Nữ giám đốc tổ chức show 'Về đây bốn cánh chim trời' hầu tòa

TPO - Đến thời điểm tổ chức show 'Về đây bốn cánh chim trời', bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà chỉ đạo mở cửa đón khán giả vào Cung thi đấu điền kinh, yêu cầu khán giả chờ, sau đó thông báo chương trình bị hủy bỏ. Sự việc khiến nhiều khán giả bức xúc, Công an Hà Nội vào cuộc điều tra đã khởi tố Hà tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau đó đổi tội danh sang lừa dối khách hàng.

Không đủ điều kiện tổ chức vẫn chỉ đạo thu tiền

Sáng nay (11/8), Tòa án nhân dân khu vực 2 (Hà Nội) mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty TNHH Giải trí và giáo dục Ngọc Việt - Ngọc Việt Education), là đơn vị tổ chức chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" về tội “Lừa dối khách hàng”.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Thu Hà là Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của Giám đốc Công ty TNHH Giải trí và giáo dục Ngọc Việt, hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Khoảng tháng 6/2025, Ngọc Việt Education chuẩn bị và triển khai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời”, dự kiến diễn ra vào 20h ngày 28/12/2025 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Đây là sự kiện âm nhạc được đông đảo khán, thính giả trong và ngoài nước quan tâm.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện chương trình, mặc dù biết rõ buổi biểu diễn không đủ điều kiện để diễn ra, Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo chương trình vẫn tổ chức theo kế hoạch, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả.

Đến thời điểm tổ chức, Hà chỉ đạo mở cửa đón khán giả vào Cung thi đấu điền kinh, yêu cầu khán giả chờ đến 20h30, sau đó đại diện Công ty Ngọc Việt thông báo chương trình bị hủy bỏ. Sự việc khiến nhiều khán giả bức xúc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ nhanh chóng vào cuộc, xác minh, làm rõ sự việc.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hà về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", sau đó thay đổi tội danh sang "Lừa dối khách hàng".

Hàng nghìn khán giả đến, chờ đợi và nhận thông báo hoãn

Show "Về đây bốn cánh chim trời" được giới thiệu là đêm nhạc vinh danh nhạc sĩ Trần Tiến, Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như Hồng Nhung, Hà Trần, Bằng Kiều, Tấn Minh, Đoan Trang, Lê Hiếu, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi, Lâm Bảo Ngọc, Thanh Thuỵ, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn...

Bị can Nguyễn Thị Thu Hà.

Vào tối 28/12, khi hàng nghìn khán giả đã có mặt tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) để theo dõi đêm nhạc, ban tổ chức bất ngờ phát đi thông báo hoãn chương trình ngay sát giờ diễn.

Việc chương trình bất ngờ thông báo hoãn khi khán giả đã có mặt đông đủ tại địa điểm biểu diễn đã khiến nhiều người bức xúc, đặt câu hỏi về công tác tổ chức cũng như trách nhiệm của ban tổ chức đối với khán giả.

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Giải trí và giáo dục Ngọc Việt được thành lập từ tháng 10/2024 có trụ sở tại số 12 Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, video và chương trình truyền hình.

Theo đăng ký, Công ty TNHH Giải trí và giáo dục Ngọc Việt Ngọc Việt có vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Cá nhân Nguyễn Thị Thu Hà, là chủ sở hữu, giữ chức vụ là Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Ngoài Công ty TNHH Giải trí và giáo dục Ngọc Việt, cá nhân Nguyễn Thị Thu Hà còn là Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc của Công ty TNHH Ngọc Việt Corporation.

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Ngọc Việt Corporation được thành lập từ tháng 3/2022. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, trong đó cá nhân Bùi Văn Trung góp 600 triệu đồng (30% vốn), cá nhân Thu Hà góp 1,4 tỷ đồng (70% vốn).

Đến tháng 9/2022, vốn điều lệ doanh nghiệp không thay đổi, tuy nhiên cơ cấu cổ đông biến động. Tháng 3/2023, doanh nghiệp tăng vốn lên 10 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn không thay đổi. Theo đó, cá nhân Nguyễn Thị Thu Hà góp 7 tỷ đồng, cá nhân Nguyễn Thị Thu Hiền góp 3 tỷ đồng.