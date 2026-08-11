Người dân dỡ nhà 'tiền tỷ' nhường đất cho sân bay Gia Bình

TPO - Tại xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, nhiều gia đình bắt đầu di dời đến nơi ở tạm cư, tháo dỡ những căn nhà có giá trị tiền tỷ để nhường đất thực hiện dự án sân bay Gia Bình.

Người dân thôn Tân Lãng (mới đây, thôn Bái Giang và 2 thôn khác nhập lại thành thôn Tân Lãng), xã Lương Tài tháo dỡ nhà tầng để nhường đất cho dự án sân bay Gia Bình. Video: Nguyễn Thắng.

Người dân ở thôn Tân Lãng, xã Lương Tài bắt đầu dỡ nhà để nhường đất làm sân bay Gia Bình. Chủ nhân của ngôi nhà cho biết, tổng giá trị căn nhà khoảng 1,9 tỷ đồng. Đây là một trong các hộ đầu tiên trong thôn dỡ nhà để giải phóng mặt bằng cho dự án. Ảnh: Nguyễn Thắng

Những người thợ đang tháo dỡ cửa nhà. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Việc tháo dỡ được người dân tiến hành khẩn trương để phục vụ dự án.

Một ngôi nhà tầng trong thôn Tân Lãng đang di chuyển đồ đạc để tháo dỡ, nhường đất cho dự án sân bay Gia Bình.

Nhiều ngôi nhà tầng ở thôn Tân Lãng cũng chuẩn bị tháo dỡ.

Hàng trăm hộ thôn Tân Lãng đã bắt đầu di chuyển đến nơi tạm cư.

Người dân tháo cửa và cầu thang của ngôi nhà, phục vụ giải phóng mặt bằng cho dự án.

Người dân di chuyển đồ đạc đến nơi tạm cư.

Lực lượng Công an và đoàn viên hỗ trợ người dân di chuyển vật dụng trong gia đình.

Những ngôi nhà vườn và nhà tầng ở thôn Tân Lãng chuẩn bị tháo dỡ phục cho dự án sân bay Gia Bình.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) là dự án quan trọng quốc gia, định hướng đạt cấp 4E, phục vụ hàng không dân dụng, chuyên cơ và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Dự án được bố trí trên địa bàn nhiều xã của tỉnh Bắc Ninh, bao gồm Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao. Dự án có diện tích khoảng 363,5ha, công suất dự kiến 1 triệu khách/năm vào năm 2030 và 3 triệu khách/năm vào năm 2050. Sân bay được kỳ vọng giảm tải cho Nội Bài, thúc đẩy logistics, thương mại và hình thành cực tăng trưởng kinh tế hàng không phía Bắc.