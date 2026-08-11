Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Giám đốc show 'Về đây bốn cánh chim trời' biết không thể biểu diễn vẫn bán vé, đón khán giả

Hoàng An

TPO - Sau khi thu hơn 3 tỷ đồng bán vé, Công ty Ngọc Việt không thể thực hiện nghĩa vụ theo đúng hợp đồng với Giám đốc âm nhạc của chương trình, cùng ban nhạc. Do đó, các nhóm nhạc công không đồng ý tham gia biểu diễn. Biết show diễn không thể diễn ra, nhưng công ty này vẫn tiếp tục bán vé, tổ chức đón khán giả.

Sáng nay (11/8), Tòa án nhân dân khu vực 2 (TP Hà Nội) mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty TNHH Giải trí và giáo dục Ngọc Việt - Ngọc Việt Education, là đơn vị tổ chức chương trình Về đây bốn cánh chim trời) về tội “Lừa dối khách hàng”.

Theo cáo trạng, Công ty Ngọc Việt Education do Nguyễn Thị Thu Hà làm Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật.

Công ty này được chấp thuận tổ chức chương trình nghệ thuật "Về đây bốn cánh chim trời" vào 20h ngày 28/12/2025 tại Cung thể thao Điền kinh trong nhà, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, TP Hà Nội. Chương trình dự kiến biểu diễn các ca khúc của các nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và Trần Tiến…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã có văn bản chấp thuận tổ chức chương trình, đồng thời yêu cầu Công ty Ngọc Việt đảm bảo các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan.

screen-shot-2026-08-11-at-100924.png
Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà.

Nợ tiền, nhóm nhạc không chấp nhận tham gia biểu diễn

Cáo trạng xác định, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà từng có kinh nghiệm tổ chức các chương trình âm nhạc nên biết rõ việc sử dụng các tác phẩm trong chương trình phải được xin phép, ký hợp đồng và trả tiền tác quyền cho đại diện các nhạc sĩ. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Thu Hà và Công ty Ngọc Việt không ký hợp đồng, không thanh toán tiền tác quyền đối với 24 tác phẩm của các nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy và Trịnh Công Sơn.

Không chỉ vướng vấn đề bản quyền, chương trình còn gặp khó khăn về nghệ sĩ biểu diễn. Sau khi thu hơn 3,6 tỷ đồng tiền bán vé, Hà sử dụng một phần số tiền này để thanh toán cho các chương trình trước đó.

Do không có khả năng thanh toán theo thỏa thuận, Công ty Ngọc Việt không thể thực hiện nghĩa vụ theo đúng hợp đồng với ông Vũ Quang Trung (Giám đốc âm nhạc của chương trình, cùng ban nhạc). Do đó, ông Trung và các nhóm nhạc công sau đó không đồng ý tham gia biểu diễn.

Theo Viện Kiểm sát, do Nguyễn Thị Thu Hà và Công ty Ngọc Việt đã không thực hiện rất nhiều khâu, công đoạn, đảm bảo thành phần quan trọng của buổi biểu diễn nên biết rõ buổi biểu diễn sẽ không thể diễn ra như kế hoạch nhưng không thông báo hủy diễn đến các khán giả.

Thậm chí bị cáo vẫn tiếp tục chỉ đạo bán vé sau thời điểm 14 giờ ngày 28/12/2025 (trước thời điểm biểu diễn chỉ vài giờ).

Đến sát thời gian biểu diễn, Hà vẫn chỉ đạo nhân viên tổ chức đón khách vào Cung thể thao điền kinh trong nhà. Đến 20h30 cùng ngày, khi tất cả khán giả đã có mặt đông đủ thì Hà mới thông báo trên sân khấu việc buổi biểu diễn bị hủy.

Vụ việc gây ảnh hưởng đến uy tín của một số đơn vị đối tác, đồng thời gây tổn hại tinh thần cho những khán giả yêu mến các tác giả, tác phẩm và nghệ sĩ dự kiến tham gia chương trình, gây bức xúc dư luận.

Cáo trạng xác định hành vi của Hà gây thiệt hại cho 704 khán giả đã mua vé, với tổng số tiền 3,644 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, trong phần thủ tục, do vắng mặt nhiều bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan… nên Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa nhằm bảo đảm quyền lợi cho bị hại.

Phiên tòa sẽ được mở lại vào sáng 27/8.

Hoàng An
#Show Về đây bốn cánh chim trời #Về đây bốn cánh chim trời #Hủy show #Nợ tiền #Nhạc công #Không biểu diễn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe