công và mở rộng khả năng chia sẻ dữ liệu với các lĩnh vực liên quan.

Trong quá trình này, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vai trò quan trọng trong hỗ trợ đối soát thông tin chủ thể. Dữ liệu đất đai cung cấp thông tin về thửa đất, Giấy chứng nhận và các thuộc tính liên quan; việc kết nối với dữ liệu dân cư tạo điều kiện để thông tin chuyên ngành được đối chiếu với thông tin công dân, làm tiền đề kết nối với danh tính điện tử trên VNeID.

Theo đề xuất của tỉnh Thanh Hóa, Giấy chứng nhận điện tử có thể được xây dựng trên cơ chế xác thực đa tầng, kết hợp chữ ký số, mã định danh, mã QR và truy xuất dữ liệu gốc. Dữ liệu có cấu trúc cũng tạo điều kiện để kiểm tra tính hợp lệ, đối chiếu với cơ sở dữ liệu đất đai và từng bước phục vụ các lĩnh vực như công chứng, ngân hàng, thuế, tòa án.

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Lực lượng chức năng cập nhật dữ liệu.

Về ý nghĩa, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, việc thí điểm tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID không chỉ nằm ở việc đưa một giấy tờ từ bản giấy lên môi trường điện tử, mà giá trị lớn hơn là khai thác dữ liệu đã được chuẩn hóa, xác thực và kết nối với danh tính điện tử, từ đó giảm giấy tờ, giảm kê khai lại và tạo thuận lợi hơn cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, thước đo của chuyển đổi số vì vậy không chỉ là số lượng dữ liệu được số hóa hay số lượng tiện ích được đưa lên môi trường điện tử. Quan trọng hơn là dữ liệu được khai thác như thế nào để giảm giấy tờ, giảm kê khai lại, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ cơ quan nhà nước nâng cao hiệu quả quản lý.

Thanh Hà
#Chuyển đổi số dữ liệu đất đai #quy trình làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu #kết nối dữ liệu đất đai với dân cư #ứng dụng giấy chứng nhận điện tử trên VNeID #tác động của dữ liệu số trong quản lý đất đai #Sổ đỏ trên VNeID

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