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Pháp luật

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Lý do tòa không công nhận di chúc của cố diễn viên Đức Tiến

Tân Châu

TPO - HĐXX phúc thẩm xác định di chúc được lập tại Mỹ của cố diễn viên Đức Tiến không có hiệu lực, di sản được chia theo pháp luật. Kết luận giám định cho thấy chữ ký tại mục “Testator Signature” trên bản di chúc không đồng nhất với các tài liệu mẫu; chữ ký trên di chúc và các tài liệu liên quan không phải do cùng một người ký.

Ngày 11/8, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM tuyên án vụ tranh chấp di sản thừa kế của cố diễn viên Đức Tiến giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên) và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ ruột cố diễn viên).

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Bà Nguyễn Ngọc Ánh tại tòa sáng 11/8.

HĐXX phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của cả bà Phương và bà Ánh, sửa bản án sơ thẩm của TAND TPHCM theo hướng xác định bản di chúc được cố diễn viên Đức Tiến lập tại Mỹ không có hiệu lực pháp luật.

Theo HĐXX, kết luận giám định cho thấy chữ ký tại mục “Testator Signature” trên bản di chúc không đồng nhất với các tài liệu mẫu. Cơ quan giám định xác định chữ ký trên di chúc và các tài liệu liên quan không phải do cùng một người ký. Do đó, HĐXX không công nhận giá trị pháp lý của bản di chúc và quyết định chia di sản theo quy định pháp luật.

Theo phán quyết phúc thẩm, con gái cố diễn viên Đức Tiến được hưởng hơn 1,412 tỷ đồng. Bà Nguyễn Bình Phương được quyền sở hữu quyền sử dụng đất tại phường Linh Đông, TPHCM và thửa đất tại Long An (cũ), đồng thời được hưởng hơn 3,58 tỷ đồng.

Bà Phương có nghĩa vụ hoàn trả cho bà Nguyễn Ngọc Ánh hơn 3,014 tỷ đồng, tương ứng phần giá trị di sản bà Ánh được hưởng.

Do con gái cố diễn viên Đức Tiến chưa thành niên, bà Phương với tư cách người giám hộ hợp pháp có trách nhiệm quản lý phần di sản mà con gái được hưởng.

Trước đó vào tháng 10/2025, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và công nhận di chúc được lập tại Mỹ của cố diễn viên Đức Tiến là hợp pháp. Theo đó, toàn bộ tài sản của cố diễn viên được để lại cho vợ.

Tại bản án sơ thẩm, HĐXX xác định khối di sản của cố diễn viên Đức Tiến gồm một căn nhà tại phường Hiệp Bình trị giá khoảng 6,2 tỷ đồng và một thửa đất tại Long An (cũ) trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

HĐXX sơ thẩm không chấp nhận quan điểm cho rằng toàn bộ tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Theo bản án, căn nhà được cố diễn viên mua trước khi kết hôn, trong khi thửa đất đã được thanh toán phần lớn trước thời điểm hai người đăng ký kết hôn.

HĐXX sơ thẩm xác định bà Nguyễn Bình Phương, với tư cách người giám hộ hợp pháp của con gái cố diễn viên Đức Tiến, được quản lý hơn 70% giá trị di sản.

Đối với bà Nguyễn Ngọc Ánh, HĐXX sơ thẩm không chấp nhận lập luận về việc bà đồng sở hữu căn nhà với cố diễn viên Đức Tiến do không có chứng cứ chứng minh việc đóng góp. Tuy nhiên, bà Ánh vẫn được hưởng phần thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc và khoản tiền tương ứng với công sức quản lý, trông coi tài sản, tổng cộng hơn 2 tỷ đồng.

Không đồng ý với phán quyết trên, cả bà Phương và bà Ánh cùng kháng cáo bản án sơ thẩm.

Tân Châu
#Đức Tiến #Nguyễn Bình Phương #Nguyễn Ngọc Ánh #Tranh chấp thừa kế #Di chúc tại Mỹ

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