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Pháp luật

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Lừa vay gần 10 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng rồi mất tích

Tiền Lê

TPO - H’Siôn dẫn theo 5 người đến gặp ông L. và bà H., giới thiệu các cá nhân trên cùng làm tổ trưởng tổ vay vốn, cần tiền để làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho những hộ dân trên địa bàn. Do tin tưởng, ông L. và bà H. đã cho H’Siôn vay gần 10 tỷ đồng.

Ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với số tiền 9,9 tỷ đồng tại phường Ayun Pa.

Theo thông tin ban đầu, trước đó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai nhận được đơn tố cáo của bà P.T.K.H. (SN 1974) và ông N.T.L. (SN 1963, cùng trú phường Ayun Pa) về việc bị Rcom H’Siôn (SN 1990, trú xã Ia Rbol) lừa đảo.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định, do vay mượn của nhiều người mà không có khả năng trả nợ nên H’Siôn đã nảy sinh ý định đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo. Từ ngày 23/9-25/12/2024, H’Siôn dẫn theo 5 người ở xã Ia Rbol đến gặp ông L. và bà H., giới thiệu các cá nhân trên cùng làm tổ trưởng tổ vay vốn của một ngân hàng chi nhánh Ayun Pa, đang cần tiền để làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho những hộ dân trên địa bàn.

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Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Do tin tưởng, ông L. và bà H. đã cho H’Siôn vay số tiền 9,9 tỷ đồng. Hiện H’Siôn không trả nợ và đã đi khỏi địa phương không liên lạc được.

Dựa trên những chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có liên quan.

Tiền Lê
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